Tiistaina sattui samankaltainen onnettomuus, kun ovi putosi noin sadan metrin korkeudesta kadulle Kalasatamassa. Molemmissa tapauksissa kyseessä on SRV:n työmaa.

Rakenteilla oleva SRV:n Lumo One -tornitalo näkyy viime lokakuussa otetussa kuvassa etualalla.­

Kalasatamassa rakennusyhtiö SRV:n työmaalla sattui taas tänään vaarallinen onnettomuus. Vaneripala putosi aamulla noin kello 7.40 Työpajankadun ja Kalasatamankadun risteykseen.

Vanerinpala oli peräisin SRV:n Lumo One -työmaalta. Lumo One on Redin kauppakeskuksen yhteyteen rakennettava 31-kerroksinen tornitalo.

SRV tiedotti tapahtuneesta muun muassa läheisen tornitalon Majakan asukkaille. SRV Rakennus oy:n turvallisuuspäällikkö Aleksi Auer kertoo HS:lle, että yhtiö selvittää tapahtunutta ja ulkona tehtävät työt on keskeytetty tutkinnan ajaksi Lumo Onen työmaalla.

Edellisestä vastaavanlaisesta tapahtumasta on vain muutama päivä. Tiistaina työmaan ovi putosi keskelle Työpajankatua, Kalasataman terveysaseman eteen. Ovi oli vaneria ja peräisin SRV:n Loisto-tornitalon työmaalta.

Kukaan ei loukkaantunut tiistain onnettomuudessa, mutta ovi kaatoi ja taittoi pudotessaan kävelytien metallikaiteen.

Myös Loiston työmaa on keskeytetty sen ajaksi, kun SRV tutkii tapahtumia. Auer kertoi sähköpostitse lauantaina, että ovi putosi tiistaina voimakkaan tuulen takia.

Tämänpäiväisen onnettomuuden syytä Auer ei osannut vielä sanoa.