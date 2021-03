Maaliskuun aikana voimaan astuneet tiukat rajoitukset eivät vielä näy koronatartuntojen määrissä, mutta toivoa on. Husin johtajaylilääkäri on edelleen huolissaan siitä, että kaikki eivät noudata suosituksia.

Ihmisten liikkuminen lauantai-iltaisin Helsingin keskustassa on vähentynyt merkittävästi ravintoloiden ja baarien sulkemisen jälkeen.

Ihmismäärät ovat olleet paikoin jopa yli 60 prosenttia pienempiä kuin lauantai-iltaisin, jolloin ravintolat, baarit ja yökerhot saivat olla auki.

Tiedot perustuvat Telian tilastoihin. Telia koosti HS:n pyynnöstä tilastoja anonymisoidusta matkapuhelinverkon datasta. Vertailuun koottiin dataa ihmismääristä neljältä eri lauantai-illalta Helsingistä. Illat olivat maaliskuun 6. ja 13. päivä, sekä viime vuoden maaliskuun 7. ja 14. päivä. Tilasto koottiin viidestä eri paikasta Helsingistä, aina iltayhdeksän ja iltakymmenen väliseltä ajalta.

Illat eroavat suuresti toisistaan.

Maaliskuussa astui voimaan joukko järeitä rajoituksia koronaviruspandemian kiihtymis- ja leviämisalueilla, kuten Helsingissä. Yksi rajoituksista koski ravintoloita, yökerhoja ja baareja. Ne sulkeutuivat kokonaan 9. maaliskuuta ja pysyvät kiinni ainakin 28. maaliskuuta asti.

Maaliskuun ensimmäinen lauantai erottuu Telian tilastoissa. Esimerkiksi Kolmikulman alueella oleskeli lauantai-iltana 6. maaliskuuta yli 3 000 ihmistä. Sitä seuraavana lauantaina, kun ravintolasulku oli astunut voimaan, ihmismäärä oli pienentynyt alle 1 500:aan.

Yli 50 prosentin laskuja ihmismäärissä ilmeni myös Rautatieasemalla ja Esplanadien alueella. Kaisaniemen alueella ihmismäärä ei vähentynyt niin dramaattisesti.

Vaasankadulla muutos ihmisten määrässä oli pienin, vain noin kymmenen prosenttia. Alueet ovat kuitenkin erilaisia muun muassa palveluiden ja asutuksen määrän osalta, ja Vaasankadulla on verrattain paljon asutusta.

Telian laatimissa tilastoissa on laskettu sellaiset tapaukset, joissa henkilö on viettänyt yhden alueen sisällä vähintään 20 minuuttia. Jos sama henkilö on oleskellut saman tunnin aikana useammalla kuin yhdellä alueella kaksikymmentä minuuttia, hän on kirjautunut tilastossa silloin muillekin alueille.

Liikkuminen on siis vähentynyt, mutta se ei vielä näy tartuntojen tai potilaiden määrissä pääkaupunkiseudulla. Koronavirustartunnan aiheuttamien oireiden kehittyminen ja diagnoosin saaminen kestää aikansa.

”Luvut kuitenkin kertovat, että liikkuminen on vähentynyt, joten oletettavaa on, että rajoituksilla on jotain vaikutusta tulevaisuudessa tartuntoihin ja mahdollisesti jopa potilasmääriin”, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Myös Hus seuraa ihmisten liikkumista matkapuhelindatan avulla esimerkiksi postinumeroalueiden välillä. Useimmilla Husin alueilla liikkuminen on vähentynyt ravintolasulun jälkeen, kertoo Husin kehittämisjohtaja Visa Honkanen. Keskimäärin liikkuminen on datan perusteella vähentynyt noin 7–9 prosenttia Husin alueella.

Myös Honkanen toteaa, ettei liikkumisen väheneminen näy vielä tartuntojen määrässä selkeästi.

”Jonkinlaista päivittäisten tartuntamäärien lisääntymisen tasoittumista on havaittavissa. Kun vertaa viimeistä 14:ää päivää ja sitä edellistä 14:ää päivää, niin uusia tartuntoja oli 87 prosenttia enemmän. Kun taas vertaa viimeistä seitsemää päivää ja sitä edeltävää seitsemää päivää, uusia tartuntoja oli 7,5 prosenttia enemmän”, Honkanen kertoo.

”Epidemia siis kiihtyy edelleen, mutta kiihtymisen vauhti näyttäisi hiukan tasoittuneen. Toki signaali on vielä heikko”, hän toteaa.

Mäkijärvi pitää nykyisiä rajoituksia ja suosituksia hyvinä. Kunhan niitä vain noudatetaan.

”Ihmiset tekevät vielä liikaa koronasyntiä. Liikkumisrajoitus on todella rankka asia, enkä usko, että kukaan sitä haluaa, jos on muitakin vaihtoehtoja. Ja tässähän on”, Mäkijärvi sanoo.

Tiukempien rajoitusten kuten ulkonaliikkumissääntöjen sijaan Mäkijärvi toivoisikin, että ihmiset vähentäisivät omaehtoisesti kontaktejaan vielä nykyisestä. Hän on huolissaan ihmisten liikkumisesta esimerkiksi kavereiden ja sukulaisten luo.

”Sitä varmaan vielä tapahtuu. Sellaista viestiä on myös tullut, että ruuhka-aikojen bussit ja junat ovat aika täysiä, ja kaikki eivät käytä niissä maskia. Siitä olen huolissani. Toivon, että ihmiset miettisivät, voisiko liikkua muulloin kuin ruuhka-aikaan. Ja ehkä vaikka HSL [Helsingin seudun liikenne] voisi pohtia vuorojen lisäämistä ruuhka-ajoille.”