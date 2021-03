Kesäkuussa avoimeksi tuleva virka täytetään viideksi vuodeksi.

Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaan on jätetty määräaikaan mennessä kolme hakemusta. Hakijat ovat poliisilaitoksen nykyinen päällikkö, oikeustieteen kandidaatti Lasse Aapio, Poliisihallituksen esikunnan päällikkö, oikeustieteen kandidaatti Tomi Vuori sekä usein julkishallinnon virkojen hakijoiden joukossa näkynyt Piotr Lehtonen. Viimeksi mainittu on ilmoittanut tutkinnokseen Master of Science.

Virka tulee avoimeksi ensi kesäkuun alussa, ja se täytetään enintään viideksi vuodeksi.

Vuori sijaisti Aapiota Helsingin poliisilaitoksen päällikkönä, kun Aapio oli pidätettynä virastaan poliisijohdon virkarikosoikeudenkäynnin vuoksi. Aapiota syytettiin virkavelvollisuuden rikkomisesta vuosien 2012–2013 aikana, kun hän toimi Helsingin apulaispoliisipäällikkönä. Syytteet Aapiota vastaan kaatuivat käräjillä ja hovissa.

Poliisipäällikön tehtävänä on johtaa poliisilaitosta. Hän vastaa sen toiminnasta sekä toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.