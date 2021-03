HSL:llä ei ole henkilökuntaa valvomaan matkustajamääriä metro- tai juna-asemilla.

Matkustajamääriä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä voidaan rajoittaa huonon koronatilanteen vuoksi.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom selvittää parhaillaan tarvetta rajoittaa matkustajamääriä Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

”Ratkaisuja tehdään siten, että Varsinais-Suomen tilanne olisi selvillä viikon puolivälissä ja Husin alueella loppuviikosta”, sanoo Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Rajoitusten uudesta harkinnasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Matkustajamäärien rajoitukset tulivat mahdollisiksi helmikuun lopulla, kun tartuntatautilain pykälä 58f tuli voimaan.

Tuolloin Hus ei vielä pitänyt matkustajamäärien rajoitusta pääkaupunkiseudulle tarpeellisena.

Hus teki kuitenkin ilmoituksen Traficomille siitä, että edellytykset matkustajamäärien puolittamiselle ovat olemassa. Edellytyksenä on taudin suuri ilmaantuvuus ja tartuntaketjujen jäljityksen ruuhkautuminen.

Vaikean tartuntatilanteen pitkittyminen on nostanut myös joukkoliikenteen matkustajarajoitukset taas harkintaan.

”Realistiselta näyttää, että matkustajamääriä rajoitetaan tietyillä reiteillä tai alueella”, Saarimäki sanoo. Näitä voisivat olla Itä-Helsingistä keskustaan suuntautuvat linjat.

Rajoitukset voisivat tulla voimaan pääkaupunkiseudulla ensi viikon alussa.

Käytännön järjestelyt ovat kuitenkin mittavia. Liikenne- ja viestintävirasto voi tartuntatautilan mukaan rajoittaa matkustajamäärää enintään puoleen siitä suurimmasta matkustajamäärästä, joka on sallittua ottaa liikennevälineeseen.

Kulkuvälineiden matkustajamäärien puolittaminen ruuhkatilanteissa on hankalaa. Traficomissa arvioitiin aiemmin, että asemille voidaan tuoda ihmisiä, jotka valvovat, ettei vaunuihin tule liikaa väkeä.

Ruuhkatilanteissa esimerkiksi metrovaunun tai junanvaunun täyttymistä voi kuitenkin olla vaikea valvoa. Bussi- ja raitioliikenteessä valvonta jää kuljettajien vastuulle.

HSL:n joukkoliikenneyksikön johtaja Tero Anttila sanoo, että pitkissä metro- ja lähijunissa ihmiset saattavat pakkautua, vaikka tilaa olisi naapurivaunussa. Esimerkiksi Helsingin päärautatieasemalla matkustajat suosivat ensimmäistä vaunua.

”Meillä ei ole henkilökuntaa, joka pystyisi valvomaan yksittäisten lähtöjen matkustajapiikkejä”, Anttila sanoo.

Anttila muistuttaa, että matkustajamäärät joukkoliikenteessä ovat epidemian aikana pudonneet liki 40 prosentilla normaalista. HSL:n tuore päätös maskeista on nostanut maskin käytön liki 90 prosenttiin.

Helmikuun lopulta lähtien pääkaupunkiseudulla on jo noudatettu väljyysrajoituksia myös julkisessa liikenteessä matkustajien odotustiloissa ja metroasemien sisätiloissa. Etäisyys ihmisten välillä pitäisi olla vähintään kaksi metriä, siivousta on tehostettu ja käsidesiä on oltava tarjolla.