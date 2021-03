Tartuntoja ilmenee tällä hetkellä Uudenmaan alueella kaikissa ikäryhmissä.

Uudenmaan koronavirustilanne on tällä hetkellä tartuntamäärissä mitattuna epidemia-ajan huonoin.

Näin kertoi perjantaina tiedotustilaisuudessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtaja Juha Tuominen.

”Tilanne on tällä hetkellä huono ja huononemaan päin”, Tuominen totesi.

Todettujen koronavirustartuntojen määrä on ollut jyrkässä kasvussa varsinkin pääkaupunkiseudulla jo tammikuusta lähtien. Tartuntojen ilmaantuvuus on ollut erityisen suuri Vantaalla.

Helsingissä on todettu viimeisen 14 päivän aikana 2 867 uutta tartuntaa, kun sitä edeltävän 14 päivän aikana tartuntoja todettiin 2 172. Vantaalla ja Espoossa tartuntoja on todettu viimeisen 14 päivän aikana yli 200 tartuntaa enemmän kuin sitä edeltävän 14 päivän aikana.

Perjantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa raportoitiin 706 uutta koronavirustartuntaa, joista 251 todettiin Helsingissä, 102 Vantaalla ja 76 Espoossa.

Tosin myös testimäärät ovat kasvaneet Husin alueella. Viimeisen 14 päivän aikana Husin alueella tehtiin 127 708 koronavirustestiä, mikä on yli 22 000 testiä enemmän kuin sitä edeltävän 14 päivän aikana.

Tartuntoja ilmenee nyt kaikissa ikäryhmissä, sanoi Husin Tuominen tiedotustilaisuudessa.

”On ne sitten pieniä lapsia, teini-ikäisiä, nuoria aikuisia, keski-ikäisiä, tai sitä vanhempia. Kaikilla tartuntojen määrä kasvaa nyt, valitettavasti myös ikäihmisillä on enemmän tartuntoja kuin aikaisemmin. Suunta on huolestuttava.”

Eniten tartuntoja todettiin viime viikolla Husin alueella 30–39-vuotiaiden keskuudessa, toiseksi eniten 20–29-vuotiaiden keskuudessa. Tartuntoja on todettu viimeisten viikkojen aikana paljon kuitenkin kaikissa ikäryhmissä, lukuun ottamatta yli 90-vuotiaiden ikäryhmää.

Pahentunut tartuntatilanne näyttäytyy sairaalakuormituksena.

”Meille tulee koko ajan enemmän ja enemmän potilaita. Hyksin erityisvastuualueella on kolminkertainen määrä potilaita verrattuna runsaan kuukauden takaiseen aikaan”, Tuominen sanoi.

Hyksin erityisvastuualueeseen kuuluu Husin lisäksi Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit.

Tällä hetkellä Husin tehohoidossa on 23 potilasta. Tehohoitopotilaiden määrä on Tuomisen mukaan noussut päivittäin. Tehohoitokuolleisuus on tällä hetkellä vajaa viidennes, kun parhaimpina hetkinä se on ollut noin 12 prosenttia.

Tänä vuonna Husissa hoidetuista tehohoitopotilaista isoin osa, noin 35 prosenttia, on ollut 60–69-vuotiaita. Tehohoidossa koronavirustaudin takia on kuitenkin ollut ihmisiä aina parikymppisistä vanhempiin.

”Teholle joutuvat kaiken ikäiset. Mikäli sairaalakuormitus lisääntyy, joudumme siirtämään henkilökuntaa muista toiminnoista erityisesti teho-osastoille”, sanoi Tuominen.

Tämä tarkoittaisi sitä, että muita suunniteltuja hoitoja jouduttaisiin siirtämään.

”Tämä ei ole tavoite”, painotti Tuominen.