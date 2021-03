Viertolantien ja pääradan väliin sijoittuvien asuinkerrostalojen korkeudet vaihtelisivat suunnitelmissa neljästä seitsemään.

Koillis-Helsingissä sijaitsevaan Tapanilaan suunnitellaan täydennysrakentamista. Hyvälle sijainnille pääradan varteen halutaan rakentaa asunnot noin 590 ihmiselle.

Viertolantien ja pääradan väliin sijoittuvien asuinkerrostalojen korkeudet vaihtelisivat suunnitelmissa neljästä seitsemään kerrokseen. Matalimmat rakennukset olisivat Viertolantien varressa ja korkeimmat radan varressa lähinnä asemaa.

Suunnittelualue sijaitsee Uudenmaan liiton maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi määrittelemän Tapaninkylän asuntoalueen rajauksen sisällä. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muutosehdotuksen tiistaina kokouksessaan. Seuraavaksi kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Suunnittelualueella Viertolantie 2:ssa on tällä hetkellä kaksi 1930-luvulla valmistunutta punatiilistä teollisuusrakennusta. Viertolantie 6:ssa sijaitseva tontti on rakentamaton ja vuokrattuna siirtolavojen varastointia varten.

Korttelialueen eteläisimmällä tontilla osoitteessa Malmin Kauppatie 43 on nykyisin Erikoishöyläys-niminen puuhöyläämö, jonka rakennus on suojeltu asemakaavassa. Kyseessä on entinen osuuskaupan kassa. Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja ja vesikattoa sekä sen julkisia sisätiloja. Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää rakennuksen arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä, eikä rakennusta saa purkaa.