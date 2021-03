Puukotus tapahtui noin puoli vuotta sitten, mutta tapauksen selvittäminen on ollut hidasta.

Helsingin poliisi on päässyt eteenpäin viime lokakuussa Alppipuistossa tapahtuneessa nuorten väkivaltarikoksen selvittämisessä.

Oikeus vangitsi lauantaina 15-vuotiaan pojan todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä ja törkeän ryöstön yrityksestä. Uhriksi joutui kaksi teini-ikäistä poikaa, joista toinen vietiin sairaalahoitoon.

Epäilty on myöntänyt käyttäneensä puukkoa, mutta viitannut teolla vahinkoon, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss. Teon tahallisuudesta päättää myöhemmin Helsingin käräjäoikeus.

Puukotus tapahtui noin puoli vuotta sitten, mutta tapauksen selvittäminen on ollut hidasta. Alppipuistossa oli tapahtumahetkellä noin kaksi sataa nuorta, mutta teon jälkeen poliisi ei saanut tiedotuksesta huolimatta yhtäkään vinkkiä paikalla olijoilta.

Välissä tapahtui myös Koskelan henkirikos, joka vei poliisin resursseja muualle.

Poliisi tiedotti asiasta helmikuun tietämillä uudestaan. Sidosryhmät ja poliisin ennalta ehkäisevä yksikkö yritti kysellä nuorilta, tietävätkö he mitään.

”Maaliskuussa saimme vihjeen, jota aloimme selvittämään ja aloimme soittaa puistossa todennäköisesti paikalla olleita nuoria läpi, kymmeniä puheluita. Sen jälkeen aloimme saada pientä kuvaa siitä, ketä mahdollisesti oli paikalla ja ketkä epäiltyjä henkilöitä.”

Viime viikolla poliisi otti kiinni puolenkymmentä poikaa, joista yksi päätyi tutkintavangiksi. Kuulustelut jatkuvat edelleen myös muiden nuorten kanssa.

”Nyt meillä on hyvä mielikuva siitä, kuka puukottaja on, mutta ei juttu ole vielä täysin paketoitu. Edelleen otamme hyvin mielellämme tietoja vastaan. Vielä selvyyttä tarvitaan siihen, ketkä ovat olleet aktiivisia tekotilanteessa. Kuka on tehnyt mitä ja missä vaiheessa?”

Forssin mukaan on hyvin huolestuttavaa, että nuorilla on suuri kynnys kertoa näkemästään tällaisten vakavien rikosten yhteydessä.

”Se näkyy varsinkin vakavissa ryöstörikoksissa ja tapauksissa, jossa epäiltynä on sellaista porukkaa, kenellä muut nuoret tietävät olleen aikaisempaa rikoshistoriaa. Heitä pelätään eikä haluta kertoa, vaikka tiedettäisiin.”

Sama ilmiö näkyy myös asianomistajien kohdalla, joilla voi olla todella suuri kynnys kertoa poliisille tapahtumista. Kynnykseen liittyy muun muassa pelkoa kostosta, jos asia tulee ilmi.

”Minulla ei ole tiedossa kuitenkaan yhtään tapausta, jossa asianomistaja olisi pahoinpidelty sen takia, että asiasta on kerrottu poliisille. Suunsoittoa voi olla, mutta haluan nuorten tietävän, että poliisilla on hyvin alhainen kynnys puuttua kaikkeen tällaiseen.”

Esimerkiksi Alppipuiston tapauksessa epäilty oli ollut yhteydessä yhteen todistajista puhelimitse. Todistaja oli kokenut yhteydenoton ahdistavaksi, jonka jälkeen tutkijat selvittivät asian pojan kanssa. Myöhemmin poika esitti todistajalle anteeksipyynnön.

Forss toivoo, että nuorilla olisi hyvin alhainen ilmoituskynnys kertoa asioista poliisille.

”Tärkeintä on, että nämä asiat selviävät. Pahimmillaan kehityssuunta johtaa siihen, että jotain tapahtuu, mutta kukaan ei ole nähnyt tai kuullut mitään. Se ei ole millään yhteiskunnan tasolla hyvä asia.”

Osa paikalla olleista nuorista ja jopa epäillyistä olivat alle 15-vuotiaita, jolloin heitä ei voida pidättää. Se vaikeuttaa tutkintaa, sillä silloin nuoria ei voi kuulustella ristiin ilman, että esitutkinta olisi vaarassa.

”Silloin on äärimmäisen helppo sopia yhdessä tarinaa eikä poliisi huomaa ristiriitaisuuksia.”

Forss painottaa, että poliisi ei missään nimessä halua laittaa lapsia vankilaan, vaan poliisin käyttäessä pakkokeinoja kyseessä on rangaistuksen sijaan rikoksen selvittämisestä tai rikoskierteen katkaisemisesta.

”Ymmärrän, että alaikäisiä epäiltyjä täytyy kohdella eri tavalla kuin aikuisia, mutta toisinaan se vaikeuttaa huomattavasti rikosten selvittämistä. Jos tapauksissa myös uhrit ovat alaikäisiä, saavatko he silloin oikeutta?”