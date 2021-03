Nykytaiteen museo Kiasman remontissa uusitaan rakennuksen koko ulkovaippa. Vaihtoon menee myös sinkkikatto alusrakenteineen .

Kiasman sääsuoja on tarpeen heti työmaan alussa katon purun takia.­

Kiasma valmistui vuonna 1998 kansainvälisen arkkitehtikilpailun voittajasuunnitelman mukaisesti keskelle Helsinkiä.

Rakennustaiteellisesti korkealuokkainen ja geometrialtaan erittäin vaativa kilpailuehdotus oli yhdysvaltalaisen arkkitehdin Steven Hollin suunnittelema.

Niin arkkitehti- kuin rakennesuunnittelukin olivat korjausprojektin pääsuunnittelijana toimivan arkkitehti Simo Freesen mukaan aikanaan hyvätasoisia.

”Rakenteet ja niiden muodot olivat kuitenkin niin vaikeita, että monien yksityiskohtien toteutus jäi puolitiehen. Siksi nyt on tarpeen tehdä iso remontti”, Freese sanoo.

Rakennuksen alkuperäistä muotoa ja mittoja ei saa muuttaa. Vaikka Kiasmalla ei ole virallisesti suojelurakennuksen statusta, sen arkkitehtuurin säilyminen alkuperäisen kaltaisena on Museoviraston ja rakennuksen ylläpitäjän Senaatti-kiinteistöjen yhteinen tahtotila.

Uusittavat metallilistat päätyvät uusiokäyttöön.­

Parhaillaan käynnissä oleva remontti on selvästi laajin vaihe Senaatin kolmivaiheisessa, jo vuonna 2014 käynnistetyssä Kiasman kunnostusohjelmassa. Edellisessä vaiheessa vaihdettiin Mannerheimintien puoleisen julkisivun laminoidut lasilankut.

”Tuolloin asennetut lankut on valitettavasti nyt korvattava takuutyönä uusilla, koska ne kellastuivat tuotevirheen vuoksi. Vaihto pyritään tekemään tämän hankkeen aikana”, Senaatin rakennuttajapäällikkö Selja Flink kertoo.

Kaareva katto on muodoltaan vaativa, mutta hallittavissa matemaattisesti. Muoto noudattelee tarkkaan määriteltyä kolmiulotteista toruspintaa, jonka mukaisesti katon poikkileikkaus pysyy vakiona, mutta leveys vaihtelee.

Alkuperäinenkin katto oli mittatarkka, mutta sen rakennusfysikaalinen toimivuus on osoittautunut puutteelliseksi.

Kiasma vuonna 2013.­

Joulukuussa aloitetun korjaustyömaan ensimmäisiä vaiheita oli katon purku, jonka yhteydessä osoittautui, ettei höyrysulkukalvo ollut saumoistaan tiivis. Se korvataan nyt ruiskutettavalla höyrysululla, jonka asennus alkoi helmi–maaliskuun vaihteessa.

”Rakenteiden liittymissä on ollut hallitsemattomia ilmavuotoja ja puutteita lämmöneristyksissä. Ruiskutettavalla ilmansulkuaineella varmistetaan, että kaikki liittymät ja rakenteet saadaan ilmatiiviiksi”, peruskorjauksen rakennesuunnittelusta vastaava Simo-Pekka Valtonen Insinööritoimisto Lauri Mehto oy:stä kertoo.

Kattomateriaalina on sinkkipelti, johon on seostettu yhteensä vajaa prosentti kuparia, titaania ja alumiinia. Kuparin tehtävänä on lisätä materiaalin sitkeyttä, kun taas titaanin lisäyksellä saadaan materiaaliin lisää kovuutta, jonka tavallisessa peltikatossa tuo teräs.

Kiasman tapauksessa sinkkipellin paksuus vaihtelee julkisivualueittain jyrkkien kattopintojen 0,8 millimetristä loivempien pintojen 0,7 millimetriin. Perinteisen teräsohutlevypeltisen saumakaton tyypillinen paksuus on puoli millimetriä.

Sinkkikaton saumaus poikkeaa tavanomaisen peltikaton saumauksesta siinä, että ulkolämpötilan on oltava selkeästi plussan puolella.

”Lisäksi saumauksien tulee olla vielä tarkempia ja hellävaraisempia kuin mitä perinteisen saumakaton yhteydessä voidaan käyttää. Ammattitaitoinen peltiseppä kyllä osaa saumata myös sinkkikaton, mutta siihen on asennoiduttava hieman eri tavalla. Siksi kattomateriaalin valmistajan, saksalaisen Rheinzinkin toimitukseen sisältyy asennuskoulutus”, kattoasiantuntijana hankkeessa toimiva Juhani Leijamaa TJL Palvelu oy:stä kertoo.

Materiaalin lisäksi kattotöissä on toinenkin vaikeus: katon muoto. Jotta se tulisi täsmälleen oikein toteutetuksi, olemassa olevan rakenteen kattomuoto on korjaushanketta varten mallinnettu.

Tässä kohteessa koetellaan mallinnuksen mahdollisuuksien rajoja – ja ylitetäänkin ne siinä mielessä, että mallintamalla Tietoa Finland oy:ssä sinkkipellityksestä tuotettu tieto viedään työmaalle.

Laserkeilattu, nyt aavistuksen verran muuttuva vesikaton muoto saadaan työmaalla aikaan niin, että riittävä määrä tulevia peltisaumoja merkitään apuviivoin. Ne auttavat toteuttamaan arkkitehtisuunnitelman mukaisen kaarevan muodon tasaleveillä vuodilla.

Näyttelytilojen pölynhallinta hoituu alipaineistamalla.­

Nyt käynnissä olevassa urakassa uusitaan Kiasman kaikki lasiset julkisivut sekä valoaukon lasirakenne. Edellä mainittujen Mannerheimintien puoleisen julkisivun puoleisten lasilankkujen vaihto kuuluu sopimusteknisesti edelliseen urakkaan, ja se toteutetaan takuutyönä rinnakkain joulukuussa alkaneen Rakennus oy Antti J. Aholan pääurakan kanssa.

Rakennustoimisto Aholan urakan on määrä valmistua ennen huhtikuussa 2022 järjestettävää Ars-nykytaidenäyttelyä. Urakan alussa tehtävien kattotöiden jälkeen on vuorossa koko julkisivun uusiminen. Siitä osa on lasia ja osa alumiinia.

Lasirakenteet mitoitettiin aikanaan silloisten normien mukaan. Nykynäkökulmasta niiden mitoitus ei ole lasirakenteiden asiantuntijana hankkeessa toimivan Lasifakta oy:n Tahvo Sutelan mukaan enää riittävä.

”Merkittävimmät puutteet liittyvät kosteustekniseen toimivuuteen, käyttöturvallisuuteen ja energiatehokkuuteen. Myös tuulikuormien määrittely sekä materiaali- ja kuormavarmuuskertoimet ovat tiukentuneet”, hän to­teaa.

Lasirakenteiden suurin pulma on kuitenkin lasirakennetta kannattelevan teräsrungon kapasiteetti.

Olemassa olevaa lasia kantava teräs ei pysty viemään lasin painoa pystyprofiileille taipumatta, mistä syystä runkoa on vahvistettava niin, että vahvistaminen näkyy mahdollisimman vähän.

Tässä kohteessa asia on ratkaistu niin, että teräsrunko vahvistetaan erillisten lattaterästukien avulla.

Kun katto ja julkisivut on kunnostettu, työmaan töiden painopiste siirtyy sisätiloihin. Siellä uusitaan muun muassa galleriatilojen alakattorakenteet, keittiön talotekniikka sekä Kiasma-teatterin näyttämömekaniikka.