Uhanalainen ja varovainen kissaeläin on erittäin harvinainen näky luonnossa.

Kirkkonummella asuva perhe sai yllättävän vieraan omakotitalonsa liepeille keskiviikkona päivällä. Ilves hiipi hitaasti metsän siimeksestä Porkkalanniemessä sijaitsevan talon edustalle ja jäi rauhallisesti istumaan ympärilleen katsellen.

Harvinaista näkyä pääsi todistamaan kotona työskennellyt äiti sekä perheen koira ja tytär. He seurasivat yhdessä ilveksen kulkua omakotitalon toisen kerroksen ikkunasta.

”Emmehän me olisi mitään huomannut, mutta koira alkoi haukkua ja murista”, nimettömänä pysyvä kirkkonummelainen nainen kertoo.

Perheen koira ilmoittaa aina äänekkäästi talon ympäristön tavallisista vieraista, kuten valkohäntäpeuroista tai metsäkauriista. Ilvestä koira kuitenkin haukkui eri tavalla, ja se sai perheen tyttären seuraamaan metsässä kulkijaa. Pian puiden raosta hiipi kissamainen otus.

”Olen varma, että se oli ilves. Sillä oli tupsukorvat ja käynti oli erittäin kissamainen.”

Ilves istui alas ja jatkoi jonkin ajan kuluttua noin 60 metrin päässä matkaansa kohti metsikköä, joka jatkuu talon toisella puolella.

Myöhemmin pihalta löytyi ilveksen tassunjäljiltä näyttäviä jälkiä, jotka olivat kuitenkin jo useamman päivän takaa. Niiden perusteella voi päätellä, että ilves on kulkenut tontilla aiemminkin ja kävellyt hyvin lähelle talon ulko-ovea.

”Täältä pihalta löytyy vähän väliä peuranraatoja ja sorkanpalasia. Kun kävelemme koiran kanssa tässä ympäristössä, niin usein koira löytää jotain ja alkaa kaivaa esille jotain sorkanpalasia.”

Naisen mukaan ikkunasta nähty ilves näytti hyväkuntoiselta ja isolta.

”Oli se häkellyttävää, se oli todella iso ja tassunjälkikin oli iso, melkein kymmenen senttiä pitkä. Ja ylväältä ja rauhalliselta se näytti, yhtään ei ollut kiireen tuntua. Oli hieno kokemus.”

Kirkkonummella on tehty tänä vuonna kaikkiaan 33 ilveshavaintoa.

Ilves on Suomen ainoa luonnonvarainen kissaeläin ja sen kohtaaminen luonnossa on melko harvinainen kokemus. Metsästys lähes tuhosi ilveksen, mutta nykyisin sen kanta on melko vakaa.

Ilvesuroksen elinpiiri voi olla laajimmillaan jopa 1 000 neliökilometriä, sanoo asiantuntija Jussi Ristonmaa Ilveskeskuksesta. Naaraan elinpiiri on huomattavasti pienempi. Ilvesten kiima-aika on parhaillaan meneillään ja se saa etenkin urokset liikkumaan laajoilla alueilla.

”Yhden uroksen elinpiirissä voi olla pari naarasilvestä, mutta naaraiden elinpiirit eivät yleensä leikkaa. Urokset taas eivät siedä muita uroksia omalla elinpiirillään.”

Ristonmaa sanoo, että ilveksen näkeminen luonnossa on melko harvinaista, etenkin koska eläin liikkuu tavallisesti öisin.

Ristonmaan mukaan on hyvin tavallista, että ilves kulkee aivan asuintalon ulko-oven vierestä.

”Se on ollut iän kaiken sellaista. Jotkut yksilöt tottuvat ja sopeutuvat elämään ihmisten lähettyvillä ja etenkin sitten, kun huomaavat, että ihmisten lähettyvillä on ruokaa, esimerkiksi rusakoita ja muita, niin se houkuttelee.”

Valtaosa Suomen ilveskannasta on Ristonmaan mukaan kuitenkin niin sanottuja metsäyksilöitä, jotka välttelevät tiheään asuttuja seutuja ja kiertävät niiden ulkopuolella.

Uudellamaalla on noin 120–130 yli vuoden ikäistä ilvestä. Koko Suomessa kanta on noin 2 100 vuoden ikäistä ilvestä.