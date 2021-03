HS kysyi Helsingin kaupunginvaltuuston neljältä suurimmalta puolueelta, mitä ne ajattelevat kaupungin viime vuonna tekemästä 500 miljoonan euron tuloksesta ja sen suhteesta budjetissa tehtyihin leikkauksiin.

Helsingin suurista puolueista vihreät, Sdp ja vasemmistoliitto ovat sitä mieltä, että kaupungin viime vuonna tekemää 500 miljoonan euron tulosta pitäisi suunnata esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, johon budjettineuvotteluissa kohdistui leikkauksia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tiistaina yksimielisesti tätä tukevan esityksen. Lopullisesti asiasta päättää valtuusto.

HS kysyi kaupunginvaltuuston neljältä suurimmalta ryhmältä, mitä puolueissa ajatellaan siitä, että kaupunki teki viime vuonna satoja miljoonia euroja ylijäämää samalla, kun koulutukseen kohdennettiin leikkauksia.

Pormestari Jan Vapaavuoren (kok) näkemyksen mukaan budjettia ei pitäisi avata uudelleen muuttuneessakaan tilanteessa.

HS kysyi myös, mihin Helsinki tarvitsee vuodesta toiseen suurta ylijäämää.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan leikkauksista päätettiin osana kuluvan vuoden budjettia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi budjetin viime vuoden lopulla.

Budjettia ei hyväksytty yksimielisesti, vaan budjettisovun ulkopuolelle jäivät esimerkiksi vasemmistoliitto ja perussuomalaiset. Jopa siitä, oliko budjetti elvyttävä vai leikkaava, oltiin erimielisiä.

Suurimmat puolueet korostivat sitä, että toimialalle jaettiin rahaa epävarmassa koronatilanteessakin pormestarin ehdotusta ja esimerkiksi edellistä vuotta enemmän. Vasemmistoliitto taas huomautti, että vaadittavat leikkaukset ovat kasvaneista kuluista johtuen silti huomattavia.

Toimialan omien laskujen mukaan toiminnan pyörittämiseen olisi tarvittu yli 20 miljoonaa euroa enemmän. Rahan puutteesta johtuen esimerkiksi peruskoulujen ryhmäkokoja on päätetty kasvattaa. Muihin leikkauksiin sisältyy tuntimäärien, jako- ja kerhotuntien ja samanaikaisopetuksen vähentäminen. Lisäksi kotihoitoa tukeva Helsinki-lisä poistettiin yli 1-vuotiailta.

Jan Vapaavuori (kok): ”Rahaa ei ole laitettu sukanvarteen”

”Kaupungin pitääkin tehdä kirjanpidollista ylijäämää. On hyvä ymmärtää, ettei niitä 500 miljoonaa euroa ole laitettu sukanvarteen, vaan ne käytetään investointeihin. Tänä vuonna suurimpia investointeja ovat esimerkiksi Raide-Jokerin infra, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan esirakentaminen sekä Helsingin kielilukion ja Vuosaaren lukion uudet rakennukset. Ja kun investoidaan, se synnyttää myös jatkossa menoja.”

Jan Vapaavuori.­

”500 miljoonaa oli yllätys, mutta se tuli suurelta osin valtion koronatuista ja maanmyyntituloista. Kaupungin pitää tehdä koko ajan tulosta, jotta voidaan ylläpitää kasvua. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun sote-uudistus on syömässä Helsingin taloudellista pohjaa.”

”Tämän vuoden budjetti on 167 miljoonaa euroa viime vuoden budjettia suurempi. Toki on myös totta, että kaupunki on kasvanut ja kustannustaso on noussut, mikä syö osan rahasta. Ja kun on kyseessä suuri kaupunki, rahan lisäyksestä huolimatta on yksittäisiä toimialoja, joiden kohdalla on haettu säästöä.”

”Vaikka nyt on vaalivuosi, yhdessä hyväksyttyyn budjettiin ei pidä mielestäni tehdä poikkeuksia hyväksymisen jälkeen. Minun mielestäni tämä on ainut oikea lähtökohta.”

Reetta Vanhanen (vihr): ”Budjetin ennakoinnissa epäonnistuttiin”

”On tietysti hyvä asia, että kaupungin talous on vakaalla pohjalla. Viime vuonna, kun kuluvan vuoden budjettia laadittiin, olimme ihan eri tilanteessa. Silloin arvioitiin, että taloustilanne heikkenee koronan vuoksi merkittävästi. Tämän oletuksen pohjalta budjetti tehtiin. Silti ennakoinnin olisi pitänyt olla parempaa. Siinä epäonnistuttiin.”

Reetta Vanhanen.­

”Nyt koronapandemian pitkittyessä vaikutukset erityisesti lapsiin ja nuoriin ovat merkittävät. Vihreät on esittänyt budjettin ylitysoikeutta, josta sovittiin jo budjettineuvotteluissa. Tätä puoltavat erityisesti ammattikoulujen hälyttävät keskeytysluvut, oppilas- ja opiskelijahuollon ruuhkautuminen sekä se, että kaupungin talous on ennakoitua paremmalla pohjalla. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sekä mielenterveyspalveluihin tarvitaan lisää rahaa.”

Eveliina Heinäluoma (sd): ”Hyvä tulos tuli suurena yllätyksenä”

”Liki 500 miljoonan euron tulos tuli suurena yllätyksenä. Kun laadimme viime syksynä budjettia, tilannekuva oli hyvin eri. Silloin arvioitiin, että koronan aiheuttamat kustannukset viime ja tälle vuodelle kohoaisivat jopa 700 miljoonaan euroon. Siihen nähden tämä 500 miljoonan euron ylijäämä on aivan päinvastainen tilanne.”

Eveliina Heinäluoma.­

”Tämän vuoden budjetin pohja pitäisi nyt laatia uudelleen, erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveyspuolen osalta. Arvion pitää pohjautua todelliseen tilannekuvaan. Pitää tarkastella, onko toimialoilla tarvetta lisäresursseille, jotka voisi rahoittaa viime vuoden ylijäämällä.”

”Olemme demareissa sitä mieltä, että ylijäämä pitää suunnata palveluihin: koulutukseen, varhaiskasvatukseen, soteen ja ikäihmisiin. Kaupungin tehtävä on tuottaa laadukkaita palveluita eikä ylijäämää.”

”Myös kaupungin työntekijöiden panos koronan hoidossa pitää huomioida. Kaikki kaupungin työntekijät eivät saaneet viime vuodelta tulospalkkioita. Onhan se aika ristiriitaista, kun on tuollainen ylijäämä ja koronan aiheuttama puserrus.”

Veronika Honkasalo (vas): ”Koulutusleikkaukset on peruttava”

”Vasemmistoliitto ei voinut hyväksyä kuluvan vuoden budjettia siksi, että siihen sisältyivät yli 20 miljoonan euron koulutusleikkaukset. Budjetissa oleva raha ei kata väestönkasvua ja hintatason nousua. Korona-aikaan on täysin vastuutonta, että rikas kaupunki säästää koulutuksesta. Alkuperäisessä pormestarin budjettiehdotuksessa leikkaukset olivat vielä puolet suuremmat, ja niitä tilkittiin budjettineuvotteluissa. Ei kuitenkaan riittävästi.”

Veronika Honkasalo.­

”Koulutusleikkaukset on peruttava. Aiomme esittää kaupunginhallituksessa ylitysoikeuden myöntämistä koulujen vaikean tilanteen korjaamiseksi mahdollisimman pian. Myöskään Helsinki-lisän leikkaus ei ole millään tapaa järkevä samaan aikaan, kun varhaiskasvatuksen määrärahat eivät kasva samassa suhteessa.”

”Helsinki on ollut pitkään sillä linjalla, että tehdään satojen miljoonien eurojen ylijäämää samalla kun esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalvelut ja lastensuojelu ovat täysin aliresursoituja. On ollut hyvin pitkään tiedossa, että lastensuojelussa asiakasmäärät ovat liian suuret suhteessa työntekijäresursseihin. Lisäksi lasten ja nuorten psykiatriset lähetteet ovat kasvussa, ja tarvetta on erityisesti pidempiaikaiselle hoidolle.”