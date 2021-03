Infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan koulujen rajoitustoimet eivät lopulta ole erityisen tehokkaita epidemian kannalta.

Etäopetus ei ole auttanut vähentämään 16–19-vuotiaiden koronavirustartuntojen määrää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Husin infektioylilääkärin Asko Järvisen mukaan tartunnat ovat lisääntyneet nuorilla kuten muissakin ikäryhmissä, mutta suhteellisesti katsottuna tartuntojen määrä on pysynyt samanlaisena.

Tämä kertoo siitä, että koulujen rajoitustoimet eivät ole lopulta erityisen tehokkaita epidemian kannalta, Järvinen sanoo.

”Varianttivirukset leviävät perheiden ja ystäväpiirien sisällä voimakkaammin. Iso osa saa tartunnan kotona.”

Hallituksen linjauksen mukaisesti toinen aste ja peruskoulun yläluokat ovat etäopetuksessa 8.–28. maaliskuuta epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla.

Varhaiskasvatus ja alakoulujen opetus sen sijaan jatkuvat normaalisti.

HS:n tietojen mukaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä odottaa hallituksen linjauksia ennen kuin tekee uusia päätöksiä yläkoulujen etäopetuksesta.

Hallitus kokoontuu perjantaina pohtimaan, otetaanko Suomessa käyttöön uusia rajoitustoimia. Ministerit käsittelevät mahdollisesti liikkumisrajoituksia, etäopetusta ja ravintoloita koskevien rajoitusten jatkoa.

Nuorimmissa ikäryhmissä eli 0–6-vuotiaissa ja 7–12-vuotiaissa tartuntojen osuus ja testimäärät ovat kasvaneet. Noin joka kolmas 0–6-vuotiaista ja noin joka viides 7–12-vuotiaista on ollut oireettomia positiivisesta tuloksesta huolimatta, kerrottiin torstaina sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa.

Oireettomien määrää selittää Järvisen mukaan osittain se, että virusmuunnosten tunnistamisen jälkeen Husin alueella on pyritty siihen, että altistuneet kävisivät testeissä kaksi kertaa. Koulut ja päiväkodit ovat paikkoja, joista altistumisia tunnistetaan isoimpia määriä.

”Silloin iso määrä lapsia on käynyt oireettomana testissä ja sieltä on löydetty oireettomia tuoreita tartuntoja. Tietyllä tavalla osuus liittyy siis myös suureen testaamiseen, mutta toki nuorilla positiivisten näytteiden prosenttiosuus on pikkuisen korkeampi.”

Järvisen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että aika harvoissa tilanteissa tartunnat leviävät päiväkodeissa tai kouluissa.

”Jatkotartuntoja tapahtuu kouluissa ja päiväkodeissa aika vähän, eikä kouluihin kohdistuneilla rajoituksilla ole saatu vaikutettua vanhempienkaan koululaisten tartuntoihin.”

Järvinen muistuttaa, että nuorten lasten koulunkäynnin etäopetus tai päiväkodin sulkeminen toisi huomattavia ongelmia yhteiskunnan pyörittämiseen. Esimerkiksi jo terveydenhuollossa ongelmat olisivat suuria, koska isolla osalla henkilöstöä on nuoria lapsia, joiden hoito täytyisi silloin järjestää kotona.

”Tämä korostaa ylipäänsä rajoitustoimenpiteiden hankaluutta. Miten ne kohdentuvat oikein? Mikä on suhteellisesti oikein ja toimivin rajoitus, että saadaan tehoa eikä haittoja?”

Kouluissa on toki ilmennyt tartuntoja, koska niitä tapahtuu kaikkialla, missä ihmiset kohtaavat, Järvinen sanoo. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että koulut ja päiväkodit eivät ole merkittävimpiä tartunnanlähteitä.

”Täytyy punnita kokonaistilannetta. Joudutaanko ikään kuin ihan kaikki reiät tilkitsemään, mistä vähänkään tulee tartuntoja, ja millaisia vaikutuksia sillä on yhteiskuntaan?”

STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudessa kerrottiin myös, että virusmuunnosten osuus Husin alueella on kasvanut noin kahteen kolmasosaan kaikista tartunnoista.

Sairaanhoidon tarve on kuitenkin Järvisen mukaan vähentynyt jonkin verran, sillä sairastuneiden ikäryhmät ovat nyt nuorempia kuin aikaisemmin epidemian aikana.