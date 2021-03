Eduskunta hyväksyi sunnuntaina tartuntatautilain muutoksen, joka mahdollistaa kaikenkokoisten tilojen sulkemisen koronaepidemian vuoksi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan yksityiset liikuntatilat ovat saaneet olla auki, toiminta on rajoitettu enimmillään 10 henkeen.­

Kuntosalit ja muut liikunta- ja harrastetilat menevät suurella todennäköisyydellä tällä viikolla kokonaan kiinni ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

”Husin alueella tartuntatilanne on vaikein, joten on erittäin todennäköistä, että siellä tämä päätös tehdään”, sanoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylitarkastaja Oona Mölsä.

Mölsän mukaan päätöstä valmistellaan myös muiden Etelä-Suomen aluehallintoviraston sairaanhoitopiirien alueille, mutta vielä ei ole varmaa, mille alueille päätös lopulta annetaan. Tällä hetkellä voimassa on tartuntatautilain 58 g pykälän mukainen päätös, jonka mukaan esimerkiksi kuntosalit saavat olla auki, jos niissä on kerralla alle 10 ihmistä. Päätös on Husin alueen lisäksi voimassa Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla.

Etelä-Suomen avin alueeseen kuuluu myös Kymenlaakson sairaanhoitopiiri.

Eduskunta hyväksyi sunnuntaina tartuntatautilain muutoksen, jolla täsmennetään kunnan ja aluehallintoviraston mahdollisuuksia sulkea esimerkiksi kuntosaleja määräajaksi. Kuntosalien ohella tartuntatautilaki koskee myös muita liikunta- ja urheilutiloja, yleisiä saunoja, uimahalleja ja kylpylöitä, tanssipaikkoja ja kuorolaulu- ja harrastajateatteritiloja, huvi- ja teemapuistoja, sisäleikkipuistoja ja sisäleikkipaikkoja sekä kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja.

Muutos mahdollistaa kaikenkokoisten tilojen sulkemisen koronaepidemian vuoksi. Jatkossa epidemian takia voidaan siis sulkea myös sisätiloja, joita tavanomaisesti käyttäisi alle 10 ihmistä.

Tilojen sulkeminen aiheutti taannoin tulkintaerimielisyyksiä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja aluehallintovirastojen välille. Etelä-Suomen avin tulkinnan mukaan esimerkiksi kuntosalien kaltaiset tilat saivat olla auki, jos toimintaa rajoitetaan enimmillään kymmeneen ihmiseen. Ministeriön tulkinta oli, että lain pohjalta voitaisiin sulkea sisätilat, joissa tavanomaisesti on tai voi olla yli kymmenen ihmistä.

Tartuntatautilain muutokset tulevat voimaan keskiviikkona 31. maaliskuuta, ja Mölsän mukaan avin on mahdollista saada oma päätöksensä tilojen sulkemisesta voimaan jo torstaina 1. huhtikuuta.

”Toimijoiden on hyvä varautua siihen”, Mölsä sanoo.

Muutoksia tehtiin sekä tartuntatautilain 58 d että 58 g pykälään. Laki ei koske vähittäiskaupan liiketiloja eikä palvelujen tarjoamiseen käytettäviä tiloja eikä kulkua niihin. Sulkupäätöksen voi tehdä toiminnan laajuudesta riippumatta.

Muutetut lakipykälät ovat voimassa 30. kesäkuuta asti.