Hus on suosittanut yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden etäopetukselle jatkoa.

Koulujen etäopetuksen jatko ja harrastusmahdollisuuksien rajoitukset ovat jälleen harkinnassa, kun pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kokoontui puoliltapäivin.

HS seuraa tiedotustilaisuutta kello 15 alkaen.

Pääkaupunkiseudun yläluokkien ja toisen asteen etäopetus on voimassaolevien päätösten mukaisesti päättymässä toisena pääsiäispäivänä eli 5. huhtikuuta. Jos etäopetusta halutaan jatkaa ensi viikolla, siitä pitäisi tehdä uusi päätös tänään.

Etäopetuksessa ovat peruskoulujen 7.–10. -luokkien oppilaat sekä toisen asteen opiskelijat. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on suositellut, että etäopetusta jatketaan ainakin 11. huhtikuuta saakka.

Koordinaatioryhmän jäsen Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) ei ennen kokousta ennakoinut, mitä päätöksiä on luvassa.

”Kaikki koronaan liittyvät rajoitukset ovat pöydällä harkinnassa”, Viljanen sanoo.

Vantaalla tartuntatapausten ilmaantuvuus on laskenut nykyisten rajoitusten aikana. Sadasta todennetusta covid-19-tapauksesta on pudottu 40–50 tapauksen päivätahtiin.

Tänään tiistaina Helsingissä todettiin 138 tartuntaa, Espoossa 35 ja Vantaalla 45.

Eduskunnan käsittelyssä ovat mahdolliset uudet liikkumisrajoitukset, mutta Viljasen mukaan niiden käsittely vie oman aikansa eikä ehdi suoraan vaikuttaa pääkaupunkiseudun koronakoordinaatio­ryhmän kokoukseen tänään.

”Olen itsekin menossa hallintovaliokunnan kuultavaksi huomenna. Perustuslakivaliokunta miettii kantaansa. Jos valmistelu saadaan valmiiksi ensi viikolla, tasavallan presidentti voisi allekirjoittaa lain ensi viikon perjantaina, jolloin se voisi tulla voimaan 12. huhtikuuta”, Viljanen sanoo.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat voimallisesti ajaneet sitä, että mahdollisten liikkumisrajoitusten kanssa yhtä aikaa tehtäisiin päätöksiä koronarokotteiden painotetusta alueellisesta jakelusta epidemiatilanteen mukaisesti.

”Sekä sairastumisen että kuoleman riski on kuitenkin suurin täällä pääkaupunkiseudulla”, Viljanen sanoo.

Koronakoordinaatioryhmä kertoo uusista linjauksistaan iltapäivällä. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginjohtajien ja muun johtajiston lisäksi ryhmään kuuluvat Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin edustajat.

Yhdessä sovituista linjauksista virallisia päätöksiä tekevät eri viranomaiset valtuuksiensa mukaisesti. Suurin osa näistä päätöksistä on päättymässä joko huhtikuun puolivälissä tai huhtikuun lopussa.

Huhtikuun 14. päivään saakka on voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös yleisötilojen sulkemisesta. Rajoitus koskee muiden muassa sisäliikuntapaikkoja, yleisiä saunoja ja uimahalleja, tanssipaikkoja ja kuorotoimintaa, sisäleikkipuistoja ja kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja.

Sisätiloja on kuten yksityisiä kuntosaleja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta. Maan hallituksen valmistelemassa tartuntatautilain tarkennuksessa yksityiset kuntosalit voisi sulkea kokonaan.

Myös yli kuuden hengen yleisötilaisuuksia tai kokoontumisia koskeva rajoitus ulottuu huhtikuun 14. päivään.

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneiden lasten ohjatun harrastustoiminnan vuoroja lukuun ottamatta, pysyvät huhtikuussa edelleen suljettuina. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Työväenopistojen lähiopetus on keskeytetty ja opistoissa on siirrytty etäopetukseen marraskuussa.

Näiden lisäksi huhtikuun loppuun ovat voimassa nuorten harrastustoimintaa koskevat rajoitukset. Kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa vain vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneille.