Rokotusajan voivat varata vuonna 1951 syntyneet ja sitä vanhemmat ihmiset sekä ne 16–17 -vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus.

Sipoossa on lähiviikoille runsaasti vapaana koronarokotusaikoja, kunta tiedottaa.

Rokotusajan voivat varata tänä vuonna 70 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat ihmiset. Lisäksi rokotukseen pääsevät ne 16–17-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus.

Aikoja on vapaana runsaasti siksi, että Sipoo on saanut lisäeriä Pfizerin rokotetta, kaupunki kertoo. Rokotetta on tulossa Sipooseen lähiviikkoina noin 450–580 annosta viikkoa kohti, mikä on selvästi aiempaa enemmän. Tämän ansiosta rokotustahtia päästään nopeuttamaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päätti keskeyttää Astra Zenecan rokotteella rokottamisen tilapäisesti tämän viikon ajaksi Suomessa. Ajanvaraukset niille riskiryhmille, joita Astra Zenecalla rokotetaan, on keskeytetty. Sipoossa aika peruttiin noin 40 asiakkaalta.

Tälle viikolle varatut ajat peruttiin myös Sipoossa, ja peruutuksista ilmoitettiin asiakkaille tekstiviestitse. Kunta kertoo nyt odottavansa, mitä THL linjaa Astra Zenecan rokotteella rokottamisen jatkosta. Kun THL on tiedottanut jatkosta, kunta lupaa otetaan yhteyttä uudelleen heihin, joiden aika peruutettiin tilapäisen keskeytyksen takia.

”Innokkuus varata aikoja Astra Zenecan rokotteeseen ehti hieman laimentua jo aiemmin, eli sen jälkeen, kun osa muista maista ilmoitti keskeyttävänsä rokotukset tällä rokotevalmisteella”, kertoo Sipoon sosiaali- ja terveystoimen johtaja Leena Kokko kunnan tiedotteessa.