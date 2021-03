Vantaa on saanut jäljityksen pahimman ruuhkan purettua – ”Tunnelma on varovaisen toiveikas”

Vantaan tartunnanjäljitys oli helmikuussa kriisissä, ja jäljityksen viive saattoi olla jopa viikko, kun tavoite on pari päivää. Nyt tavoitteeseen on lähes päästy.

Jäljityksessä joudutaan priorisoimaan joitain joukkoaltistumistilanteita, esimerkiksi kouluissa todettujen tartuntojen jatkoselvittelyä. Kytöpuiston koulussa Vantaan Koivukylässä toteutetaan joukkoseulonta mahdollisten tartuntojen varalle. Koulussa on muuntovirusepäily, ja karanteenissa on tällä hetkellä yli 200 Kytöpuiston koululaista tai henkilökunnan jäsentä.­

Vantaa on saanut purettua tartunnanjäljityksen ruuhkaa. Tartuntaketjujen jäljitys oli vielä helmikuussa kriisiytynyt.

HS kertoi helmikuun lopussa, että Vantaalla jäljityksessä on jopa viikon viive. Keskimäärin viive oli Vantaan sosiaali- ja terveystoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan Timo Aronkydön mukaan 3–7 päivää, kun tavoite olisi 1–2 päivää.

”Meillä on hyvin heikko kontaktinotto”, Aronkytö sanoi HS:lle tuolloin.

Jäljitys on tärkeimpiä keinoja epidemian hillitsemisessä. Vantaalla tautitilanne on ollut tänä vuonna pääkaupunkiseudun pahin, mikä on osaltaan kuormittanut jäljitys ja mahdollisesti myös pahentanut tautitilannetta.

Nyt tilanne on helpottunut huomattavasti. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoi torstaina pitämässään koronavirusinfossa, että jäljityksen ruuhkat saatiin purettua puolessatoissa viikossa.

”Viive on nyt yhdestä kolmeen päivään. Altistuneiden kontaktoimisessa on vielä viivettä, mutta sitäkin ruuhkaa puretaan”, Viljanen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Aronkytö kertoo HS:lle, että tällä hetkellä kontaktoimatta on 55 ihmistä. Se on huomattavasti vähemmän kuin helmikuussa, ja toisin kuin helmikuussa, nyt kontaktoimattomiin saadaan puhelinyhteys viimeistään seuraavana tai sitä seuraavana päivänä.

”Altistuneita on tällä hetkellä kontaktoimatta toista tuhatta. Heidän kontaktoimisessa kestää 1–9 päivää”, kertoo Aronkytö.

Vantaalla priorisoidaan selkeitä joukkoaltistumistilanteita, kuten kouluissa tai rakennustyömailla todettuja tartuntoja ja niistä seuranneita altistumisia.

”Altistuneiden kontaktoimisessa joudutaan tekemään priorisointia. Kärjessä ovat esimerkiksi koulut. Jos on epämääräisempi altistumistilanne, ja tartunnan saanut on saatu kontaktoitua vasta aika myöhään, niin siinä voi kestää se yhdeksän päivää altistuneiden kontaktoimisessa”, Aronkytö selventää.

Syynä parempaan tilanteeseen on Aronkydön mukaan lisätyt resurssit. Vielä helmikuun lopussa Vantaan tartunnanjäljityksessä työskenteli täysipäiväisesti 40–60 ihmistä. Nyt täysipäiväisiä on sata.

Vantaa on siirtänyt jäljitykseen työntekijöitä muista toiminnoista, kuten kuntoutuspalveluista. Lisätyt resurssit ja uusien jäljittäjien perehdytys on nyt alkanut tuottaa tuloksia.

”Prosessia on saatu nopeutettua. Olemme päässeet niskan päälle”, tiivistää Aronkytö.

Myös tartuntatilanne on helpottanut Vantaalla. Vaikka tartuntoja todetaan edelleen Vantaalla paljon, torstainakin 80, tartuntojen ilmaantuvuus on kääntynyt Vantaalla laskuun, toisin kuin Espoossa ja Helsingissä.

Ilmaantuvuus tarkoittaa tartuntojen määrää 14 vuorokauden aikana 100 000:ta asukasta kohti.

Tartuntojen ilmaantuvuus Vantaalla on ollut lähes koko tämän vuoden korkeampi kuin Helsingissä ja Espoossa, mutta tiistaina se oli ensimmäistä kertaa alhaisempi kuin Helsingissä.

”Näyttää siltä, että rajoitukset purevat Vantaalla. Tunnelma on varovaisen toiveikas”, sanoi kaupunginjohtaja Viljanen tiedotustilaisuudessa.

Torstaina THL:n ja STM:n tiedotustilaisuudessa käytiin läpi uusimpia epidemialukuja: Vantaan ilmaantuvuusluku on nyt 476, Helsingin 453 ja Espoon 296.