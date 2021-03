Glasshouse Helsingin mukaan tarkoitus on yhdistää teolliset innovaatiot, vastuullinen kuluttaminen, muoti, design, taide ja kulttuuri.

Kun perinteikäs Aleksi 13 lopetti toimintansa tammikuussa, moni helsinkiläinen näki sen merkkinä Helsingin keskustan kuihtumisesta ja perinteisen kauppakadun alavireestä.

Olihan Aleksi 13 viestittänyt omien kuluttajiensa siirtymisestä keskustan ulkopuolella sijaitseviin uusiin kauppakeskuksiin. Myös verkkokaupan suosio on nakertanut keskustan myymälöiden asiakasmääriä.

Mutta peli ei ole Aleksanterinkadulla menetetty, sanoo Mirkku Kullberg. Pitkään Artekin toimitusjohtajana työskennelleen Kullbergin uusin yhtiö Glasshouse Helsinki avaa toukokuussa Aleksanterinkatu 13:n kahteen alimpaan kerrokseen myymälätilan.

Kyseessä on ”uudentyyppinen myymäläkonsepti, jossa yhdistyvät teolliset innovaatiot, vastuullinen kuluttaminen, muoti, design, taide ja kulttuuri”.

Mitä se tarkoittaa?

”Täytyy tunnustaa, että kun Ilmariselta soitettiin, piti vähän aikaa nieleskellä. Tila on kuitenkin iso, noin 3 000 neliötä”, Kullberg sanoo.

Mirkku Kullberg muutti viime vuoden toukokuussa takaisin Helsinkiin. ”Onhan Helsinki kansainvälistynyt valtavasti sinä aikana, kun olen ollut ulkomailla.”­

Tylsästi listattuna Mikonkadun ja Aleksanterinkadun perinteikkääseen kiinteistöön on tulossa muotia, keramiikkaa, lasia, tekstiilejä, materiaali-innovaatioita, mutta myös monipuolisesti elävää elämää eli toiminnallisia tapahtumia.

Yhteistyökumppaneita on monia. Neuvotteluja on käyty Aalto-yliopiston toimijoiden kanssa, ja Aallon kautta on syntynyt yhteys uusiin materiaali-innovaatioihin.

Berliiniläisen Do you read me?! -kirjakaupan sivupiste olisi sijoittumassa Aleksille.

Kullberg mainitsee esimerkiksi muotoilija Julia Lohmannin merilevätyöt ja muotisuunnittelija Rolf Ekrothin olkikokeilut.

”Me voisimme olla esittelemässä pieniä omia kokoelmia sellaisilta suunnittelijoilta, jotka eivät vielä ole mukana teollisessa tuotannossa”, hän miettii.

Kullberg haluaa antaa tilaa myös suomalaiselle käsityöperinteelle kuten pöytyäläisen Myssyfarmin tuotteille.

Aleksin katutason atrium-tilaan on ideoitu taideinstallaatioita pariisilaisen Le Bon Marché -ketjun esimerkin mukaisesti.

Kurssit, tapahtumat ja ”ihmisten kohtaaminen” ovat nekin listalla.

Konseptissa mainittuun vastuulliseen kuluttamiseen liittyen Kullberg hautoo eräänlaista klinikkaa, jossa vaatteita ja kenkiä korjattaisiin tiettyinä aikoina. Tähän etsitään vielä kumppania.

”Ei vähittäiskauppa silti mihinkään kuole. Ihmiset tarvitsevat ruokaa ja vaatteita, ja he haluavat tehdä valintoja vastuullisesti”, Kullberg sanoo.

Uudenlaista konseptia on jo kokeiltu pienimuotoisesti viime joulukuussa Aleksanterinkadulla Pohjola-talon Kansallissalissa. Tämänkin kiinteistön omistaa Ilmarinen.

”He myivät joulukuussa mielettömiä määriä, ja se on hyvä suoritus, kun puhutaan toisen kerroksen tilasta”, Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila sanoo.

Vaikka liikkeiden lopettamisesta Aleksanterinkadulla on uutisoitu, Ilmarinen on Laurilan mukaan kyennyt uusimaan vuokrasopimuksia sekä siellä että Pohjois-Esplanadilla kovilla markkinahinnoilla. Moni yritys uskoo tulevaisuuteensa, kun koronaepidemia päättyy, hän sanoo.

”Glasshouse Helsingin vuokraa on tietysti porrastettu käynnistysvaiheessa, mutta sopimus on pitkällä aikavälillä markkinaehtoinen”, Laurila sanoo.