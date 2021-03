Lehtikuusen koulussa todettiin myös alkuvuodesta 80 tartunnan rypäs. Osassa tartunnan taustalla oli koronaviruksen brittimuunnos.

Lehtikuusen koulussa Vantaan Hakunilassa on todettu maaliskuun aikana 11 koronavirustartuntaa, tiedottaa Vantaan kaupunki.

Tartuntoja on todettu useilla eri luokka-asteilla. Lehtikuusen kouluun kuuluu kaksi rakennusta, joista toisessa opiskelevat luokat 1–4 ja toisessa luokat 5–9. Kaikkien tartuntojen välillä ei ole tiedotteen mukaan selkeitä yhteyksiä, mutta iso osa tartunnoista on kaupungin mukaan todennäköisesti peräisin muualta kuin koulusta.

Osa oppilaista ja henkilökunnasta on tiedotteen mukaan altistunut tartunnoille. Vantaan kaupungin koronasivujen mukaan altistuneita on Lehtikuusen koulussa 121. Altistuneet on asetettu karanteeniin. Koulun toiminta jatkuu muuten normaalisti.

Lehtikuusen koulussa on aiemminkin todettu paljon koronavirustartuntoja.

Alkuvuoden tartuntaryppäässä todettiin yhteensä 80 tartuntaa. Niistä ensimmäiset todettiin tammikuun lopussa ja viimeiset helmikuun lopussa.

80 tartunnasta 32 on Vantaan kaupungin tiedotteen mukaan varmistunut koronaviruksen brittivariantiksi. Brittivariantti tarttuu tavallista koronavirusta herkemmin.

Kaikkien näytteiden lopullisia tuloksia ei ole vielä saatavilla, joten brittivarianttia voi löytyä enemmänkin.

Tartuntojen ja altistumisten takia sadat oppilaat ja henkilökunnan jäsenet ovat olleet tämän vuoden aikana karanteenissa. Esimerkiksi tammikuun alussa karanteenissa oli yli 400 Lehtikuusen koululaista tai henkilökunnan jäsentä. Nyt karanteenissa on 121.