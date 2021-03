Tartunnoissa ja altistumisissa korostuvat etenkin ammatit, joissa ollaan paljon tekemisissä muiden ihmisten kanssa.

Työpaikka korostuu Uudenmaan koronavirustartuntojen lähteenä. Myös tietyt ammattiryhmät nousevat esiin tartunnoissa.

Helmikuun aikana työikäisten eli 20–69-vuotiaiden ihmisten tartunnoista joka viides on saatu työpaikalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Suurin osa tartunnoista saadaan yhä kotoa – jonne se on yleensä tullut esimerkiksi työpaikalta, koulusta tai harrastuksesta.

Työpaikka paljastuu tartuntapaikaksi tilastojen mukaan noin 20 prosentissa tapauksista. Työpaikat ovat siis lähteenä paljon merkittävämpi kuin esimerkiksi baarit, yksityistilaisuudet tai harrastukset, joihin kaikkiin pystytään jäljittämään vain noin viidestä kahteen prosenttia tartunnoista. Baari- ja harrastustartuntojen jäljitykseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia, joten luvut voivat olla paljon suurempia tai pienempiäkin.

”Tartunnanjäljityksessä on tällä hetkellä viiveitä ja lisäksi kaikkia tartunnanlähteitä ei ole merkitty, joten ne eivät näy vielä luvuissa. Työ on kuitenkin reilusti ykkönen kodin ulkopuolisissa tartunnoissa”, kertoo Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Myös aikuisten joukkoaltistumisissa työpaikan merkitys on työikäisten kohdalla huomattava. Helmikuun aikana lähes 26 prosenttia tilanteista, joissa yli kymmenen henkilöä altistuu kerralla, on tapahtunut työpaikalla.

Tartunnan saaneiden ja altistuneiden ammateissa, silloin kun tieto on kirjattu, nousevat esiin esimerkiksi rakennustyöntekijät, asentajat ja myyjät.

”Yleisesti ottaen niin sanottuja riskiammatteja ovat sellaiset työt, joissa kohdataan paljon ihmisiä”, Ruotsalainen sanoo.

Tartunnat voivat levitä niin asiakaspalvelutilanteissa, rakennustyömaiden majoituksissa kuin ruokatauoilla. Ruotsalainen haluaa muistuttaa maskinkäytöstä, ruokataukojen porrastamisesta sekä mahdollisuuksien mukaan etätyön tekemisestä.

Hänen mukaansa eri ammattiryhmien osuuksia tartunnoista on kuitenkin vaikea luotettavasti arvioida, sillä tartunnanjäljittäjät eivät läheskään aina kirjaa tartunnan saaneen tai altistuneen ammattia tietojärjestelmiin.

Viimeisen kuukauden aikana Husin alueelta kirjatuista tartunnoista noin puolesta puuttuu merkintä ammatista. Ruotsalainen arvelee tämän johtuvan jäljittäjien kiireestä.

”Ammattiryhmien luokittelua tärkeämpänä pidän sitä, että tiedetään, missä työpaikoissa joukkoaltistuksia on ollut.”

Rakennusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät nousevat tartunnoissa selvästi esiin myös Vantaalla, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Kirsi Valtonen.

Hänen mukaansa tartuntojen korostuminen näillä aloilla johtuu osittain siitä, ettei niitä voi tehdä etänä. Lisäksi aloilla työskentelee paljon vieraskielistä työvoimaa.

”Meillä on sote-alalla esimerkiksi Virosta tulleita työntekijöitä, jossa koronatilanne on paljon huonompi.”

Tautia esiintyy kuitenkin nyt eri puolilla Vantaata laaja-alaisesti. Työpaikkojen isompia tartuntaryppäitä on viime aikoina ollut rakennustyömaiden lisäksi ainakin yksittäisessä lihatukussa.

Sen sijaan esimerkiksi opettajat, päiväkodin työntekijät ja toimistotyöläiset eivät Valtosen mukaan erityisesti nouse esiin tartunnoissa ja altistumisissa Vantaalla.

Usein on hänen vaikeaa arvioida, missä tilanteessa tartunta oikeastaan saadaan. Esimerkiksi rakennustyömailla tapauksia voi Valtosen mukaan tulla niin paljon, että on vaikeaa päästä kärryille, kuka on tartuttanut kenetkin.

Rakennustyömaiden koronatartunnat ovat viime viikkoina olleet esillä julkisuudessa. HS:n kyselyn mukaan rakennustyömaiden koronatoimet ovat olleet usein erittäin puutteellisia ja niissä onkin todettu useita tartuntaryppäitä.

Lue lisää: ”Ihan pyhällä hengellä mennään” – Rakennustyöläiset kertovat piittaamattomuudesta ja leväperäisyydestä koronaryppäiden runtelemilla työmailla

Koronan leviämisen seurauksena esimerkiksi rakennusyhtiöt YIT ja SRV ovat maaliskuun alussa ottaneet käyttöön maskipakon työmaillaan. Eeva Ruotsalaisen mukaan vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, onko toimilla ollut vaikutusta tartuntoihin.

Ruotsalaisen mukaan riskit liittyvät nyt esimerkiksi ulkomailta tulevan työvoiman yhteisiin majoitustiloihin, yhdessä taitettuihin työmatkoihin, ja siihen, ettei ensimmäisistä oireista mennä aina testiin.

Kirsi Valtosen mukaan työpaikkojen osuus tartunnoista on noussut selkeästi syksyyn verrattuna ja rakennustyömaiden rooli on siinä suuri. Vaikka Vantaalla on ollut melko vähän rakennustyömaita, käyvät monet siellä asuvat töissä lähikaupunkien työmailla.

”Rakennustyöntekijöillä on kimppakämppiä, kimppakyytejä ja ahtaita taukotiloja, joissa suojaustoimet saattavat unohtua”, Valtonen sanoo.

Tällä hetkellä Vantaan tartunnanjäljittäjillä on ainakin neljä eri rakennustyömaata selvityksessä. Toistaiseksi laajat varotoimet eivät vaikuta Valtosen mukaan vaikuttaneen koronatilanteeseen merkittävästi.

”Trendi on meillä ennemminkin menossa ylöspäin.”

Uusimmat tilastot testatuista ikäryhmittäin näyttävät, että valtaosa Hus-alueen positiivisista tuloksista todetaan 31-50-vuotiailla.