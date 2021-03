Helsingin itäisellä laidalla käydään taistelua siitä, millainen on oikea metsä – ”Annetaan olla rauhassa”

Kaupunki ja luonnonsuojeluyhdistys eivät saavuttaneet täyttä yksimielisyyttä, mutta kaupunki lupasi lieventää harvennuksia.

Uutelantien varressa männikköä on harvennettu pari vuotta sitten.­

Parin viikon hiljaisuuden jälkeen moottorisaha on alkanut jälleen laulaa Uutelan metsissä. Helsingin kaupunki jatkaa puuston harvennusta ensin Uutelan kodan tuntumassa, myöhemmin muun muassa viljelypalstojen länsipuolella.

Metsätyöt seisahtuivat tammikuun lopulla, kun sekä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) että paikalliset asukkaat moittivat harvennuksia ylimitoitetuiksi. Palautteen perusteella monet kokivat, että harvennukset aiheuttivat tarpeetonta haittaa alueen luontoarvoille ja metsän tunnulle.

Helsingin itäisellä laidalla käytävään kiistaan tiivistyykin mielenkiintoinen kysymys kaupungin ja luonnon välisestä yhteiselosta: mitä on oikea metsä?

Helsingin kaupungin luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila ja metsävastaava Vesa Koskikallio tarkistamassa karttaa Uutelantien varressa sijaitsevan niityn kohdalla.­

Uutelan alueesta runsas kolmannes on luokiteltu ulkoilumetsäksi ja liki 40 prosenttia on suojelualueina. Puidenkaato ja harvennukset eivät ulotu suojelualueille.­

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan metsäisten alueiden harvennuksilla ylläpidetään ja kehitetään muun muassa puuston elinvoimaisuutta ja monilajisuutta. Lisäksi toimenpiteillä koetetaan parantaa esimerkiksi valoa vaativien kasvien ja eläimistön kasvuympäristöä.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen toive taas on, että Helsinki voisi hoitaa kaupunkimetsiä nykyistä maltillisemmin. Helsyn puheenjohtaja Antti Halkka sanoo, että kaupungin luonnonhoito on kehittynyt vuosien saatossa mutta luonnon omien prosessien kunnioitusta puuttuu vielä.

”Monesti metsä voi sekä luonnon että luonnossa liikkujan mielestä parhaiten, jos sen vain annetaan olla rauhassa. Silloin syntyy monen etsimää hiukan salaperäistä metsän tuntua ja myös esimerkiksi linnuille pesimäpaikkoja.”

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Vuosaaren asukkaiden edustajat kävelivät yhdessä kaupungin metsävastaavien kanssa kiista-alueella helmikuun alussa.

Alkoi yhteydenpito, jonka tuloksena moni metsäkuvio on saanut aivan toisenlaiset hoito-ohjeet kuin alueen vahvistetussa luonnonhoitosuunnitelmassa luki alun perin.

Luontokuvioita eli erityyppisiä luontokohteita on rajattu Uutelan alueelle yli 200. Niistä jokainen on luokiteltu ominaispiirteidensä perusteella, ja niille on kirjattu erilaisia toimenpidesuosituksia.

Hoitosuunnitelma ei ulotu luonnonsuojelualueille. Esimerkiksi Uutelan metsäksi nimetty lounainen luonnonsuojelualue on maakunnallisesti arvokas. Sen männyt ovat yli 200-vuotiaita.

Muu metsä suojelualueiden ulkopuolella on yllättävän nuorta. Kaupunki teki 1950–1960-lukujen taitteessa silloisilla menetelmillä voimallisia hakkuita, joiden seurauksena aukkopaikkoihin on kasvanut tasaikäinen puusto.

Kaupunki on nyt useissa kohteissa kutistanut työlistaansa. Harvennukset ovat eri puolilla muuttuneet yksittäisten puiden poistoksi, tai poistettavien puiden määrää on vähennetty.

Metsiin jätetään suunniteltua enemmän lahopuuta monimuotoisuuden edistämiseksi.

Vanhojen peltomaiden sarkaojia ei parturoida kaljuksi eikä männiköiden ensiharvennusta tehdä niin paljon kuin suunnitelma antaisi luvan.

Helsyn puheenjohtaja Halkka on toisaalta tyytyväinen, kun kaupunki on käynyt keskustelua eri osapuolten kanssa ja raskaaksi moitittua hoitosuunnitelmaa on kevennetty. Kaupunki kuitenkin lopetti keskustelun yksipuolisesti, vaikka Helsyn näkökulmasta sitä olisi voitu vielä jatkaa.

Maastokäynnin jäljiltä oli kymmeniä kuviota, joista ei ollut päästy yksimielisyyteen.

Kaupungin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen ilmoitti hiihtolomaviikon jälkeen, että keskustelu on päättynyt. Kaupunki muokkaa metsätöiden toteutusta siten, että valta- ja aluspuuston harvennuksia vähennetään ja uusimmatkin tiedot lahokaviosammaleen esiintymisestä otetaan varmasti huomioon.

Esimerkiksi Uutelantien varressa männikön harvennusta supistetaan lahokaviosammalen alueella.

Viljelypalstoja varjostava lehtipuumetsikkö harvennetaan Helsyn kriittisistä kommenteista huolimatta. Harvennukset kohdistuvat viljelypalsta-alueen reunaan, mutta pajuja ja raitoja säästetään.

Helsy oli huomauttanut, että juuri tässä kohtaa pajuja ja raitoja on syytä suosia, koska niiden kukinta houkuttelee keväisin pölyttäjiä.

”Kaupungin kanssa käydyllä dialogilla on ollut toivottua vaikutusta, mutta sitten on sellaisia detaljeja, joihin keskustelulla ei ole ollut vaikutusta”, Halkka sanoo.

Helsy oli toivonut, että pienpuustoa eli nuoria puita poistettaisiin nykyistä valikoidummin. Pienpuusto suojaa maastoa kulumiselta ja on eläimistölle tärkeä suojapaikka. Myös taimikoita harvennetaan Halkan mukaan turhan paljon.

Esimerkiksi Uutelantien eteläpuolella kulkevan kävelytien ja autotien välistä raivataan pienpuustoa, vaikka yhdistys oli toivonut sen säästyvän.

Luonnonhoitosuunnitelmassa tämän Uutelantien varressa sijaitsevan niityn vesakkoa karsittaisiin ja pieniä puita poistettaisiin. Myös yksittäisiä isoja puita kaadettaisiin.­

Aivan erityisenä kipupisteenä on ollut vanhojen laidunalueiden eli hakamaiden ja niittyjen sekä metsittymään päässeiden peltojen kohtalo. Helsyn kanta on ollut, että hyvässä metsittymisen vaiheessa olleet vanhat peltotilkut pitäisi päästää metsittymään. Niitä on noin kymmenesosa niityistä.

”Suurimman osan niittyjen kunnostuksesta siis hyväksymme”, Halkka sanoo.

Vahvistettu luonnonhoitosuunnitelma taas on lähtenyt siitä, että Uutelan vanhaa kulttuuriperimää halutaan vaalia. Kun karja ei enää Uutelassa syö vesakkoa, vanhat hakamaat uhkaavat kasvaa umpeen.

”Uutelan alue on ollut kulttuurikäytössä 1600-luvulta lähtien. Asutus ja viljely näkyvät vielä maisemassa. Niityt ja hakamaat ovat lähellä toisiaan ja muodostavat verkoston”, sanoo kaupungin luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila.

Helsinki teettää parhaillaan selvitystä niittyverkostostaan. Vastaavanlaisia verkostoselvityksiä on tehty kaupungin metsistä ja puustoisista alueista sekä liito-oravien hyödyntämistä alueista.

Erityisen arvokas niittyverkoston osakokonaisuus ulottuu Uutelasta Vuosaaren huipulle.

Yli kahden hehtaarin suuruiselta vanhalta laidunalueelta on jo ehditty harventaa puita pois.­

Niittyjen kasvillisuus ja eläimistö pysyvät monimuotoisina, jos niityt säilyvät avoimina. Hyönteispölyttäjät hyödyntävät kukkivia kasveja, ja niiden perässä saapuvat hyönteisiä syövät linnut. Rusakot ja metsäkauriit käyvät syömässä niityillä ja vetäytyvät sitten metsän suojiin piiloon.

”Erilaisten elinympäristön mosaiikki on se, joka tuottaa ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta”, Ylikotila sanoo.

Jos metsien reunoja ei harvenneta tai niityille karannutta pienpuustoa karsita pois, avoimet alueet metsittyvät vähitellen ja niityt menetetään.

Helsyn näkökulmasta on niin, että pitkään metsittyneen niityn siemenpankki on jo ehtynyt eikä puuston raivaaminen muuta sitä enää ennalleen. Luonnonhoitosuunnitelmassa on puhuttu myös koneniitosta, jolla maisemaa pidettäisiin avoimena.

Ojien varsille kasvaneet puut ovat alkaneet levittäytyä vanhalle niitylle. Maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen tarkastelee tilannetta.­

Erimielisyyksiä saataisiin todennäköisesti ratkottua helpommin, jos kaupunki välttäisi koneniiton ja vuokraisi alueita karjalle kesäkaudella. Tästä luonnollisesta maisemanhoidosta on tullut kaupungille yhteydenottoja, mutta ainakaan ensi kesäksi Uutelan metsiin ei saada aidattua laitumia.

Erityistä vääntöä on käyty runsaan parin hehtaarin suuruisesta kuviosta 53, joka sijaitsee Rudträskin luonnonsuojelualueen länsipuolella. Kaupunki on nyt luvannut jättää sarkaojiin kasvaneet puut paikalleen ja ojat perkaamatta. Yksittäisiä huonokuntoisia puita on määrä poistaa.

”Kuvio 53 on jo niin suuri, että sitä pitäisi käsitellä omana kohteenaan. Muutenkin kymmenvuotinen toteutusaika on liian pitkä. Kaupunki tekee itsekin koko ajan uusia linjauksia, jotka olisi syytä ottaa huomioon eri alueilla”, Antti Halkka miettii.

Uutelan toteutussuunnitelma ulottuu aina vuoteen 2027 saakka. Halkan mukaan useat poliitikot olisivat valmiita ottamaan kantaa Uutelan metsienhoitoon mutta siihen ei ole sopivaa tietä.

”Jos lautakunta voisi puolivälissä hoitokautta katsoa toteutussuunnitelmia vielä kerran, säästyttäisiin paljolta vaivalta.”

Mäntymetsän harvennuksessa kaadetut puut on koottu Uutelan koira-aitauksen pysäköintialueelle.­