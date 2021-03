Itiksen kauppakeskusjohtajan mukaan aiemmissa alennusmyynneissä kuluttajien käytös on ollut maltillista. Triplasta kerrotaan, että kampanjoinnilla halutaan pääasiassa tukea yrittäjiä.

Koronarajoitukset tiukentuivat ravintoloiden, harrastusten ja koulujen osalta Suomessa kuluneella viikolla. Lisäksi hallitus valmistelee liikkumisrajoituksia sen varalta, etteivät tiukentuneet rajoitukset hillitse koronaepidemiaa riittävästi.

Helsingissä kauppakeskukset Tripla Pasilassa ja Itis Itäkeskuksessa ovat aloittaneet alennuskampanjat tiukentuneista rajoituksista huolimatta. Triplamania ja Itis ale -kampanjat ovat käynnissä torstaista sunnuntaihin.

Eikö alekampanjointi ole vastuutonta vallitsevassa tilanteessa?

Itiksen kauppakeskusjohtaja Christoffer Jansén: ”Nyt pitää muistaa se, ettei kaupankäyntiä ole kielletty. Hallituksen päätökset mahdollistavat kuluttajan hankkivan tarvikkeita.

Itis on ottanut tiettyjä rajoituksia käyttöön. Yleiset tilat on suljettu, mahdollistamme turvavälien pitämisen, vartijat valvovat maskin käyttöä. Itiksessä on maskipakko, joka on selvästi lisännyt maskien käyttöä. Jaamme kauppakeskuksessa maskeja, ja kohta on jaettu 100 000 ilmaista maskia.

Alekampanjan aikana paikalla on enemmän henkilökuntaa jakamassa maskeja, ja meillä on lattiatarroja sekä näyttöjä muistuttamassa asiakasta maskin käytöstä, käsihygieniasta ja turvaväleistä.”

Tämä on vaikea aihe. Kauppakeskuksilla huikea vastuu myös vuokralaisten suuntaan. Lantilla on kaksi puolta. Olemme puhuneet tästä kauppiaiden kanssa ja sopineet, että kampanjassa kaupankäynti keskittyy kauppojen sisälle.

Itiksen vahvuus on, että meillä on tilaa. Kampanjaan on investoitu ja sitä oli suunniteltu pitkälle ennen kuin päätös poikkeusoloista tuli. Emme näe, että kutsumme ihmisiä kokoon ja massoihin. Olemme nähneet aikaisemmissa alennusmyynneissä, kuten joulun jälkeen, että kuluttajakäytös on maltillista.”

Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki: ”Tänä vuonna ja tässä hetkessä mainoskampanjat ovat erilaisia. Meillä ei ole tapahtumia tai suurempaa mainontaa. Tämä on rauhallinen ja maltillinen hintakampanja, jossa korostetaan sitä, että asiointi on turvallista.”

Eikö tarkoitus ole kuitenkin houkutella ihmisiä paikalle?

Jansén: ”Normaalisti kyllä. Nyt aktivoidaan myyntiä ja lähetetään viestiä, että Itiksessä on hyviä alehintoja. Kampanja on aika lyhyt, vain neljä päivää. Emme näe isompaa riskiä, sillä Itiksessä on paljon neliöitä ja tilaa ja aiemmat alet ovat sujuneet hyvin. Nyt olemme investoineet enemmän henkilökuntaa lattialle jakamaan maskeja ja purkamaan mahdollisia kokoontumisia. Ei ole odotettavissa sellaista asiakasvirtaa, ettei kampanjaa pystyttäisi hoitamaan turvallisesti.”

Kivimäki: ”Tarkoitus on tukea liikkeiden liiketoimintaa. Liikkeet ovat olleet hyvin kovilla viimeisen vuoden aikana ja ne tarvitsevat asiakkaiden tukea selviytyäkseen. Kyse on monitahoisesta asiasta, asiakkaiden turvallisuudesta ja yritysten selviämisestä.

Viimeisen vuoden aikana on tehty valtavasti turvallisuuden eteen. Käsidesiä on joka paikassa, siivousta on tehostettu, käytävät leveitä, hyvä ilmanvaihto, asiakkaita kannustetaan kuulutuksilla ja digitaalisilla näytöillä pitämään turvavälejä ja maskeja, työntekijöillä on maskipakko. Tehty kaikki sen eteen, että asiointi olisi turvallista.”

Hallitus on kehottanut vähentämään kontakteja. Eikö tämä ole täysin sen vastaista? Eikö olisi järkevämpää siirtää tapahtumia?

Jansén: ”Emme itse näe, että koronatilanne olisi muuttunut mihinkään kolmen viikon päästä. Sillä asenteella mennään, että tilanne jatkuu pitkään, ja sen takia ei mietitty muutoksia päivämääriin.

Kannamme oman vastuumme. Tällä toimialalla vastuu on enemmän kuin omasta liiketoiminnasta eli myös vuokralaisista ja kauppiaista, sadoista ja tuhansista ihmisistä. Voi miettiä, mikä virus sitten on vaarallisempi, lomautukset ja konkurssit vai tämä. En tarkoita, että vähättelisimme koronavirusta, mutta tasapainottelu on vaikeaa. Tilanne on herkkä ja vaikea.”

Kivimäki: ”Meidän tavoitteenamme on luoda turvallinen asiakaskokemus, mutta yhtä lailla myös tukea vuokralaisia. Triplassa on yli 200 yritystä, joista osa, kuten ravintolat, ovat nyt suljettuna. Liikkeiden pitää pystyä harjoittaa liiketoimintaa. Poikkeustilassa myynnit ovat muutenkin kaukana normaalista. Sesonkialet ovat yleinen toimintamalli kaupanalalla. Tavoitteena ei ole synnyttää ruuhkia vaan tukea yrityksiä. Kampanjoiden suunnittelusyklit ovat hyvin pitkiä, ja esimerkiksi kotiin lähetettyä kuvastoa ei ehditty perua enää, kun poikkeusoloista kerrottiin. Asiasta käytiin paljon keskustelua ja tehtiin päätös, että toteutetaan kampanja, mutta hyvin maltillisesti. Minkäänlaisia ruuhkia ei ole syntynyt.”