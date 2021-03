Redi houkutteli S-marketin tiloihinsa laskemalla vuokrapyyntöä – ”Se on elinvoimaisuustekijänä todella kriittinen asia”

Kauppakeskusjohtajan mukaan ruokakauppojen ”kolmen kattaus” on nykyään kauppakeskuksille lähes elinehto

HOK-Elanto avaa kauppakeskus Rediin ensi vuonna suurimman S-marketin. Tähän mennessä Helsingin Kalasatamassa sijaitsevassa kauppakeskuksessa ei ole ollut S-ryhmän ruokakauppaa.

Redin kauppakeskusjohtajan Aleksi Salmisen mukaan S-marketin saaminen kauppakeskukseen on ollut asiakkaiden suurin toive.

”Teimme viime syksynä muutaman asiakastutkimuksen, ja se nousi esiin kaikessa, että pitäisi olla myös S-ryhmän ruokakauppa.”

Tällä hetkellä Redissä on K-supermarket, K-market ja Lidl.

Salmisen mukaan kauppakeskuksille on nykyään äärimmäisen tärkeä asia, että niissä on kaikki kolme suurinta ruokakauppaa: Keskon, Lidlin ja S-ryhmän kaupat.

”Se on elinvoimaisuustekijänä todella kriittinen asia. Kolmen kattaus kun löytyy, niin se vakiinnuttaa kauppakeskuksen toimintaa.”

Salmisen mukaan koronapandemia on vain lisännyt ruokakauppojen merkitystä kauppakeskuksille. Siinä missä erikoiskauppa on kärsinyt pandemiasta, päivittäistavarakaupalla on mennyt hyvin.

S-marketin avautumisesta Rediin kertoi ensimmäisenä Kauppalehti.

Kauppalehden mukaan Redi sai houkuteltua S-marketin tarjoamalla HOK-Elannolle merkittävästi alempaa vuokraa, kuin mitä sille tarjottiin alun perin, kun Redi oli vielä rakenteilla. Salmisen mukaan tämä pitää paikkansa, mutta nyt tarjottu vuokra on silti hänen mukaansa markkinahintainen.

”Heidän [HOK-Elanto] näkökulmastaan alkuperäinen tarjous on ollut pöyristyttävän korkea. Maailma on ollut aika erilainen muutama vuosi sitten.”

Redi avautui vuonna 2018.