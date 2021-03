Suomi on yhä eurooppalaisittain poikkeus rajakontrollissa, sillä täällä ei vaadita matkailijoilta ennakkoon tehtyä koronatestiä. Viranomaiset korostavat, että valtaosalla on silti esittää negatiivinen testitulos.

Pääkaupunkiseudun viranomaisten mukaan riski rajan yli tulevista tartunnoista on tällä hetkellä pieni, mutta siitä huolimatta Suomeen saapuu lentäen ja vesitse positiivisen koronanäytteen antavia henkilöitä.

Esimerkiksi 3–14. maaliskuuta Helsinki-Vantaan lentokentällä positiivisen koronatestituloksen antoi vähän alle 40 henkilöä, jotka saapuivat ympäri maailmaa. Positiivisen testituloksen antaneiden joukossa on esimerkiksi Brasiliasta saapunut henkilö. Brasiliassa riehuu parhaillaan rokotuksesta tai sairastetusta taudista saatua immuunisuojaa kiertävä virusmuunnos.

Viranomaiset kuitenkin korostavat, että ehdottomalla valtaosalla maahan tulevista on esittää negatiivinen koronatestitulos ja positiivisten näytteiden osuus kaikista testatuista on hyvin pieni.

Huoli rajojen vuotamisesta on noussut jälleen vahvasti esiin Viron pahentuneen koronatilanteen myötä. Lisäksi brittiläinen virusmuunnos saapui Suomeen vuodenvaihteessa ulkomailta, ja nyt sen osuus kaikista tartunnoista on pääkaupunkiseudulla jo yli puolet.

Virossa on tällä hetkellä Euroopan toisiksi suurin tartuntojen ilmaantuvuusluku. Maanantaina se oli 1 447 eli yhdeksänkertainen Suomeen verrattuna. Positiivisten näytteiden osuus on Virossa noin 20 prosenttia, kun sama luku Hus-alueella on noin neljä prosenttia.

Pormestari Vapaavuori arvioi maaliskuun alussa, että Viron paha tilanne heijastuu ”väistämättä” Suomeen tartuntojen määrän kasvuna. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen totesi puolestaan HS:lle viime viikolla, että Viron tartunnoilla on ollut merkittävä vaikutus Suomen nykyiseen tautitilanteeseen esimerkiksi rakennustyömaatartuntojen kautta. Alkuvuodesta työmailla on todettu 80–100 tartuntaa viikossa.

Viruksen tie Virosta Suomeen on Helsingin satamissa tällä hetkellä hyvin tilkitty, vakuuttaa Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen. Positiivisten osuus kaikista testatuista on alle kaksi prosenttia.

”Yli 90 prosentilla kaikista maksavista asiakkaista on esittää negatiivinen testitulos. Loput alle 10 prosenttia matkustajista ovat huoltovarmuustyöntekijöitä kuten koneiden korjaajia, ja heidän määränsä on aivan marginaalinen. Silti heitäkin ohjataan testiin”, Turpeinen sanoo.

Näihin lukuihin ei kuitenkaan ole laskettu rahtityöntekijöitä kuten rekkakuskeja, joita voi saapua satamiin jopa 1 000 päivässä. Heiltä negatiivista testitulosta ei vaadita.

Turpeisen mukaan tilannetta on parantanut kaksi asiaa: tammikuun lopusta lähtien rajoituksia tiukennettiin, eikä esimerkiksi rakennustyöntekijöitä pääse maahan nyt ollenkaan. Käytännössä maahan voi tulla vain välttämättömästä syystä. Suomen kansalaisilla on aina oikeus tulla maahan ja lähteä maasta.

Matkustajien määrä Viron ja Helsingin välillä on nyt noin 70 prosenttia pienempi kuin ennen rajoituksia, noin 1 000 matkustajaa päivässä.

Vielä tärkeämpi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) helmikuun lopussa antama suositus, jonka mukaan rajanylityspisteillä kaikilla tulee olla liikennevälineeseen noustessaan negatiivinen testitulos tai todistus sairastetusta covid-taudista.

”Käytännössä kaikki laivayhtiöt ovat tarttuneet ohjeistukseen ja tarkistavat testituloksen Viron puolella. Lisäksi 5. maaliskuuta alkaen negatiivinen testitulos tai todistus sairastetusta taudista on tarkistettu myös Helsingin päässä. Ne, joilla testitulosta ei ole, ohjataan tekemään testi satamassa.”

Entä jos henkilö ei suostu testiin?

”Yleensä ihmiset suostuvat testiin ihan yhteisymmärryksessä”, Turpeinen sanoo.

Helsinki ei ole määrännyt ketään testiin, vaikka sellaiseen olisi mahdollisuus. Käytännössä tällainen pakkotestaus toimisi niin, että kunta pyytäisi aluehallintoviranomaista määräämään esimerkiksi selkeästi oireisen henkilön testiin.

Avit tiedottivat maanantaina, että he voivat jatkossa määrätä massatestejä rajoille. ”Tämä on ollut Helsingin toiveissa jo pitkään”, Turpeinen sanoo.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on sitä mieltä, että riski satamien kautta tulevista tartunnoista on olemassa muttei ”kauhean suuri”.

”Juuri nyt järjestelmä toimii ihan hyvin, kun matkustajien määrä on pieni. Mutta pitkällä tähtäimellä Suomen pitäisi pystyä samaan kuin muut Pohjoismaat: täytyy luoda järjestelmä, jossa ennakkotesti vaaditaan. Logistisesti on mahdotonta testata esimerkiksi Länsisatamassa tuhansia ihmisiä päivässä.”

Vapaavuori huomauttaa, että rakennustyömaiden tartunnat eivät liity vain rajan yli tuleviin työmiehiin vaan yleisemmin työmaiden kulttuuriin, jossa olisi terveysturvallisuuden kannalta parannettavaa.

Helsinki-Vantaan lentokentällä positiivisen näytteen antaneita on kaikista testatuista noin kaksi prosenttia. Matkustajia kentälle saapuu päivittäin tällä hetkellä 1 000–1 500. Positiivisia todetaan päivittäin.

Finnair vaatii matkustajiltaan negatiivisen testituloksen, mutta näin eivät toimi kaikki Suomeen lentävät lentoyhtiöt.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan Timo Aronkydön mukaan lentomatkustajia saapuu ympäri maailmaa: Euroopasta, Yhdysvalloista, Kaukoidästä ja Afrikan maista.

3–14. maaliskuuta positiivisen koronavirustuloksen on antanut hieman alle 40 ihmistä, päivittäin määrä on ollut nollasta kuuteen positiivista. Tässä joukossa on esimerkiksi Brasiliasta saapunut henkilö. Brasiliassa riehuu parhaillaan rokotuksesta tai sairastetusta taudista saatua immuunisuojaa kiertävä virusmuunnos. Positiivisen testituloksen saaneet määrätään karanteeniin.

”Brasiliasta saapuu Helsinki-Vantaalle 20–30 henkilöä viikoittain”, Aronkytö sanoo.

Aronkydön mielestä vaatimus ennakkoon tehdystä negatiivisesta testistä olisi ”ehdottomasti paras vaihtoehto”, ja se olisi jo pitänyt saada aikaiseksi.

”Silloin Helsinki-Vantaalle ei saapuisi koronapositiivisia matkustajia. Ei mikään kone ottaisi positiivisen koronatestin tehnyttä kyytiin. ”

Aronkytö kuitenkin korostaa, että viruksen tuloa kentän kautta Suomeen on tilkitty jo pitkän aikaa.

”Enimmillään testasimme loka-marraskuussa lähes 1 000 päivässä. Esimerkiksi 14. maaliskuuta Helsinki-Vantaalle saapui yli 1 000 matkustajaa, joista 225 testattiin. Noin 80–90 prosentilla kaikista matkustajista on esittää jo tullessa negatiivinen testitulos, ja osa haluaa siitä huolimatta testin myös Suomessa.”

Aronkydön antamat luvut negatiivisten testitodistusten määrästä poikkeavat hallituksen helmikuun lopulla antamasta arviosta, jonka mukaan ”Helsinki-Vantaan lentoasemalta saatujen tietojen mukaan noin kolmasosalla lentomatkustajista on ollut esittää negatiivinen covid-19-testitulos maahan saapuessaan”.

Aronkydön mukaan hallituksen luvut ovat virheelliset.

”En tiedä, mistä nuo luvut ovat peräisin.”

Helsinki-Vantaallakaan ei ole toistaiseksi pakotettu yhtäkään ihmistä testiin, vaikka yksittäisiä kieltäytyjiä on ollut.

”Jos henkilö kieltäytyy, annamme hänelle ohjeet omaehtoisesta karanteenista, terveysturvallisesta käyttäytymisestä ja testiin menemisestä 72 tunnin päästä. Sitten hän menee minne menee”, Aronkytö sanoo.