HS esitteli perjantaina Elielin- ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailun viisi ehdokasta. Poliitikot pitävät ehdotuksia mielenkiintoisina, mutta arkkitehtien kritiikki on kovaa.

HS:n haastattelemat arkkitehtuurin ja sen historian asiantuntijat antavat tiukkaa kritiikkiä Helsingin ydinkeskustan tiivistämis­suunnitelmille. Poliitikot puolestaan pitävät suunnitelmia mielenkiintoisina mutta korostavat, että jatkosuunnitelmissa pitää kuunnella kaupunkilaisten näkemyksiä.

HS julkisti perjantaina Elielin- ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailun viisi ehdokastyötä, jotka toisivat Elielinaukiolle pääsääntöisesti arviolta keskustan Sokoksen verran eli 40 000 neliötä uutta rakennusmassaa. Vain yksi ehdotuksista oli selkeästi tätä pienempi.

Lisäksi ravintola Vltavan rakennus integroitaisiin useimmissa suunnitelmissa osaksi uudisrakennusta. Kaikissa ehdotuksissa Asema-aukio jätettäisiin rakentamatta.

Kaupunkilaiset voivat kommentoida suunnitelmia Helsingin Kerro kantasi -järjestelmässä.

Esimerkiksi Albero-nimisessä ehdotuksessa Vltavan rakennus on integroitu osaksi uudisrakennusta.­

Arkkitehtuurikilpailun tuomarina toimii kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr). Hän ei halunnut kommentoida suunnitelmia HS:lle vielä tässä vaiheessa, kun ehdotukset on vasta annettu.

Lue lisää: ”Katsoin ensin, että apua” – HS julkaisee massiiviset suunnitelmat Helsingin ytimen muuttamiseksi

Elielin- ja Asema-aukion historiaan perehtynyt arkkitehtuurin historian emeritusprofessori Vilhelm Helander, Finlandia-palkittu arkkitehti Mona Schalin, Helsingin kaupungin­museon arkkitehti Mikko Lindqvist, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) ja kaupunki­ympäristö­lautakunnan jäsenet Mia Haglund (vas) ja Eveliina Heinäluoma (sd) kommentoivat suunnitelmia HS:lle.

Vilhelm Helander: ”Helsinki on siirtynyt rakennusoikeus­keinotteluvaiheeseen”

Vilhelm Helander on yksi Asema-aukion ja Elielinaukion ympäristöhistoriallisen selvityksen (2020) tekijöistä.

”Koko tämä hanke on esimerkki siitä, että Helsinki on nyt siirtynyt rakennusoikeus­keinottelu­vaiheeseen. Kyseessä on asia, joka tulee jäämään historiaan vähemmän kunnioitettuna vaiheena.”

Vilhelm Helander­

”Koko hankkeen lähtökohta on kyseenalainen. Tehtävä on väärin asetettu: alueelle on yksinkertaisesti tungettu liikaa rakennusoikeutta. Parhaillaan meneillään on monta vastaavaa hanketta. Liian suuria rakennusmassoja tungetaan avoimiin kaupunkitiloihin.”

”Elielinaukiosta ei jää näissä suunnitelmissa mitään jäljelle. Aukio oli pitkään tavararatapiha. Se on oikeastaan vastasyntynyt aukio, joka on nyt taas näiden suunnitelmien myötä katoamassa.”

”Myöskään yhteyttä Töölönlahdelle ja Oodiin ei ole suunnitelmissa mietitty.”

Mona Schalin: ”Kun näin kuvat, mietin, olenko avannut Aku Ankan”

Mona Schalin on vuoden 2019 arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaja. Hän toimitti kollegansa Kristina Karlssonin kanssa HS:n toimitukseen syksyllä 2020 havainnekuvia, joilla arkkitehdit pyrkivät havainnollistamaan, miten radikaalisti Elielinaukion uudet suunnitelmat voivat aluetta muuttaa.

”Kun avasin aamulla lehden, sanoin lähikollegoille, että olenko avannut Aku Ankan. Havainnekuvissa on Ankkalinnan fantasiatunnelmaa.”

Arkkitehti Mona Schalin on kritisoinut pidempään Elielinaukion uusia suunnitelmia.­

”Kuvat osoittavat sen, mitä havainnekuvillamme halusimme näyttää: 40 000 neliötä on todella paljon. Mielenkiintoista on, että Asema-aukio on jätetty rakentamatta. Toivon, että mallinnuksemme on vaikuttanut tähän ratkaisuun.”

”Jos kaupunki myy suunnittelualueen tontit, kaupunki saa siitä miljoonia. Paljon rahaa kilahtaa kerralla kaupungin kassaan. Se näyttää varmasti hyvältä, mutta myynti on lopullista.”

”Positiivista on, että yksi kilpailija on uskaltanut poiketa 40 000 neliön vaatimuksesta. Kyseessä on myös ainut ehdotus, jossa Vltavan historiallista rakennusta ei ole muserrettu uudisrakennuksen suuren rakennusmassan sisään.”

”Ikävä vain, että kyseinen ehdotus muistuttaa Leninin mausoleumia. En osaa edes sanoa, onko ehdotus tehty ihan tosissaan.”

Mikko Lindqvist: ”Kyseessä on kaikkein arvokkaimpiin lukeutuva helsinkiläinen kulttuuriympäristö”

Mikko Lindqvist on Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristötiimin arkkitehti.

”Kilpailun tuomaristossa ei ole kulttuuriympäristön erityisasiantuntijaa. En halua arvostella tuomariston asiantuntijuutta, mutta kilpailualue on herkkää ja arvokasta. Kaupunginmuseo ei ole osallistunut myöskään kilpailuohjelman laadintaan.”

Mikko Lindqvist.­

”Kilpailuohjelmassa on annettu reunaehtoja massoille ja korkeuksille. Toisaalta kyseessä on kaikkien arvokkaimpiin lukeutuva helsinkiläinen kulttuuriympäristö, jossa rakentamisen mahdollisuus ylipäänsä on herättänyt kritiikkiä.”

”Kulttuuriympäristön näkökulmasta ratkaisun tulee olla tilaa luova, ei tilaa vievä. Eliel Saarisen päätöihin kuuluva rautatieasema on rakennus, jota ympäröivät aktiiviset Saarisen luomat tilat. Rautatieasema on ympäristöään matalampi mutta silti monumentaalinen rakennus. Monumentaalisuus syntyy rakennuksen suhteesta ympäröivään tilaan.”

”Vltavan talona tunnettu entinen konepajan makasiinirakennus on alueella merkityksellinen historian kerroksellisuuden ilmentymä. Se on itse rautatieasemaa vanhempi ja ainut historian läpi säilynyt merkki alueen teollisesta historiasta.”

Jan Vapaavuori: ”Kaupunki ei voi olla museo”

”On hienoa nähdä, miten erilaisia ehdotukset ovat. Helsinkiläisillä on mahdollisuus niiden kautta ymmärtää paremmin, miten eri tavalla saman kaupunkitilan voi nähdä ja suunnitella. Toivon, että ehdotuksista syntyy vilkas keskustelu, joka otetaan jatkoaskelissa huomioon”, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) sanoo.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori luottaa kaupungin ammattilaisten kykyyn edistää kaupunkikehittämisprosesseja.­

”Kaupunkikehittäminen ja -rakentaminen jakaa aina mielipiteitä. Minulla on täysi luotto Helsingin kaupungin ammattilaisten kykyyn edistää näitä prosesseja, vaikka kyseessä ovat huippumonimutkaiset kysymykset. Kaupunki ei voi olla museo.”

Eveliina Heinäluoma: ”Kaupungilla pitää olla vahva rooli alueen kehittämisessä”

Eveliina Heinäluoma on Sdp:n Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen.

”Kilpailuehdotukset ovat erittäin mielenkiintoisia ja hyvällä tavalla erilaisia. On hienoa, että kaikissa Asema-aukio on jätetty ennalleen. Se on varmaankin oikea ratkaisu.”

Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Eveliina Heinäluoma toivoo kaupunkilaisten kommentoivan runsaasti Elielinaukion uusia suunnitelmia.­

”Odotan suurella kiinnostuksella kaupunkilaisten näkemyksiä suunnitelmista, ja niitä pitää painottaa tulevissa suunnitelmissa. Tässä on kyse niin keskeisestä paikasta Helsingissä, että kaupunkilaisten näkemys on hyvin tärkeä.”

”Kritiikki tontin myyntiä kohtaan on ollut suurta, ja siitä on syytäkin keskustella. Pitkällä tähtäimellä kaupungilla pitää olla vahva rooli alueen kehittämisessä.”

Mia Haglund: ”Olisimme halunneet nähdä kaupunkivetoisen hankkeen”

Mia Haglund (vas) on kaupunkiympäristölautakunnan jäsen.

”Tällä hetkellä Elielinaukio ei ole viihtyisää kaupunkitilaa. Alueelle pitää ehdottomasti tehdä jotain, mutta vasemmistoliitossa lähdemme siitä, että aluetta pitää kehittää viihtyisäksi julkiseksi tilaksi.”

Mia Haglund­

”Ehdotukset ovat mielenkiintoisia, ja niissä on panostettu arkkitehtuuriin. Massa on kuitenkin liian suuri, ja korkeuden pitäisi olla enintään sama kuin rautatieaseman korkeus. Olemme tätä ehdottaneet, mutta se ei käynyt muille puolueille.”

”Nyt alue on varattu suoraan yhdelle sijoittajaryhmittymälle, jolla on hankkeesta vetovastuu. Meidän mielestämme se ei ole kaupunkilaisten perspektiivistä paras valinta. Olisimme halunneet nähdä kaupunkivetoisen hankkeen.”

”Olemme vasemmistoliitossa myös sitä mieltä, että tontti pitää vuokrata, ei myydä.”