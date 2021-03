HSL kertoi viikko sitten sisällyttävänsä maskin käytön matkustusehtoihinsa.

Kasvosuojusten käyttö on yleistynyt selvästi maskipakon julistamisen jälkeen. Helsingin seudun liikenne julisti viikko sitten julkiseen liikenteeseen maskipakon. Pakko tuli voimaan viime maanantaina 13. päivä maaliskuuta.

HSL on seurannut tarkkaan maskikäyttöä joukkoliikenteessä ja viikon kuluessa se on selvästi lisääntynyt, kertoo viestinnän suunnittelija Johannes Laitila. Matkalippujen tarkastajat tekevät pientä tilastoa omien havaintojensa pohjalta ja heidän mukaan maskin käyttö on kasvanut noin 90 prosenttiin ja sen yli, Laitila kertoo.

Ennen maskipakkoa maskia käytti arviolta noin 80 prosenttia matkustajista. Osuus haluttiin saada selvästi yli 90 prosentin.

”Maskien käyttö lähti vahvaan nousuun heti sen jälkeen kun ilmoitimme tästä. Nyt lähinnä lapsilla ja joillain nuorilla ei ole maskia.”

HSL:llä ei ole mahdollisuuksia rangaista maskittomuudesta, siksi maskin käyttöön pyritään ohjaamaan. Matkalippujen tarkastajat ovat esimerkiksi saattaneet antaa maskin matkustajan käyttöön ja neuvoa asiassa. Matkalippujen tarkastajat eivät esimerkiksi saa poistaa maskittomia matkustajia joukkoliikenteestä.

Laitilan mukaan uutta maskipakkoa on kiitelty.

”Tätä on kommentoitu todella paljon. Palaute on ollut enimmäkseen kiittävää, tälle on selvästi ollut tarvetta. Ihmiset ovat toivoneet maskipakkoa, se saa joukkoliikenteen tuntumaan turvalliselta.”

Miksi tarvittiin virallinen maskipakko, jotta tämä pieni osa matkustajista saatiin tarttumaan kasvosuojukseen? Laitila ei osaa sanoa.

”En usko, että tässä on aiemmin ollut tietämättömyydestä kysymys, niin paljon tätä maskiasiaa on rummutettu.”

”Tämä meidän voimakkaampi viesti lisää sosiaalista painetta. Se, että tämä on meidän matkustusehdoissa tarkoittaa, että matkustaessaan sitoutuu noudattamaan niitä.”