Jos Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä otetaan käyttöön liikkumisen rajoituksia, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi rajaisi liikkumisen välttämättömiin kauppa- ja apteekkikäynteihin.

Koronatartunnoissa on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) nyt nähtävissä taitekohta. Viime päivinä tartuntojen ilmaantuvuus ei ole suorastaan alkanut vähentyä, mutta kasvu on pysähtynyt. Samoin on käynyt Husin alueen koronatartuntojen määrälle, kertoo Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Ilmaantuvuus tarkoittaa tartuntojen määrää 14 vuorokaudessa sataatuhatta asukasta kohti.

Näyttää siis siltä, että kaksi viikkoa voimassa ollut sulkutila ja poikkeusolot ovat purreet Husissa kiivaassa kasvussa olleeseen tartuntojen määrään.

Alueella oli tartuntoja viikolla 10 eli sulkutilan ensimmäisellä viikolla Mäkijärven mukaan noin 3 050. Viime viikolla vastaava luku oli hänen mukaansa 2 988.

Ovatko poikkeusolot nyt siis tehonneet riittävästi Husin alueella? Tarvitaanko Suomen hallituksessa paraikaa neuvottelussa olevia liikkumisrajoituksia?

”Todennäköisesti sulkutilan ansiosta koronaepidemian leviäminen on saatu pysähtymään”, Mäkijärvi sanoo.

”Mutta nyt puhutaan vain muutaman päivän datasta.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi maanantaina koko Suomen uusien koronavirustartuntojen määräksi 430. Niistä Helsingissä todettiin 151, Espoossa 56 ja Vantaalla 43. Husin ydinalueella, pääkaupunkiseudulla, oli siis yli puolet eli 250 koko Suomen uusista tartunnoista.

”Epidemian kasvu näyttää pysähtyneen, mutta lähdetäänkö tästä mihin suuntaan? Veikkaukseni on, että jos rajoitustoimet pysyvät nykyisinä, lähdetään hitaaseen laskuun”, Mäkijärvi sanoo.

Terveydenhuollon näkökulmasta hienoinen lasku ei riitä. Mäkijärvi sanoo, ettei tartuntojen taite vielä näy Husin sairaaloihin ja tehohoitoon joutuneiden koronapotilaiden määrässä.

Viikonloppuna uusia potilaita tuli Husin alueella sairaalahoitoon kymmenen. Nyt alueen sairaaloissa on 107 koronapotilasta, joista 24 oli tehohoidossa maanantaiaamuna. Sairaalahoitoon joutuvien potilaiden määrä on Mäkijärvestä nyt liian suuri ja kuormittaa liikaa terveydenhuoltoa.

Hän haluaa ihmisten myös ymmärtävän, että yksi tehohoitopaikka maksaa noin 3 500 euroa päivässä ja että kun koronapotilas vie tehohoitopaikan 10–12 päivää, kyseiselle paikalle ei pääse 5–6 sydänleikkauspotilasta. Leikkaukset on siis peruttava tai hoidettava muulla tavalla.

”Ei voi vielä sanoa, että epidemia olisi terveydenhuollon kannalta kääntynyt parempaan”, Mäkijärvi sanoo.

Mille tasolle Husin alueella pitäisi päästä tartuntojen määrässä, jotta nyt vireillä olevia liikkumisrajoituksia ei tarvittaisi? Paraikaa hallitus neuvottelee kovista perusoikeuksien rajoituksista.

Liikkumisrajoituksilla hallitus voisi vaikuttaa ihmisten kontaktien määrään heidän vapaa-aikanaan. Kyse ei siis näillä näkymin ole ulkoilun kieltämisestä vaan nimenomaan tapaamisten vähentämisestä.

Mahdollinen voisi olla myös yleinen maskipakko. Eri-ikäisten koululaisten etäopetuksesta neuvotellaan. Ravintoloiden sulkemista jatkettaisiin kuluvan viikon jälkeen vielä kolme viikkoa.

Liikkumisen rajoittaminen ja maskipakko säädettäisiin erillislailla, jonka eduskunta hyväksyisi.

”En ole ulkonaliikkumiskiellon kannattaja”, Mäkijärvi sanoo.

Nyt pitää kuitenkin hänen mukaansa tehdä valinta. Halutaanko, että epidemia talttuu nopeasti vai hitaasti? Jos vastaus on nopea taltuttaminen, Mäkijärven mukaan tarvitaan lisää rajoitustoimia nyt heti.

”Jos taas sulkutoimia jatketaan nyt useissa kolmen viikon jaksoissa, se on henkisesti tosi rankkaa”, Mäkijärvi sanoo.

Siksi Mäkijärvi sanoo kannattavansa Husin alueella sellaisia liikkumisrajoituksia, jotka aidosti vähentävät ihmisten kohtaamisia – siis rajoituksia siihen saman talouden ulkopuolisten ihmisten tapaamiseen.

Olennaista on hänestä myös ymmärtää, etteivät koronarokotukset nykytilanteessa vielä auta epidemian taittamisessa, koska tauti leviää nyt nuoremmissa ikäryhmissä ja rokotettavat ovat olleet ikäihmisiä ja riskiryhmien edustajia.

”Jos liikkumisrajoituksia otetaan käyttöön, kannatan, että käydään vain välttämättömillä kauppa- ja apteekkiasioilla.”