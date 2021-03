Länsi-Uudellamaalla rikottu karanteenimääräyksiä.

Espoon kaupunki on huolissaan koronaviruksen karanteeniin liittyvistä rikkomuksista. Länsi-Uudellamaallakin tietoon on tullut muutama tapaus. Rikkomukset ovat tiettävästi yleistymässä.

”Koska poliisi törmää karanteenin rikkojiin satunnaisesti muiden tehtäviensä yhteydessä, heitä arvioidaan olevan tilastoituja tapauksia enemmän”, Espoo selostaa tilannetta tiedotteessaan.

Nyt Espoo on laatinut ohjeet karanteeniin määrätyille 17 kielellä. Karanteenin rikkoja voi saada sakkoja tai enintään kolmen kuukauden vankeustuomion. Ohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

”Jokaisen täytyy ottaa tilanne erittäin vakavasti ja vähentää lähikontaktinsa minimiin. Paras olisi, jos jokainen voisi tavata lähiviikkoina vain samassa kodissa asuvia. Jos olet altistunut virukselle ja sinut on määrätty karanteeniin, on asia ehdoton: et saat tavata ketään muuta kuin samassa kodissa asuvia”, sanoo perusturvajohtaja Sanna Svahn tiedotteessa.

Espoon ilmaantuvuusluku eli uusien koronavirustartuntojen määrä 14 vuorokauden aikana sataatuhatta asukasta kohden oli maanantaina 15. maaliskuuta 298. Viikko aiemmin lukema oli 250.

Virallinen karanteeni on tartuntatautilääkärin viranomaispäätös. Covid-19-taudin tapauksessa karanteenin pituus on yleensä 14 päivää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeessa muistutetaan, että karanteenia ei voi lyhentää, vaikka olisi saanut negatiivisen testituloksen.

Karanteenissa olevan on vältettävä lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin. Ulos voi mennä, jos pitää yli kahden metrin välin muihin. Töihin, kauppaan, apteekkiin, harrastuksiin ja yleisötilaisuuksiin ei karanteenissa saa mennä. Lapsen on oltava poissa koulusta tai päiväkodista.

Jos karanteeniin määrätty on oireeton eikä hänellä ole todettu tartuntaa, muut perheenjäsenet voivat jatkaa elämäänsä normaalisti.