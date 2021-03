”Talvinen sää jatkuu, päivisin käydään plussalla, mutta yöllä on pakkasta”, sanoo meteorologi Niko Tollman.

Merenjäällä näkyy edelleen pilkkijöitä ja kävelijöitä. Onko jäällä liikkuminen edelleen turvallista?

Varovaisuutta noudattaen on, sanoo meteorologi Niko Tollman Ilmatieteen laitokselta.

”Merialueilla on aina heikkoja jäitä. Niitä ovat erityisesti sillanaluset ja virtauspaikat, joita on yleensä kapeissa salmissa.”

Varminta on nyt Tollmanin mukaan liikkua vain sellaisilla jääalueilla, jotka tuntee. Turvallisuutta lisää, jos jäällä näkyy muita ihmisiä.

Vaikka tällä hetkellä Helsingissä ollaan plussan puolella ja taivaalta tulee ennemmin räntää kuin lunta, ovat jäät pysyneet kohtalaisen paksuina. Jäitä on ylläpitänyt viime viikon kylmempi jakso, jolloin oli jopa viidentoista asteen yöpakkasia.

Kylmiä päiviä edeltävällä lauhalla jaksolla saaristoon tuli Tollmanin mukaan avopaikkoja jäihin. Kylmän jakson jälkeen niihin on voinut tulla ohutta jäätä. Jos ohuen jään päällä on lumipeite, jäätä voi erehtyä luulemaan paksuksi. Varovaisuutta on siis todella syytä noudattaa.

Joka tapauksessa käsillä alkavat olla viimeiset viikot jäillä liikkumiseen. Tollmanin mukaan jäätilanne pysyy seuraavina päivinä melko samanlaisena kuin nyt.

”Talvinen sää jatkuu, päivisin käydään plussalla, mutta yöllä on pakkasta. Paljon riippuu siitä, miten paljon aurinko paistaa. Jos aurinko paistaa korkealta pitkään, se pääsee haurastuttamaan jäätä.”

Helsingin pelastuslaitoksen tiedossa ei sunnuntaiaamuna ollut, että viikonloppuna olisi tapahtunut heikkojen jäiden onnettomuuksia.