Helsinki myy Kauppatorin kupeesta empiretyylisen arvotalon 15 miljoonalla eurolla – Tällainen on entisen maaorjan rakennuttaman talon historia

Talon rakennutti kauppias Jegor Uschakoff vuosina 1815–1816. Sittemmin siinä sijaitsi muun muassa pankkisali, jonka interiööri oli aikansa hienoimpia.

Helsingin kaupunki aikoo myydä omistamansa rakennuksen ja tontin Pohjoisesplanadi 19:ssä pääomasijoitusyhtiö Capmanin hallinnoimalle rahastolle. Asia on valmisteltu kaupunkiympäristölautakunnassa pitkälle.

Kauppahinta on 15,5 miljoonaa euroa eli neliöhinta on 4 844 euroa. Ostaja on tehnyt kohteesta sitovan ostotarjouksen.

Komea empiretyylinen kiinteistö tunnetaan Uschakoffin talona. Se sijaitsee viistosti Havis Amanda -patsaaseen nähden. Sitä vastapäätä, Pohjoisesplanadin toisella puolen on kuuluisa Kappeli-ravintola.

Talon rakennutti kauppias Jegor Uschakoff vuosina 1815–1816, ja pääsuunnittelijana toimi Pehr Granstedt.

Rakennus on siis paljon vanhempi kuin ravintola Kappeli, joka avattiin 1867 eli kymmeniä vuosia myöhemmin. Läheinen Havis Amandan suihkulähdekin paljastettiin vasta vuonna 1908. Itse asiassa Uschakoffin talo valmistui vain muutama vuosi sen jälkeen, kun Helsingistä oli tullut Suomen pääkaupunki vuonna 1812.

Uschakoffin talolla on mielenkiintoinen historia.

Rakennuttajan, kauppias Uschakoffin elämän alkutaival ei luvannut ruusuista tulevaisuutta. Hän oli nimittäin alun perin Seremetjeffin suvun maaorja. Suku kuului Venäjän korkeimpaan aatelistoon.

Jegor Uschakoff kulkeutui veljensä kanssa Suomeen venäläisen armeijan mukana vuonna 1808. He tulivat siis Suomeen heti venäläiskauden alussa, Suomi oli osa Ruotsia vuoteen 1809 asti. Noina vuosina käytiin käytiin sota Ruotsin ja Venäjän välillä, minkä seurauksena Suomi irrotettiin Ruotsista ja liitettiin Venäjään. Suomi sai autonomisen aseman.

Veljekset elättivät itsensä Suomessa kauppiaina. Kauppa kävi hyvin ja he vaurastuivat. Uschakoffit anoivat keisarilta vapautusta maaorjuudesta, ja vuonna 1812 keisari julistikin heidät vapautetuiksi lunastusmaksua vastaan.

Pohjoisesplanadin talo rakennettiin alun perin asuin- ja liiketaloksi. Pohjakerroksessa oli makasiineja ja puoteja, yläkerroksissa asuntoja.

Vuosikymmenten vieriessä rakennusta muunneltiin. Vuosina 1903–1904 tehtiin uudet näyteikkunat ja Privatbankenin pankkisali, joka portaikkoineen ja sisäänkäynteineen oli yksi aikansa merkittävimmistä julkisista sisätiloista, Helsingin kaupunginmuseo kertoo.

Privatbanken i Helsingforsin virkailijoita työssään 1900-luvun alussa. Jugend-tyylinen pankkisali rakennettiin Uschakoffin talon sisäpihalle vuonna 1904, suunnittelija oli Lars Sonck.­

Jegor Uschakoff perusti myös Espoon Otaniemeen kaakeli- ja tiilitehtaan. Hän eteni kauppaneuvokseksi ja Helsingin kaupunginvanhimpien neuvoston jäseneksi.

Nyt Uschakoffin talossa on kaupunginkanslian elinkeino-osaston toimitiloja ja katutasossa liiketiloja. Kaupunki on etsimässä uusia tiloja, joihin elinkeinopalvelut keskitetään.

”Kaupungilla ei siten ole rakennukselle omaa käyttötarvetta palvelutuotannossa 30. 5. 2022 jälkeen. Näin ollen ei myöskään ole kaupungin intressissä peruskorjata rakennusta”, esittelijä perustelee esityksessään kaupunkiympäristölautakunnalle.

Capman aikoo peruskorjata Uschakoffin talon ja säilyttää sen toimisto- ja liikerakennuksena. Tarkoituksena on samalla peruskorjata viereinen Pohjoisesplanadi 21:ssä sijaitseva rakennus, joka sekin on Capmanin omistuksessa. Ajatuksena on kytkeä rakennukset toiminnallisesti yhdeksi kokonaisuudeksi.

Peruskorjauksen suunnittelu on jo aloitettu.

Kun kiinteän omaisuuden arvo ylittää kymmenen miljoonaa euroa, asiasta päättäminen kuuluu kaupunginvaltuustolle.

Helsingin pörssissä noteerattava Capman toimii useissa maissa. Se hallinnoi yhteensä 3,8 miljardin euron arvoisia rahastoja.