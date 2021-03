Torstaina bussiliikenteessä oli tavallista vähemmän matkustajia.

Veturinkuljettajien mielenilmaus on pysäyttänyt HSL:n ja VR:n lähiliikenteen. Aikataulunäyttö näytti peruuntuneet vuorot Helsingin päärautatieasemalla torstaiaamuna.­

Perjantain bussiliikenne on sujunut pääkaupunkiseudulla rauhallisesti ilman tavallisuudesta poikkeavia ruuhkia, kertoo viestintäpäällikkö Sari Kotikangas HSL:stä.

Torstaina alkanut VR:n veturinkuljettajien lakko on pysäyttänyt täysin lähijunaliikenteen. Se palaa ennalleen lauantaina.

Perjantaina bussiliikenteessä on runsaasti lisävuoroja. Niitä on linjoilla 431 Elielinaukio–Kivistö, 436 Elielinaukio–Kalajärvi (lisävuorot alkavat/päättyvät Vantaankoskelle), 623 Hakaniemi–Peijas, 724 Rautatientori–Päiväkumpu, 738 Kalasatama–Kerava ja 611 Rautatientori–Tikkurila. Lisäksi muutamat 611B-vuorot on muutettu normaalille 611 reitille.

Kotikangas kertoo, että torstaina bussiliikenteessä oli tavallista vähemmän matkustajia. Ihmiset ovat ilmeisesti välttäneet matkustamista. He ovat mahdollisesti jääneet etätöihin, ottaneet vapaapäivän tai keksineet muita matkustustapoja, kulkeneet esimerkiksi jalan, kävellen tai omalla autolla.

HSL:n mukaan eniten lisäkuormitusta oli torstaina Espoo–Elielinaukio-linjalla 200.

HSL oli jo etukäteen tihentänyt vuoroväliä sellaisilla linjoilla, joihin junaliikenteen puuttumisen tiedettiin vaikuttavan erityisen paljon.

Työntekijöitä edustavan Rautatiealan unionin (RAU) mukaan lakko on ”vastalause VR:n tekemästä sopimusrikkomuksesta sekä vakiintuneiden työehtojen yksipuolisesta muuttamisesta”. VR kiistää sopimusrikkomuksen ja pitää mielenilmausta laittomana.

Taustalla ovat lähijunien henkilöstölle keskiviikkona kerrotut säästötoimenpiteet. VR voitti lähijunaliikenteen kilpailutuksen viime vuonna, ja uusi kymmenvuotinen sopimuskausi HSL:n kanssa alkaa kesäkuussa. Säästöjen tarkoituksena on pienentää kustannuksia niin, että VR pystyy ajamaan lähijunaliikennettä HSL:n kanssa sovittuun hintaan.

Yksi heikennyksistä on RAU:n mukaan puolen tunnin palkallisen ruokatauon menettäminen.