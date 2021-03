Traficom teki päätöksen rajoituksista torstaina. Rajoitus on voimassa huhtikuun 25. päivään asti.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi torstaina 25. maaliskuuta päätöksen, jolla joukkoliikenteen sallittu matkustajamäärä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella rajoitetaan puoleen, tiedottaa Helsingin seudun liikenne (HSL).

Rajoitus on voimassa lauantaista 27. maaliskuuta huhtikuun 25. päivään asti ja se koskee tie- ja raideliikennettä sekä kotimaan meriliikennettä.

Rajoitukset koskevat kaikkea HSL:n liikennettä lukuun ottamatta vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneitä matkustajia arkipäivisin.

Matkustusrajoitusten noudattamista valvovat linja-autoissa ja raitiovaunuissa kuljettajat ja metroissa sekä junissa konduktöörit, tarkastajat ja järjestyksenvalvojat, kertoo HSL:n turvallisuusasiantuntija Sami Hulkkonen.

Pysäkeillä bussia odottavien kannattaa pitää silmällä bussin linjakilpiä, joilla kuski voi ilmoittaa auton olevan jo puolillaan, eikä kulkuneuvo voi ottaa lisää matkustajia kyytiin.

”Kuljettaja arvioi silmämääräisesti kyydissä olevien matkustajien määrää. Jos näyttää, että matkustajia on 50 prosenttia, kuljettaja voi laittaa ”täynnä” -valon päälle. Jos kukaan ei ole jäämässä pysäkillä pois, hän voi ajaa pysäkin ohi”, kertoo Hulkkonen.

HSL:n mukaan linja-autossa on saman verran seisoma- kuin istumapaikkoja, joten bussi on puolillaan silloin, kun siellä on saman verran matkustajia kuin istumapaikkoja. HSL ei aio poistaa linja-autojen penkkejä käytöstä esimerkiksi teipein.

Valtaosassa HSL:n liikenteen vuoroista kulkuneuvon täyttöaste on jo tähän mennessä jäänyt selvästi alle lain rajaaman 50 prosentin. Ruuhka-aikoina raja voi kuitenkin ylittyä, vaikka sekin on tällä hetkellä Hulkkosen mukaan harvinaista.

”Tällä hetkellä käyttöaste ei oikeastaan edes ruuhka-aikoina nouse yli 50 prosentin. Liikennemäärät ovat pieniä”, hän sanoo.

Yksittäisissä vuoroissa käyttöaste voi kuitenkin nousta rajan yli erityisesti, jos liikenteessä on häiriöitä kuten kolareita ja sen vuoksi vuoro viivästyy.

Hulkkonen kehottaakin matkustajia varaamaan matkantekoon enemmän aikaa kuin normaalisti ja miettimään vaihtoehtoisia reittejä tai kevyen liikenteen käyttöä.

HSL myös neuvoo matkustamaan ruuhka-aikojen, eli arki-iltapäivinä noin kello 15-18 sekä aamun ruuhka-aikoina noin kello 7-9, ulkopuolella, jos se on mahdollista.

Traficom teki päätöksen matkustajamäärien rajoittamisesta Hus-alueella koronatilanteen vakavuuden vuoksi. Sairaanhoitopiirin alueella oli Husin oman ilmoituksen mukaan 26. helmikuuta todettu täyttyvän tartuntatautilain 58 f -pykälän edellytykset. Sen nojalla matkustajamääriä voidaan väliaikaisesti rajoittaa.

Arkipäivisin rajoitus ei koske vuonna 2008 syntyneitä ja sitä nuorempia. Jos yläkoululaiset palaavat lähiopetukseen, rajoitus ei koske myöskään vuonna 2005 tai myöhemmin syntyneitä matkustajia arkipäivisin.

Puolustusvoimat tiedotti torstaina, että varuskunnissa on ajantasainen tieto järjestelyistä, ja jokainen varuskunta ohjeistaa lomakuljetuksista alueellaan tarkemmin.

Tiistaina 23. maaliskuuta Traficom antoi rajoitusmääräyksen Varsinais-Suomen joukkoliikenteeseen. Rajoitus tuli voimaan torstaina 25. päivä, ja se päättyy 23. huhtikuuta.