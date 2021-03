Poliisin mukaan kotibileissä on usein kuuden hengen kokoontumisrajoitusta enemmän ihmisiä. Naapurustoa häiritsevät juhlinnat toistuvat usein samoissa osoitteissa.

Meluisia kotibileitä on toistuvasti samoissa osoitteissa viikonloppuisin, mutta ravintolasulku ole ilmiötä merkittävästi kasvattanut.­

Viikonloppuna nuorten aikuisten kotibileet häiritsivät naapureita ja työllistivät poliisia Itä-Uudellamaalla. Itä-Uudenmaan poliisi kertoi asiasta Twitterissä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

”Ravintoloita koskeva sulku heijastuu poliisin hälytystehtävissä viikonlopun yövuoroihin niin kutsuttujen ’hiljennystehtävien’ lisääntymisenä. Nuorten aikuisten illanvietot häiritsevät naapureita kerrostaloissa.”

Uudellamaalla koronaviruspandemian aikaan ravintoloiden toimintaa on rajoitettu ja nyt ravintolat ovat kiinni vielä viikon ajan.

Poliisin mukaan kotibileissä on usein kuuden hengen kokoontumisrajoitusta enemmän ihmisiä. Naapurustoon kantautuva melu häiritsee naapureita, jotka tekevät ilmoituksen poliisille.

”Siellä on ravintolameininkiä yksityisasuntojen seassa. Nämä usein toistuvat samoissa osoitteissa. Siellä on kovaäänistä musiikkia, paljon ihmisiä. Poliisi tulee paikalle, lopettaa bileet ja porukka hajaantuu”, sanoo komisario Olavi Merihaara Itä-Uudenmaan poliisista.

Hänen mukaansa ilmiö on toistunut viikonloppuisin, eivätkä kaikki jaksa noudattaa koronarajoituksia.

”Ehkä ihmisille on tullut jonkinmoinen koronaväsymys. Kevään odotus on kovimmillaan ja haluttaisiin nähdä vähän toisia ihmisiä. Katsoa elämästä niitä juhlimisen puolia, ja nyt tuntuu, että kaikki on mennyt käsijarru päällä. Tämä ehkä näkyy tuolla tietyissä piireissä ja poliisilla tehtävätilastoissa”, Merihaara sanoo.