HKL:ää yritetään jälleen pilkkoa tytäryhtiöiksi, joista naapurit voisivat hyötyä – Vantaa on kiinnostunut, mutta Espoo ei ole houkutteluista huolimatta myöntynyt

Seudulliseksi tarkoitetun raideyhtiön osakkeita voivat tarpeen mukaan lunastaa naapurikaupungit Espoo ja Vantaa.

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhtiöittäminen etenee kevään aikana. Perinteikkään liikennelaitoksen yhtiöittäminen on määrä hyväksyä kaupunginvaltuuston kokouksessa toukokuussa.

Valmistelussa on malli, jossa uuden konsernin omistusta voidaan hajauttaa seudullisesti. Omaa raitioyhteyttään suunnitteleva Vantaa ja Raide-Jokeria rakentava Espoo voisivat lunastaa osakkeita tarpeidensa mukaan eri osakesarjoista.

Emoyhtiön työnimenä on Kaupunkiraideliikenne oy. Nimi voi vielä muuttua. Sen alla toimisivat omina yhtiöinään Liikennöinti oy, Kunnossapito oy, Metro oy, RV-rata oy sekä RV Kalusto ja Varikko oy.

”Ajatus on, että esimerkiksi Vantaalla voisi olla kalusto- ja varikkoyhtiön osakkeita, jolloin yhteistyöstä syntyisi hyötyä Vantaalle ja seudun raitioverkolle. Kukin osakas voisi ottaa niitä osakkeita, jotka ovat sen toiminnalle relevantteja ja siinä suhteessa, miten liikenne sen alueella toimii”, HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski sanoo.

Jos jokainen kaupunki ryhtyisi järjestämään raideliikennettään yksin, HKL:n näkemyksen mukaan riskinä olisi osaoptimointi, joka koituisi matkustajien ja liikenteen tilaajien tappioksi. Erilliset varikot, kalustot ja huollot lisäisivät kokonaiskuluja liikennejärjestelmässä. Raideyhteyden rakentamisen ratkaisut heijastuvat suoraan tarvittavan kaluston määrään ja laatuun, ja päinvastoin.

Tasearvoltaan suurin Kaupunkiraideliikenteen tytäryhtiöistä olisi ratayhtiö noin 1,8 miljardin euron omaisuudellaan vuonna 2040. Kalusto- ja varikkoyhtiön tasearvo olisi noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2040.

Pitkälle tulevaisuuteen kurkottavat tasearviot kertovat siitä, että raitioliikenne on voimakkaasti laajenemassa lähivuosina, jolloin omaisuuden arvokin karttuu. Seudullisen raideverkoston laajeneminen on myös vauhdittanut HKL:n yhtiöittämistä.

Vantaa on jo viestittänyt kiinnostuksestaan yhtiöön ehdollisesti. Jos rakentamispäätöstä ei Vantaan valtuustossa synny vuonna 2023, Vantaa irtaantuu yhtiöstä.

Vantaa on kuitenkin arvioinut, että se tarvitsee päätöksentekoa varten tietoja muun muassa kalustosta ja varikoista. Liittymällä yhtiöön se saa HKL:n erityisosaamista suunnittelun hyödyksi.

Espoota on HS:n tietojen mukaan yritetty houkutella yhtiöön pitkin kevättä, mutta myönteistä vastausta ei ole kuulunut. Helsingistä Espooseen kurkottavan Raide-Jokerin liikennöinti alkaa vuoden 2024 kesäkuussa.

HKL hoitaa liikennettä vuoden 2028 elokuuhun saakka, jonka jälkeen Raide-Jokerin liikenteestä vastaa tarjouskilpailussa menestynyt liikennöitsijä.

Lehmuskosken mukaan Kaupunkiraideliikenne oy:n liikennöinnistä vastaava tytäryhtiö ei voi osallistua Raide-Jokerin tarjouskilpailuun.

”Raide-Jokerin kilpailutuksessa meidän roolimme olisi tukea Helsingin seudun liikennettä tarjouskilpailussa. Olisimme uuden liikennöitsijän mahdollistaja varikko- ja vaunukaluston suhteen”, Lehmuskoski sanoo.

Jos Liikennöinti oy osallistuisi Raide-Jokerin kilpailuun, se ei käytännössä voisi olla mukana kilpailun mahdollistajana, koska silloin muiden tarjouskilpailuun osallistuvien asema ei ole kilpailuneutraali.

Raide-Jokerin tarjouskilpailun menestystä voi haitata liikennesopimuksen melko pieni koko. HSL:n edellinen raideliikenteen kilpailutus huomattavasti isommasta potista eli lähijunaliikenteestä tuotti vain kaksi tarjousta, joista VR:n tarjous oli halvin.

Helsingin kaupunki on kantapään kautta oppinut kilpailuneutraliteetin periaatteet omien yhtiöidensä toiminnoissa. Bussiliikenteessä väännetään edelleen siitä 56 miljoonan euron pääomatuesta, jota kaupunki aikanaan antoi omalle bussiyhtiölleen.

HKL valmistelee yhteistyössä tilaajan kanssa jatkoa sopimukselle Helsingin kantakaupungin raitioliikenteestä. Nykyinen sopimus päättyy vuonna 2024.

HSL:n hallitus linjasi viime toukokuussa, että kantakaupungin liikennöintisopimuksen jatko tilataan HKL:ltä suorahankintana.

Yhtiöittämisen valmistelussa eletään nyt kriittisiä hetkiä. HKL:n 1 200 työntekijälle vauhti on ollut jopa liian kova. Yhteistoimintamenettely keskeytettiin koronaepidemian vuoksi, mutta nyt sitä on viety vauhdikkaasti eteenpäin. Henkilökunnan on määrä siirtyä uuteen yhtiöön vanhoina työntekijöinä.

Ammattijärjestöjen luottamusmiehet jättivät kriittisen lausunnon henkilöstötoimikunnan pöytäkirjaan. Kolmen ammattijärjestön luottamushenkilöt tähdentävät, että henkilöstön siirrossa pitäisi käsitellä yksittäisen työntekijän työehtosopimusten lisäksi myös muun muassa työterveyshuollon, eläkejärjestelmän, työsuhdeasuntojen ja henkilöstökassan kaltaisia henkilöstöasioita.

”Todellinen kauhuskenaario henkilöstölle on, että tehdään iso yhtiöittämispäätös, mutta lopulta yhtiössä ei kuitenkaan ole omistajana muita kuin Helsinki”, sanoo Julkisten ja hyvinvointialojen (JHL) pääluottamusmies Pekka Hirvonen.

Hän huomauttaa, että henkilöstölle on sama, lukeeko vaunun kyljessä liikelaitos vai yhtiö, jos henkilöstöedut säilyvät. Yhtiöittämiskierroksen mielekkyys jää kuitenkin vähäiseksi, jos HKL ei sillä saavuta mitään.

Perinteikkään liikelaitoksen yhtiöittämistä on yritetty aiemminkin, mutta edellisellä kierroksella seitsemän vuotta sitten hanke kaatui veroseuraamuksiin.

Lehmuskosken mukaan verottajalta on nyt pyydetty lausuntoa tästä yhtiöittämismallista ja ennakkolausuntoprosessi on vireillä.

”Verottaja on ollut mukana hyvässä hengessä, mutta on myös täysin mahdollista, ettei asian laajuuden vuoksi sieltä tule lausuntoa ennakoidun aikataulun mukaisesti”, Lehmuskoski sanoo.

Henkilöstölle toimitusjohtajan viesti on rauhoitteleva.

”Henkilöstöedut valtaosin säilyvät nykyisellään. Ne edut, joita hallinnollisesti ei ole mahdollista nykyisessä muodossa jatkaa, korvataan vastaavantyyppisillä järjestelyillä”, hän sanoo.