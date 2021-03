Olympiaterminaalille ja Satamatalolla haetaan uutta käyttötarkoitusta.

Kiivasta väittelyä herättänyt Helsingin Eteläsataman suunnittelukilpailu on lopputuloksen kannalta kriittisessä vaiheessa, sillä kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kilpailuohjelmaa tiistaina.

Satamarakennukset ja -alueet vapautuvat uuteen käyttöön, kun Tukholman laivaliikenne siirtyy Katajanokalle. Helsingin satama keskittää Tallinnan liikenteen Jätkäsaareen.

Virkamiesvalmistelussa on syntynyt ohjelmaluonnos, joka rajoittaa uutta rakentamista monin tavoin.

Kilpailuehtojen mukaisesti uudet rakennukset eivät saa olla korkeampia kuin Pohjoisesplanadin empirerakennukset. Talot eivät saa estää Tähtitorninmäen näkymiä Tuomiokirkolle tai Katajanokalle. Tähtitorninmäeltä pitäisi olla mahdollista nähdä myös merta.

Meri pitäisi näkyä myös jokaisen kadun päässä.

Satama-alueelle jäisi varaus pika-aluksille, mikä tarkoittaa, että niiden laiturialueelle on rakennettava turvamääräysten mukainen 2,4 metriä korkea aita. Matkustajat pitäisi johdattaa aluksiin tulevan rantaraitin yläpuolelle rakennettavan sillan tai putken kautta.

Pika-alusten terminaalille on varattava 1 500–2 000 neliön rakennuspaikka. Pika-aluksille on kaavailtu samaa laiturialuetta, mikä nyt on Tukholman laivojen käytössä.

Etelään suuntautuva kävelyreitti kulkisi siten vanhojen satamarakennusten ja turva-aidan välissä.

Suojellut rakennukset Olympiaterminaali ja Satamatalo sen sijaan vapautuvat uuteen käyttöön. Niiden suojelumääräykset rajoittavat villeimpiä ideoita. Esimerkiksi Olympiaterminaalin matkustajahalli on sekin suojeltu.

Käytännössä uudisrakennus tai -rakennukset voisivat sijoittua purettavan makasiinirakennuksen ja sen pysäköintialueen paikalle.

Satamatalo valmistui vuonna 1954, ja taustalla näkyvä Olympiaterminaali vuonna 1952. Molemmat on suojeltu.­

Kaupunki tavoittelee Eteläsatamaan viihtyisää kävely-ympäristöä, ja kilpailuohjelmassa korostetaan monissa kohdissa epäkaupallisten toimintojen merkitystä. Asuntoja alueelle ei ole tulossa.

Mitä sitten voisivat olla ne eri-ikäisille ihmisille soveltuvat uudet toiminnot, jotka sijoittuisivat Eteläsatamaan?

Apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) sanoo, että suunnittelukilpailun tarkoituksena on nimenomaan hakea ideoita alueelle.

”Mitä Helsinki voisi tarjota niille, jotka ovat kenties vierailleet uudessa arkkitehtuuri- ja designmuseossa? Voisin kuvitella, että tarvitaan lounas- ja kahvilapalveluita, kenties jäätelöä. Ehkä tauon jälkeen kiinnostaisi joku galleria tai uudentyyppinen museo. Tarvitaan tilaa, jossa lapset voivat juosta ja paikkoja istua”, Sinnemäki miettii ääneen.

Rakennusten lisäksi kilpailuohjelmassa haetaan myös viihtyisiä ulkotiloja. Esimerkiksi Lyypekinlaiturista halutaan vilkkaaseen kaupunkielämään soveltuva aukio. Lyypekinlaituri sijaitsee Vanhan kauppahallin vieressä, ja sinne on juuri rakennettu Helsinki Biennaalin tilapäinen paviljonki.

Kilpailuohjelman luonnokseen on myös kirjattu, että alueella sijaitsevat säilytettävät arvorakennukset Vanha kauppahalli, Olympiaterminaali ja Satamatalo voivat olla osa voittajalle luovutettavaa kokonaisuutta.

”Tämä ei ole lupaus siitä, että kaupunki myy nämä arvorakennukset voittajalle. Kaikki riippuu siitä, minkälaisia toimintoja niissä loppujen lopuksi tulee olemaan”, Sinnemäki tähdentää.

Hän itse odottaa eniten sitä, millaisia ehdotuksia kilpailussa tulee Olympiaterminaalin ja Satamatalon uudeksi käyttötarkoitukseksi.

Eteläsataman tonttimaan kaupunki on alustavasti vuokraamassa toimijoille markkinahintaan, mutta kilpailuohjelmaan on liitetty myös osto-optio. Tontinluovutuksen ehdoista neuvotellaan erikseen, ja niistä päättää kaupunginvaltuusto.

Eteläsataman laiturialuetta levennettiin merelle päin vuonna 1939.­

Laatu- ja konseptikilpailu on kaksivaiheinen. Se alkaa kesäkuussa ilmoittautumismenettelyllä. Ilmoitusten perusteella tuomaristo päättää, onko kilpailijalla rahkeita vaativan hankkeen toteutukseen. Ilmoittautumisen yhteydessä kaupunki tarkistaa, ovatko kilpailijat toteuttaneet vastaavanlaisia kohteita, mikä on alustava konsepti, ja miten urakka aiotaan rahoittaa.

Hakemuksia voisi jättää ensi juhannukseen saakka. Varsinaiset kilpailuehdotukset jätetään nimimerkein joulukuussa mennessä, ja ne laitetaan julkisesti nähtäville.

Tuomaristo valitsee neljä parasta jatkoon, ja nämä neljä voivat viimeistellä ideoitaan aina vuoden 2022 kesäkuuhun saakka. Voittaja olisi siten selvillä puolentoista vuoden kuluttua syksyllä 2022.

Tuomaristoa johtaa Helsingin pormestari, ja mukana on arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, liikenteen ja maisemasuunnittelun ammattilaisia kaupunkiympäristön toimialalta sekä ulkopuolisia arkkitehtijäseniä ja kiinteistötalouden ammattilaisia.

Eteläsataman suunnittelukilpailussa ei ratkaista yhdessä valtion kanssa rahoitettavan arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelua. Siitä avautuu oma arkkitehtuurikilpailunsa aikaisintaan vuoden 2022 syksyllä.

Suomen Arkkitehtiliitto Safa on kritisoinut kilpailujärjestystä. Sen mielestä museon arkkitehtuurikilpailu pitäisi järjestää ensin ennen satama-alueen kilpailua.

Eteläsataman suunnittelukilpailun tulokset ovat pohjana alueen kaavoitukselle, jota kaupunki tekee, kun kilpailu on ratkennut. Asemakaavoituksessa huomioidaan myös museorakennuksen arkkitehtuurikilpailun tulokset. Aikaisintaan asemakaava voisi olla kaupunginvaltuuston päätettävissä vuonna 2024.

Koska Eteläsatamalla on pitkä historia helsinkiläisenä satamana, osa voimassa olevista asemakaavoista on tsaarinaikaisia eli vuosilta 1875 ja 1895.