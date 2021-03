Asunnottomien yhdistys on huolissaan päätöksestä sijoittaa Itä-Pasilassa sijaitsevan asumisyksikön asukkaat kaupungin olemassa oleviin asumisyksiköihin.

Helsingissä asunnottomien yhdistys Vailla vakinaista asuntoa (VVA) etsii vuokrattavaksi kokonaista kerrostaloa, kun nykyinen Itä-Pasilassa sijaitseva asumispalveluyksikön kiinteistö myydään uudisrakentamiseen.

VVA vastaa Junailijankuja 3:ssa toimivan 65-paikkaisen asumispalveluyksikön toiminnasta. Yksikön asukkaat on valittu Helsingin kaupungin asumispalvelun kautta.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Sanna Tiivola on huolissaan siitä, että asunnottomien tukiasumispalvelut ruuhkautuvat, jos uutta sopivaa paikkaa ei löydy. Lisäksi toisena huolenaiheena on asunnottomuuden lisääntyminen.

”Tälläkin hetkellä jonossa on satoja ihmisiä. Ei mitään, jos paikkoja olisi runsaasti tarjolla, mutta ratkaisu voi tukkeuttaa järjestelmän.”

Kaupunginhallitus päätti kiinteistön kohtalosta kokouksessa jo helmikuussa 2020. Rakennus on huonossa kunnossa, ja sille on tehty vain välttämättömiä hätäkorjauksia.

Tontti varattiin yksityiselle konsulttiyhtiölle. Paikalle on tarkoitus rakentaa kiertotalouden mukainen asuin- ja toimitilakortteli loft-asuntoineen ja viherkattoineen.

Ehtona on kuitenkin se, ettei rakennustöitä saa käynnistää ennen kuin nykyisille asukkaille on osoitettu korvaavat asunnot, jotka kaupunki on hyväksynyt.

Helsingin kaupunki on päättänyt sijoittaa asukkaat olemassa oleviin asumisyksiköihin, mutta yhdistys on saanut kaupungilta luvan etsiä uutta kiinteistöä itse. Haussa on joko kokonainen 40–65 asunnon kerrostalo tai muutama pienempi kiinteistö lähellä toisiaan.

Järjestö haluaa muistuttaa, että monille Junailijankujan asumisyksikön asukkaille paikka on merkinnyt turvaa ja kiinnekohtaa elämässä.

”Ymmärrän asian osittain, mutta eivät ne ihmiset lakkaa olemasta. Mitä paremmin he asuvat, sitä vähemmän häiriöitä on myös muulle yhteiskunnalle.”

Viime vuoden lopussa Suomessa oli 4 341 asunnotonta, 259 vähemmän kuin vuonna 2019. Pitkäaikaisasunnottomien määrä kasvoi kuitenkin viime vuoden aikana liki sadalla hengellä. Vuoden 2020 lopulla heitä oli 1 054.

Nykyiset vuokrasopimukset Junailijankujan yksikössä päättyvät kesäkuun lopussa.

Helsingin kaupungin asumisen tuen päällikön Taru Neimanin mukaan kaupungin tilapalveluille on esitetty toive, että sopimuksia jatkettaisiin vuoden loppuun asti, jotta kaikille asukkaille ehdittäisiin löytää uudet asuinpaikat.

”Emme pysty sanomaan, ettei järjestelmä ruuhkautuisi, sillä meillä on ruuhkaa jo nyt.”

Kaupungilla on kuitenkin suunnitelma Junailijankujan asukkaille. Tarkoitus on tyhjentää ainakin yksi kaupungin tila, johon saataisiin sijoitettua osa asukkaista. Lisäksi kaupunki käy läpi tuetun asumisen yksiköitä ja tarvittaessa siirtää itsenäiseen asuntoon niitä, jotka eivät tarvitse tuettua asumista.