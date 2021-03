Vieraskielisten osuus tartunnoista on noussut jo 40 prosenttiin pääkaupunkiseudun kaikista tartunnoista.

Rokotusasiantuntijat eivät pidä erityisen todennäköisenä, että vieraskielisten suosimia alueita alettaisiin priorisoimaan rokotusjärjestyksessä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtaja Juha Tuominen esitti perjantaina, että ulkomaalaistaustaisten suosiossa olevat asuinalueet tulisi nostaa etusijalle koronarokotejärjestyksessä.

Vieraskielisten osuus tartunnoista on noussut jo 40 prosenttiin pääkaupunkiseudun kaikista tartunnoista. Vieraskielisten suosimilla asuinalueilla on nyt koronatartuntoja noin 2–3 -kertaisesti verrattuna pääkaupunkiseudun kaupunkien keskimääräiseen taudin ilmaantuvuuteen.

Tuomisen mukaan raju taudin ilmaantuvuus koettelee pääkaupunkiseudulla erityisesti radanvartta Helsingistä kohti Keski-Uuttamaata sekä metroradan vartta Itä-Helsinkiin päin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek arvioi Tuomisen ehdotusta varovaisin sanakääntein.

”Tämä olisi yksi mahdollinen tapa muuttaa rokotusjärjestystä. On paljon erilaisia ajatuksia siitä, miten rokotusohjelmaa pitäisi hienosäätää, ja vastaavia ehdotuksia on tullut esimerkiksi eri ammattiryhmiltä. Kun yli 70-vuotiaat ja lääketieteelliset riskiryhmät on saatu rokotettua, punnittavana on erilaisia vaihtoehtoja.”

Toistaiseksi Suomessa on päätetty jakaa niukasti saatavilla olleet koronarokotteet tasaisesti koko maahan tietyin väestön ikäjakaumaan ja riskiryhmäläisten osuuksiin liittyvin perustein.

” ”Jos tietäisimme, että viruseritys menee rokotuksella nollaan, olisi perusteltua rokottaa jo nyt nuoria ja ihmisiä, jotka liikkuvat paljon.”

Nohynekin mukaan Suomen rokotusjärjestyksen perusajatus on se, että estetään mahdollisimman paljon vaikeita sairastumisia ja kuolemia sekä ylläpidetään terveydenhuollon kantokykyä. Kun iäkkäitä ja riskiryhmäläisiä rokotetaan, vakavasti sairastuvien määrä laskee.

Tämä strategia puoltaa Nohynekin mukaan paikkaansa siksi, että nykyisen tiedon valossa myös rokotettu ihminen voi tartunnan saatuaan erittää virusta. Jos siis esimerkiksi jo nyt rokotettaisiin riskiryhmien sijaan nuoria ja paljon liikkuvia ihmisiä, tartuntoja voisi tulla vähemmän mutta toisaalta rokotetut voisivat edelleen tartuttaa viruksen riskiryhmäläisiin.

”Jos tietäisimme, että viruseritys menee rokotuksella nollaan, olisi perusteltua rokottaa jo nyt nuoria ja ihmisiä, jotka liikkuvat paljon. Kun näin ei ole, on vaikea ottaa tällaisia ryhmiä rokotusten pääryhmäksi”, Nohynek sanoo.

”Nyt rokotusohjelma keskittyy siihen, että ehkäistään sairastamista ja kuolemia, ja sen tavoitteen sisällä katsotaan, minkä ryhmien rokottaminen on vaikuttavinta.”

Päätökset rokotusjärjestyksestä menevät niin, että kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä tekee ehdotuksen järjestyksestä THL:lle, THL tekee ehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle (STM), ja STM vie ehdotuksen hallitukselle.

Nohynekin mukaan on periaatteessa mahdollista, että rokotusjärjestystä tai painotuksia muutettaisiin. Hän ei kuitenkaan lähde arvailemaan sen todennäköisyyttä.

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän puheenjohtaja Ville Peltola ei pidä todennäköisenä, että alueellisiin painotuksiin lähdettäisiin ennen kuin riskiryhmät on rokotettu.

”Alueellista kysymystä on mietitty aiemminkin, ja asia on ollut esillä, mutta koskien lähinnä sitä aikaa, kun riskiryhmien rokotuksista on päästy ”, Peltola sanoo.

Peltolan mukaan rokotuksia voidaan periaatteessa painottaa esimerkiksi alueisiin tai ammattiryhmiin, mutta perusjärjestys ei hänen mukaansa tule muuttumaan. Mahdollisuuksiin painottaa erilaisia ryhmiä vaikuttaa myös se, miten paljon rokotteita ylipäätään Suomeen saadaan.

Peltola toteaa, että vieraskielisten suuri osuus tartunnoissa on tosiasia, ja vieraskielisiä täytyy joka tapauksessa pyrkiä suojelemaan virukselta.

”Vaikka ei muutettaisikaan rokotusjärjestystä, niin ihmisiä pitää informoida riittävästi. Niillä alueilla, joilla asuu paljon ulkomaalaistaustaisia, olisi tärkeää antaa tietoa epidemiasta.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Ylen haastattelussa lauantaina, että tähänastinen rokotusjärjestys on ollut perusteltu. Seuraavassa vaiheessa voidaan tehdä pohdintaa, olisiko syytä keskittää rokotteita esimerkiksi pahiten kärsineille alueille tai rokottaa tiettyjä ammattiryhmiä, Marin sanoi.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kommentoi perjantaina HS:lle, että ei pidä ehdotusta vieraskielisten suosimien alueiden painottamisesta hyvänä. Hänestä rokotusten kohdentamisessa tietyille asuinalueille on useita riskejä, eikä tietyn väestönosan rokotuksia hänestä välttämättä saataisi riittäviksi.

”Silloin syntyisi väärä turvallisuudentunne sekä turhaa kaoottista keskustelua yhteiskunnassa. Se on turhaa kitkaa yhteiseen tekemiseen”, Aronkytö kommentoi.