Yli tuhat rokotetta on jäänyt Helsingissä antamatta, koska ajan varannut ei saavu paikalle – annokset pitää nopeasti antaa jollekin

80–84-vuotiaista helsinkiläisistä noin 17 prosenttia on edelleen ilman rokotusta.

Osa riskiryhmäläisten rokotusajoista jää käyttämättä.

Tapaukset ovat yksittäisiä, mutta niitä on kuitenkin päivittäin kertoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Käyttämättä oli tämän viikon puoliväliin mennessä jäänyt Helsingissä kaikkiaan 1 100 rokotusaikaa. Tämä on noin 2,4 prosenttia ajanvarauksista.

Helsingissä annetaan päivittäin noin 3 000 rokotetta. Määrä vaihtelee viikoittain, sillä rokotteita saadaan hieman eri määriä eri viikkoina. Tällä viikolla Helsinki sai 16 000 rokotetta ja niitä jaetaan päivittäin hieman yli 3 000 kappaletta.

Lukkarinen arvelee sähköpostitse HS:lle lähettämissään vastauksissa, että rokotusaikoja jää käyttämättä hyvin arkisten syiden vuoksi kuten unohdusten, väärinymmärrysten tai sairastumisten seurauksena.

Rokote ei kuitenkaan säily kovin kauan, vain noin kuusi tuntia. Siksi rokote pyritään antamaan jollekin toiselle henkilölle siinä tapauksessa, että varattu rokotusaika jää käyttämättä, mutta sitä ei peruta ajoissa, jolloin rokoteannos on jo sulatettu.

Vantaalla tällaisia ”ylijäämärokotteita” pyritään antamaan terveydenhuollon ammattilaisille, kertoo Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

”Meillä on lista tällaisista henkilöistä, joita kutsumme paikalle päivän päätteeksi saamaan rokotuksen”, Aronkytö sanoo.

”Jos kukaan ei pääse paikalle, voi hoitaja käyttää omaa harkintaansa ja antaa rokotteen esimerkiksi rokotettavan saattajalle. Näin rokotteita ei mene hukkaan.”

Helsingissä menetellään samoin: ylijääneet rokotteet annetaan terveydenhuollon ammattilaisille. Sellaisia tilanteita ei Helsingin terveys- ja päihdepalveluiden johtajan Leena Turpeisen mukaan kuitenkaan tule, että rokote pitäisi antaa esimerkiksi rokotettavan saattajalle.

”Meillä on niin paljon terveyspuolen ammattilaisia, aina joku heistä pääsee. Noudatamme tässä siis rokotusjärjestystä.”

Espoossa puolestaan pyritään saamaan saman päivän aikana paikalle joku rokotusajan seuraavalle päivälle varannut henkilö.

Tällöin säilyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antama rokotusjärjestys, sanoo Espoon perusturvajohtaja Sanna Svahn. Rokotusaikoja on kuitenkin Svahnin mukaan jäänyt käyttämättä hyvin vähän.

Espoossa on kaikista yli 85-vuotiaista rokottamatta noin 19 prosenttia. 75–84-vuotiaista 63 prosenttia on jo saanut rokotteen.

Helsingissä rokotettavista 80–84-vuotiaista on ilman rokotusta tällä hetkellä 17 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että hieman yli 2 000 tähän ikäryhmään kuuluvista helsinkiläisistä ei ole vielä saanut rokotusta.

Lukkarisen mukaan kyseessä on lähinnä asukkaiden aikatauluihin liittyviä viiveitä tai osaa rokotettavista ei ole aluksi tavoitettu. Lisäksi on vielä ryhmä iäkkäitä, joille rokote ei sovellu lainkaan, kertoo Lukkarinen sähköpostin välityksellä.

Kaikkiaan rokotukset ovat Lukkarisen mukaan edistyneet Helsingissä erinomaisesti.

”Luku on erinomainen ja kertoo, että rokotuksissa on edistytty hienosti”, Lukkarinen kirjoittaa.

Helsinki pyrkii tavoittamaan kaikki vuorossa olevan ikäryhmän rokotettavat. Helsingin kaupunki lähettää kotiin kirjeen rokotuksista ja lisäksi kaikkiin rokotettaviin, jotka eivät tietyn ajan kuluessa varaa aikaa, soitetaan, mikäli heidän yhteystietonsa ovat saatavilla. Henkilökohtainen soitto on Lukkarisen mukaan otettu hyvin vastaan.

Helsinki on siirtymässä 70-74-vuotiaiden rokotuksiin. Näiden ryhmien rokotuksen ajanvaraus käynnistyi Helsingissä tiistaina. Rokotuksen voi varata verkossa osoitteessa koronarokotusaika.fi tai ajanvarausnumerosta arkisin kello 8-18 välisenä aikana. Numero on 09 310 46300.

Rokotusten järjestäminen on ollut kunnille valtava ponnistus, joka vaatii pelkästään Helsingissä satojen työntekijöiden työpanoksen päivittäin.

Helsinki on palkannut 120 rokottajaa yksityiseltä ja lisäksi muuta henkilökuntaa on satoja: he kuljettavat rokotteita, suunnittelevat rokotusviestintää tai toimivat ajanvarauksessa.