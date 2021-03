Hankevaiheen arvioidaan kestävän vuoden 2023 loppuun. Museon toteuttamisesta ollaan järjestämässä arkkitehtuurikilpailu.

Helsingin Eteläsatamaan suunnitellun arkkitehtuuri- ja designmuseon perustaminen etenee hankevaiheeseen, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotteessaan.

”Hankevaiheen aikana kokonaisuudelle valmistellaan hankesuunnitelma, uuden museon liiketoimintasuunnitelma ja muut hankkeen toteuttamiseen tarvittavat selvitykset. Hankevaiheen arvioidaan kestävän vuoden 2023 loppuun, jolloin hankkeen rahoittajat tekevät lopulliset päätökset hankkeen toteuttamisesta selvitysten perusteella”, tiedotteessa todetaan.

Uutta museota varten perustetaan vuoden 2021 aikana säätiö. Nykyisten museosäätiöiden kokoelmat siirtyisivät tämän säätiön hallintaan. Se myös vastaisi uuden museon varainhankinnasta ja hallitsisi sen varoja. Museon toiminnasta vastaisi myöhemmin perustettava osakeyhtiö, jonka säätiö omistaisi kokonaan.

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen ja hankejohtajaksi Kaarina Gould. Hän siirtyy hankejohtajaksi Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin johtajan tehtävästä.

Museota varten toteutettaisiin uudisrakennus Helsingin Eteläsatamaan osana Makasiinirannan laajempaa kehittämistä, tiedotteessa kerrotaan. Museon toteuttamisesta on tarkoitus järjestää erillinen arkkitehtuurikilpailu.

Museohanke sai valtiolta viime keväänä lisätalousarvioissa 60 miljoonan euron tuen, ja Helsingin kaupungilta odotetaan vastaavaa summaa. Museoon on tarkoituksena tehdä Pohjoismaiden merkittävin ja laajin arkkitehtuuria ja designia yhdistävä ydinnäyttely.

Museo on osa Eteläsataman suurempaa uudistusta, josta on syntynyt paljon erimielisyyksiä. Helsingin kaupunki päätti syksyllä, että arvokasta aluetta aletaan kehittää sijoittajavetoisella suunnittelukilpailulla. Kilpailu järjestetään vuosina 2021–2022, ja se on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille.

Esimerkiksi Suomen arkkitehtiliitto Safa on kritisoinut päätöstä. Sijoittajavetoiset kilpailut eivät liiton mukaan tuota hyvää arkkitehtuuria. Arkkitehdit haluaisivat, että arkkitehtuuri- ja designmuseosta järjestettäisiin ensin avoin arkkitehtuurikilpailu ja vasta sen jälkeen alueen konsepti- ja toteutuskilpailu.

”On oleellista, että [museon] kansainvälinen yleinen arkkitehtuurikilpailu järjestetään ennen investorivetoista konsepti- ja suunnittelukilpailua. Näin kansallismaisemamme saa ainakin arvoisensa mahdollisuuden. Arkkitehtuuri- ja designmuseon rakennukselle tulee antaa itsenäinen ja vahva asema Eteläsataman kehittämisessä. Museo ei saa jäädä kiinteistökehittämisen jalkoihin”, Safa kirjoitti tiedotteessaan.

Kilpailualue ulottuu Kauppatorilta Olympiaterminaalille saakka. Alue on määritetty ohjeellisesti, ja sen laajuus tarkentuu tulevassa kilpailuohjelmassa ja asemakaavoituksessa.