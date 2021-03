Poliisi: Nuorten pahoinpitelyt lähes kolminkertaistuneet Espoossa muutamassa vuodessa – ”Ymmärrys väkivallasta ja sen seurauksista on alentunut”

Espoon sijoitus poliisin turvallisuusindeksillä mitattuna on laskenut kaupunkien vertailussa, mutta Espoo edelleen Suomen suurista kaupungeista turvallisin.

Nuorten väkivaltarikokset ovat kasaantuneet yhä nuoremmille ja harvemmille Espoossa. Samaan aikaan aseistautuminen ja väkivallan ihannointi ovat lisääntyneet, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi Espoon kaupunginhallitukselle toimittamassaan raportissa.

Nuorten pahoinpitelyrikokset ovat lähes kolminkertaistuneet vuoden 2015 jälkeen. Myös ryöstö- ja kiristysrikokset ovat voimakkaassa kasvussa.

Nuorten vakavien rikosten keskittyminen yhä harvemmille näkyy myös Helsingissä. Helsingissä nuorten rikosten kokonaismäärä on kuitenkin ollut pitkällä aikavälillä laskusuunnassa.

Ryöstörikokset kuormittuvat samoille nuorille, poliisin selonteossa kuvaillaan. Heitä on vähän, mutta he ovat yhä nuorempia, monet heistä alle 15-vuotiaita. Ryöstöjä tekevistä osa on poliisin havaintojen mukaan muualta kuin Espoosta kotoisin.

”15 aktiivisinta alle 15-vuotiasta nuorta on aiheuttanut vuonna 2020 Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle 117 rikosilmoitusta eli noin 8 rikosilmoitusta kutakin kohti”, Länsi-Uudenmaan poliisin apulaispoliisipäällikkö Kimmo Markkula kirjoittaa Espoon kaupungille osoitetussa yhteenvedossa. 10 rikosaktiivisinta nuorta on ollut rikoksesta epäiltynä 472 kertaa vuoden 2020 aikana.

Nuorison keskuudessa esiintyvässä väkivallassa on kuitenkin havaittavissa muutamia uusia piirteitä: yleinen väkivallan ihannointi, teräaseiden lisääntyminen ja sovittujen tappeluiden eli ”beeffien” toteuttaminen.

Sovitut tappelut eli ”beeffit” ovat tapa saada mainetta sosiaalisessa mediassa, sillä tappelut kuvataan ja niitä jaetaan sosiaalisessa mediassa. Tappeluihin liittyy poliisin mukaan nuorten alentunut käsitys väkivallan mahdollisista seurauksista.

”Nuorilla ei tunnu olevan käsitystä siitä mitä väkivallan käytöllä tai teräaseiden käyttämisellä ryöstöissä tai pahoinpitelyllä voi pahimmillaan olla”, Länsi-Uudenmaan poliisin apulaispoliisipäällikkö Kimmo Markkula kirjoittaa Espoon kaupungille osoitetussa yhteenvedossa.

Lue lisää: ”Välinpitämätön väkivalta riistäytyi käsistä: Alle 15-vuotiaiden tekemät pahoinpitelyt rajussa nousussa Espoossa ja Kauniaisissa”

Taloudellinen eriarvoisuus lisää riskiä tehdä rikoksia kun merkkivaatteista tai kalliista puhelimista on tullut yhä tavallisempia ja moni nuori kokee paineita näiden asioiden saavuttamiseksi. Ryöstöt saattavatkin usein poliisin mukaan liittyä merkkivaatteisiin tai merkkituotteisiin.

Vaikka Espoon sijoitus poliisin turvallisuusindeksillä mitattuna onkin laskenut kaupunkien vertailussa, on Espoo edelleen suurista kaupungeista turvallisin, Markkula huomauttaa. Samat yhteenvedossa mainitut ongelmat ovat Markkulan mukaan tuttuja myös Helsingissä ja Vantaalla.

Sen sijaan jengiytymistä Espoossa ei poliisin mukaan ole havaittu.

Länsi-Uudenmaan poliisin selvitys on vastaus kaupunginvaltuutettu Henna Kajavan (ps)valtuustokysymykseen nuorten väkivallasta Espoossa.