Pitkäjärven kalliorannasta nousi valtuustokokouksessa kokoaan isompi päätös.

Kahden koripallokentän suuruisesta kalliorannasta on Vantaalla kehkeytynyt alueellinen kansanliike.

Vantaan kaupunginvaltuusto palautti maanantaina valmisteluun tonttikaupan, jolla Vantaa olisi myynyt Espoon puolella omistamansa 922 neliön rantapalstan Pitkäjärven rannalla noin 36 000 eurolla.

Valtuuston enemmistö haluaa kartoittaa, josko tontin virkistyskäytön kehittämiseen löytyisi vapaaehtoisia toimijoita. Muun muassa Hämeenkylän omakotiyhdistys on ilmoittautunut mahdollisen uuden virkistyskohteen ylläpitäjäksi.

Rantapalsta on rakentamaton, ja se on kaavoitettu lähivirkistysalueeksi. Sen pohjoispuolella on yhtä lailla lähivirkistysalueiksi kaavoitettuja palstoja.

Valtuustokokouksessa kalliorannalle ideoitiin muun muassa laituria, grillikatosta ja vessaa.

Hämeenkylän omakotiyhdistys on ehdottanut paikkaa koirien uimarannaksi, onkimispaikaksi, surffirannaksi ja parin soutuveneen sijoituspaikaksi.

Pitkäjärven virkistyskäyttöä rajoittaa, että se on yksi pahimmin rehevöityneistä espoolaisjärvistä. Sinileväkukinnat ovat toistuneet siellä vuosittain.

Vantaan omistaman rantapalstan tuntumassa sijaitsee Jupperin uimaranta, jota pitää yllä Jupperin omakotiyhdistys.

Espoon tonttiosaston maankäytönasiantuntija Jouni Lindberg arvioi, että rantaan voisi rakentaa tavanomaiseen rannankäyttöön soveltuvia toimintoja, kuten pienehkön laiturin ja nuotiopaikan.

Lindberg muistuttaa, että lähivirkistysalueen merkintä tarkoittaa rantapalstan lähialueella olevien asukkaitten virkistyskäyttöä, ei Vantaan kaupungin virkistysaluetta. Palsta on pieni, ja asutus on lähellä.

Asemakaavapäällikkö Ossi Keränen muistuttaa, että lähtökohtaisesti puistojen rakentaminen kuuluu sille kunnalle, jonka alueella ollaan.

”Sinänsä hauskaa, että Vantaa tulisi Espooseen rakentamaan espoolaista puistoa”, Keränen miettii. Espoon kaupungin pyrkimyksenä on ollut eteläisen Espoon tapaan rakentaa yhtenäistä virkistysaluetta Pitkäjärven rantaan.