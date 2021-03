Jos kiitotietä ei olisi suljettu, lentäminen jatkuisi edelleen, kertoo Malmin lentokentän ystävien puheenjohtaja.

Sunnuntaiaamupäivänä Malmin lentokentän ikoniseen päärakennukseen on kerääntynyt muutamia ihmisiä odottamaan, josko pienkoneita nousisi ilmaan.

Eletään toistaiseksi viimeistä päivää, kun lentokonebongausta voi Malmilla harrastaa. Kiitorata menee Traficomin määräyksellä kiinni sunnuntai-iltana kello 22, ja maanantaina kihlakunnanvouti saa aloittaa toimijoiden häädön alueelta.

Sekä bongarit että lentäjät ovat kuitenkin joutuneet pettymään. Märkää lunta tulee taivaan täydeltä, ja samanlaista säätä on luvattu koko päiväksi.

Tänään siis tuskin enää lennetään, kertoo Malmin lentokentän ystävien puheenjohtaja Timo Hyvönen. Vielä lauantaina kentällä lennettiin 60 lentoa.

Hyvösen mukaan tunnelma kentän toimijoiden keskuudessa on tällä hetkellä samalla surullinen mutta sisuuntunut.

”Yllätyin siitä, kuinka paljon on tullut viestejä, että ei luovuteta vaan jatketaan taistelua kentän säilyttämiseksi”, Hyvönen kertoo.

Häätöpäätöksen mukaan kentän pitäisi olla maanantaina tyhjä. Sitä se ei kuitenkaan ole, kentällä on edelleen parikymmentä pienkonetta ja helikopteria. Hyvönen osoittaa kentällä seisovia koneita.

”Eivät nämä tule lähtemään mihinkään. Ei ole paikkoja, mihin viedä.”

Malmin lentokentän ystävien puheenjohtaja Timo Hyvönen lensi lauantaina oman koneensa Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Hänen mukaansa se on toistaiseksi ainoa kone, joka on saanut Helsinki-Vantaalta paikan.­

Epäselvää on, mitä alueelle jääville koneille häädössä tapahtuu. Ulosottokaaren pykälien mukaan se tarkoittaa esimerkiksi alueella olevan arvottoman omaisuuden hävittämistä tai arvokkaan omaisuuden poistamista. Joissain tapauksissa toimija voidaan häätää tiloista tai alueelta estämällä pääsy alueelle.

Alueelta on viety pois noin 80 konetta. Hyvönen kertoo saaneensa omalle koneelleen paikan Helsinki-Vantaan lentokentältä. Hänen mukaansa se on ainoa paikka, joka Helsinki-Vantaalta on Malmin toimijoille irronnut.

Ainakin osa ilmailijoista on jättämässä koneensa Malmilla oleviin hallitiloihin. Häätö ei koske niitä.

”Vaikka lentopaikan toiminta päättyy, halleissa olevien koneiden lentäminen Malmilta pois on mahdollista alueen omistajan eli Helsingin kaupungin suostumuksella. Koneita on mahdollista siirtää myös maateitse”, kihlakunnanvouti Jussi Räikkönen kommentoi tammikuussa HS:lle.

Vaikka Ulosottolaitos on todennut, että ilmailijoiden häädölle ei ole estettä, ovat kaupunki ja lentokentän toimijat edelleen täysin päinvastaista mieltä siitä, pitäisikö kentällä saada lentää vai ei.

Käräjäoikeus totesi joulukuussa, että Helsingin kaupungin ja Malmin lentokenttäyhdistys ry:n vuokrasopimus päättyi jo 31. joulukuuta 2019. Samalla käräjäoikeus velvoitti lentokenttäyhdistyksen häädön uhalla luovuttamaan alueen kaupungin vapaaseen hallintaan.

Yhdistys haki Helsingin hovioikeudelta käräjäoikeuden tuomion täytäntöönpanon kieltämistä, mutta hovioikeus hylkäsi pyynnön. Yhdistys jatkaa kuitenkin vuokrasopimuksesta taistelua oikeudessa.

Lentäminen ei nyt lakkaa siis siitä syystä, että häätö astuu voimaan, vaan koska kiitotie on suljettu. Muussa tapauksessa lentäminen Malmilla jatkuisi, Hyönen sanoo.

”Kyllä, totta kai.”

Vuokrasopimus ei myöskään ole ainoa keino, jolla Malmin toimijat yrittävät pitää kiinni kentästä.

Seuraavaksi Malmin lentokentän ystävät -yhdistys aikoo valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön tuoreesta päätöksestä, jossa hylättiin yhdistyksen valitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) päätöksestä olla esittämättä Malmin lentokentän suojelua. Lisäksi yhdistys kerää nimiä kunnallisen kansanäänestyksen tekemiseen ja valmistautuu jo valittamaan alueen tulevista asemakaavoista.

Vaikka vouti saapuu paikalle ensi viikolla, ei lentokentän ja kaupungin taistelu ole siis vielä lähellekään lopussa.