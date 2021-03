Anni Sinnemäki uskoo, että uusien ehdotusten myötä Salmisaaren voimalaitoksen hiilestä voitaisiin luopua jo ennen vuotta 2029. Laki kieltää käytön sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2029.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) pitää Helsinki Energy Challenge -kilpailun tuloksia erittäin hyvinä.

”Olen valtavan tyytyväinen ja innostunut. Mukana on monikansallista ja monialaista osaamista. Uskon, että tulevilla ratkaisuilla on vaikutusta paitsi Helsinkiin, myös meidän ulkopuolelle”, Sinnemäki sanoo.

Helsinki palkitsi tiistaina neljä ehdotusta kilpailussa, jossa etsittiin ratkaisuja kivihiilen korvaamiseksi kaukolämmön tuotannossa. Kaupunki sai yli 250 ehdotusta 35 maasta, ja pääpalkinto, miljoona euroa, jaetaan neljän työryhmän kesken.

Ehdotuksia ei sellaisenaan lähdetä panemaan toimeen. Voittajaehdotukset antavat kuitenkin osviittaa siitä, miltä Helsingin kaupungin lämmöntuotanto voi näyttää, kun kivihiilen polttaminen vuonna 2029 loppuu.

Ehdotusten perusteella voi kuitenkin sanoa jotain pääpiirteitä tulevasta kivihiilettömästä kaukolämmön tuotannosta. Ensinnäkin kivihiiltä ei korvata yksittäisellä jättimäisellä laitoksella, vaan tuotannosta tulee hajautettua. Järjestelmä yhdistää monia eri tuotantoteknologioita, mutta lähes poikkeuksetta kaikki finaaliin päässeet ehdotukset näkivät erilaisilla lämpöpumpuilla merkittävän roolin.

Laki kieltää kivihiilen käytön sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2029. Sinnemäen mukaan voittajaehdotukset tarjoavat hyvin välineitä päästä tähän aikaraamiin. Hän uskoo, että Salmisaaren voimalaitoksen hiilestä voitaisiin luopua jo ennen vuotta 2029.

”Muutoksen läpivienti tulee kuitenkin olemaan iso työ. Emme saa neljää valmista ehdotusta kaupan hyllyltä, vaan niiden pohjalta kehitetään uusia toimintatapoja.”

Kaupungin on mietittävä myös energiantuotannon tulevaisuuden markkinamallia. Tulevaisuudessa esimerkiksi taloyhtiöt tai kauppakeskukset voisivat myydä maalämpöpumppujensa tuotantoa kaukolämpöverkkoon.

Tämä horjuttaa Helenin monopolia lämmöntuotannossa. Pormestari Jan Vapaavuori (kok) sanoi HS:n haastattelussa tiistaina, ettei halua spekuloida asialla liian pitkälle, mutta uskoo, että uudenlaista kilpailua tulee. Vapaavuoren mukaan myös Helenin omistajaohjaus kiristyy.

”Meidän pitää omistajana ottaa ison energiastrategian ja -vision pohtiminen omiin käsiin”, Vapaavuori sanoo.

Myös Sinnemäen mielestä kaupungin pitää käydä keskusteluja aiempaa aktiivisemmin.

”Olemme sellaisessa murrosvaiheessa päästöttömän lämmöntuotannon suhteen, jossa on tärkeää kirkastaa tavoitteita.”

Apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) ja pormestari Jan Vapaavuori (kok).­

Helen tiedotti tiistaina, että yhtiö aikoo lähteä etsimään uusia ratkaisuja yhdessä kilpailun voittajatiimien kanssa ja kutsuu lähiviikkoina kaikki voittaneet tiimit jatkokeskusteluihin. Helenin toimitusjohtajan Juha-Pekka Weckströmin mukaan hiilestä luopuminen vaatii erilaisten vihreiden teknologioiden ja eri toimijoiden yhteistyötä.

”Esimerkiksi kaukolämpö- ja jäähdytysverkostoa kannattaa ajatella niin, että se on vähän kuin julkinen liikenne. On fiksumpaa käyttää yhtä infraa kuin rakentaa monta päällekkäistä. Tämä näkyy hienosti myös Helsinki Energy Challengen ratkaisuissa – niissä on oivallettu, että olemassa oleva verkosto on erinomainen alusta uusien ratkaisujen kehittämiselle. Olemmekin ilman muuta kiinnostuneita keskustelemaan kaupallisesta yhteistyöstä, joka täydentää Helenin ratkaisuja ja parantaa näin tarjoamaamme asiakaskokemusta”, Weckström sanoo yhtiön tiedotteessa.

Helenin vastuullisuuden ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Maiju Westergren toteaa HS:lle yhtiön olevan kilpailuehdotusten suhteen ”iloisella ja odottavalla kannalla”.

”Nyt lähdemme tutustumaan ehdotuksiin tarkemmin ja odotamme keskusteluja voittajatiimien kanssa. Haluamme ilman muuta tehdä yhteistyötä. Ei voi ajatella niin, että kaikki viisaus asuisi meillä.”

Westergrenin mukaan yhtiö suhtautuu positiivisesti sellaiseen tulevaisuudenkuvaan, jossa esimerkiksi taloyhtiöt tuottaisivat itse energiaa. Hän pitää skenaariota myös varsin todennäköisenä.

”Mehän ostamme jo tänä päivänä kolmansien osapuolien lämpöä, esimerkiksi teollisuuslaitosten tuottamaa lämpöä. On hyvä asia, jos kolmansien osapuolien lämpöä saadaan hyödynnettyä - varsinkin, jos se on päästötöntä.”

Helen luopuu kivihiilestä vuoteen 2029 mennessä, ja yhtiön tavoitteena on kokonaan hiilineutraali energiatuotanto vuoteen 2035 mennessä. Helsingin kaukolämmöstä edelleen yli puolet tuotetaan kivihiilellä.

Kaupunki aikoo seuraavaksi perustaa toimenpiteitä valmistelemaan työryhmän, jossa on mukana energiayhtiö Helen ja riippumattomia asiantuntijoita.

Vapaavuoren mukaan kaupungin ja Helenin on pikavauhtia kasattava lista konkreettisista energiahankkeista, joille voidaan hakea rahoitusta EU:n elpymispaketista.

Hallitus julkaisi maanantaina suunnitelman siitä, kuinka 2,7 miljardin EU-avustuksia Suomessa käytetään. Merkittävä osa rahoista on tarkoitus käyttää vähähiilisten investointien edistämiseen.

Vapaavuoren mielestä on perusteltua, että Helsinki saa osan rahasta.

”Kun puhumme vihreästä siirtymästä, ei Suomessa juuri ole isompaa kysymystä kuin pääkaupungin lämmitys”, Vapaavuori kommentoi HS:lle tiistaina.