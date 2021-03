Asunto- ja rakennusasioista vastaava ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) on sitä mieltä, että taloyhtiölainoihin tarvitaan tiukempaa sääntelyä. Hän on myös valmis puuttumaan asuntosijoittajia suosivaan taloyhtiölainojen verovähennysoikeuteen. Sen rajoittamisen selvittäminen nostettiin esiin hallitusohjelmassa.

Hallituksessa valmistellaan parasta aikaa eduskunnalle annettavaa asuntopoliittista selontekoa. Pohjana on asuntopolitiikan kehittämisryhmän raportti, joka valmistui joulukuussa.

Mikkonen kertoo Rakennuslehden haastattelussa, että asiaa koskeva selonteko aiotaan antaa eduskunnalle maalis–huhtikuussa. Koronakiireet ovat lykänneet asian yhteistä käsittelyä hallituksessa.

Asuntopolitiikan selvitysraportti ei sisällä kovin radikaaleja näkemyksiä. Mikkonen lupaa, että hallituksen selonteossa on jonkin verran myös uusia linjauksia ohi työryhmän esityksen.

Työryhmä nosti esiin taloyhtiölainojen osuuden ja määrän rajun kasvun. Noin joka toisessa vuonna 2019 myydyssä uudessa asunnossa oli yhtiölainaa yli 70 prosenttia.

Ilmiön seurauksia ei ryhmän mukaan ole vielä kokonaisuudessaan nähty. Kehitykseen voi liittyä riskejä varsinkin, jos suuret yhtiölainat hämärtävät asunnonostajien käsitystä asuntoon liittyvistä kokonaismenoista ja mahdollistavat maksukykyyn nähden kalliin asunnon ostamisen.

”Oma näkemykseni on, että taloyhtiöiden yhtiölaina­osuuteen tarvitaan tiukempaa säätelyä. Nykymenettely hämärtää asunnon ostajien hintatietoisuutta ja voi aiheuttaa ongelmia myöhemmin”, Mikkonen sanoo.

Asuntosijoittajien höveli verokohtelu on herättänyt keskustelua. Taloyhtiölainojen lyhennykset ovat verotuksessa vuokratulosta vähennyskelpoisia, kunhan ne on kirjattu asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa tuloksi.

Asuntopoliittisen työryhmän raportin mukaan pääoma­vastikkeiden verokohtelu on voinut osaltaan kasvattaa yhtiölainojen suosiota ja niiden suhteellista osuutta asuntojen velattomista hinnoista. Todennäköisenä myös pidetään, että kehityksellä on vaikutusta asuntojen hintojen nousuun.

Veroasiaa selvitetään valtiovarainministeriössä.

”Sijoittajille myönnettävä taloyhtiölainojen vähennysoikeus on yritystuen kaltainen elementti. Sen voi kyseenalaistaa. Pidän tarpeellisena tiukempaa sääntelyä”, Mikkonen sanoo.

Hän kuitenkin toteaa, että vapaarahoitteisilla vuokra-asunnoilla on iso merkitys vuokra-asuntojen tarjonnan lisäämisessä.

Asuntopoliittisen työryhmän raportissa nostettiin esiin myös vuokratonttien yleistyminen uusien omistus­asuntojen rakentamisessa. Niiden on katsottu heikentävän asumiskustannusten vertailtavuutta, läpinäkyvyyttä ja mahdollisuuksia arvioida asumismenojen kehitystä esimerkiksi tonttien vuokrankorotusten vaikutuksesta.

Mikkonen arvioi, että vuokratonttien ja tonttirahastojen osalta kustannusten läpinäkyvyys on tärkeää, jotta asunnon ostajien on helppo ymmärtää, mihin ovat sitoutumassa ja miten maapohja vaikuttaa asunnon hintaan. Näin pystytään parantamaan riskien hallintaa.

Asuntojen kalleus on asuntopolitiikan kestoaiheita. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulle on rakennettu viime vuosina paljon uusia asuntoja, mutta silti myynnissä olevan uuden kerrostaloasunnon neliö maksaa Helsingissä yli 8 100 euroa. Ongelman yhtenä ratkaisukeinona on esitetty, että valtio ryhtyisi tukemaan omistus­asuntojen rakentamista.

Aikaisemmin omistusaravat olivat keino päästä kohtuuhinnalla kiinni omistusasuntoon. Tällaisia asuntoja rakennettiin lähes 450 000 kappaletta.

Ympäristöministeriön ex-kansliapäällikkö Hannele Pokka totesi Rakennuslehden haastattelussa viime syksynä, ettei Suomessa rakenneta kohtuuhintaisia omistusasuntoja.

”Itse en sulje pois sitä, että valtio ryhtyisi tukemaan omistusasuntojen rakentamista. En näe sitä mahdottomana. Mutta se vaatii kunnollista tilanteen selvittämistä”, Mikkonen sanoo.

Ara-vuokra-asuntojen rakentamisen tukemiselle on Mikkosen mielestä tarvetta kaiken aikaa suhdannetilanteesta riippumatta.

”Korkotukien määrä on nyt matalien korkojen takia pieni, mutta valtion takauksilla on iso merkitys.”

Asuntopolitiikkaa selvitellyt työryhmä kiinnitti huomiota ensiasunnon ostamiseen tarkoitetun asp-järjestelmän kehittämistarpeisiin. Asiaan on Mikkosen mukaan tartuttu.

”Ympäristöministeriössä on jo käynnistetty asp-lainojen ehtojen päivittäminen. Muun muassa katsotaan lainojen yhdistämismahdollisuus ja raja-arvot, ja tehdään niihin muutosehdotukset. Järjestelmän ehtoja selvitetään laajemminkin”, Mikkonen sanoo.

Alueiden eriarvoistuminen ja polarisaatio on Mikkosen mukaan iso ongelma.

”Asuntohintojen putoaminen ei haittaa, jos ei ole tarvetta muuttaa. Mutta ei ole helppoa muuttaa kalliiden asuntojen alueille. On iso haaste, ettei tästä tulisi muuttamista estävä tekijä.”

Keinot asian ratkaisemiseen ovat kuitenkin vähissä. Kasvukeskuksissa on Mikkosen mukaan turvattava riittävä Ara-tuotanto, samoin markkinaehtoisen tuotannon edellytykset ja riittävä tuotanto, jotta hinnat eivät nouse kohtuuttomasti. Vuokra-asuntojen rakentamisen lisääntyminen on jo painanut vuokria laskuun pääkaupunkiseudulla.

Väestökadon alueilla on turvattava taloyhtiöiden korjaushankkeiden rahoituksen saanti.

”Taloyhtiölainojen takausmallia on uudistettava, jotta korjaushankkeiden rakentaminen ei esty. Kiinteistöjen kunnossapito auttaa myös asuntojen arvojen säilymisessä, ja sillä vähennetään kiinteistöjen energiankulutusta.”

Yhteiskunta myös tukee asuntojen muutosremontteja, kun ikääntyvä väestö muuttaa syrjemmällä sijaitsevista asunnoista keskustaajamiin.

Valtiolla ei ole Mikkosen mukaan mahdollisuutta ryhtyä tukemaan rahallisesti asukkaita, joiden asuntojen arvo pienenee muuttotappioalueilla.

Iso ponnistus Mikkosen ministerikaudella on ollut maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, vaikka työ käynnistyi jo edellisen hallituksen aikana. Uuden kaavoitus- ja rakentamislain luonnos on jo melkein valmis ja lähtee lausuntokierrokselle kevään aikana.

Mikkonen uskoo, että tullessaan aikanaan voimaan laki on melko lähellä tämän hetken ehdotusta. Luonnollisesti esitystä viilataan lausuntopalautteen perusteella.

”Esimerkiksi viiden vuoden vastuumallia mietittiin yhdessä alan kanssa. Ajatus on, että kaikki osapuolet kantaisivat vastuuta omista tekemisistään. Menettely soveltuu kaikkiin urakkamalleihin.”

Uudistukseen sisältyy paljon intohimoja ja taloudellisia intressejä. Laajalla valmistelun yhteistyöllä on yritetty torjua etukäteen vastakkainasetteluja. Kyse on kuitenkin kompromisseista, joten kaikki eivät voi olla Mikkosen mukaan tyytyväisiä lakiluonnokseen.

”Itse ajattelen, että vastuiden tarkka rajaaminen parantaa laatua ja vähentää virheitä. Se myös nopeuttaa syntyneiden virheiden korjaamista, millä on taloudellista merkitystä asuntojen omistajille”, Mikkonen sanoo.

Vähähiilisyys, kiertotalous ja materiaalien uusiokäyttö korostuvat kaavoitus- ja rakentamislaissa. Muutos on iso, sillä nykyisessä laissa todetaan vain vaatimus ympäristönäkökohtien huomioimisesta.

”Suomessa ollaan korjausrakentamisen kiertotalous­ajattelussa pitkällä muihin verrattuna. Muualla ollaan kiinnostuneita Suomen mallista. Meillä on tosi iso potentiaali palveluviennissä maailmalle. Se tuo työtä ja vientituloja. EU:n korjaushankkeessa vähennetään rakennusten hiilipäästöjä”, Mikkonen sanoo.

Tulevat rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan vähähiilisiksi.

Kaavoituksen osalta oli Mikkosen mukaan tietoinen valinta, että kunnilla säilyy kaavoitus- ja rakentamislaissa ”vahvasti” kaavamonopoli.