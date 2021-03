”Ollaan likaisia, väsyneitä ja huonossa kunnossa” – Asunnottomien tilanne on pahenemassa Helsingissä entisestään, asiantuntijat huolissaan

Jaetun ruoka-avun tarve on lisääntynyt koronavuoden aikana.

Koronarajoitukset jakavat suomalaisia yhä tiukemmin kahden kerroksen väkeen.

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kärsivät rajoituksista eniten: asunnottomilta rajoitukset ovat vieneet osan hyvin vähäisistä lepopaikoista, yksinäisiltä mahdollisuuden puhua toiselle ihmiselle ja köyhiltä riskiryhmäläisiltä mahdollisuuden hakea ruoka-apua leipäjonoista.

Rajoitusten seuraukset näkyvät nyt asiantuntijoiden mukaan sekä leipäjonoissa että asunnottomien määrissä.

Koronavuosi on ollut asunnottomille raskas ja vaikea, kertovat Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluiden johtaja Mikko Tamminen sekä matalan kynnyksen toiminnan esimies ja asumispalvelupäällikkö Jussi Lehtonen Vailla vakinaista asuntoa ry:stä.

Asunnottomien määrä on kasvanut hitaasti ja tasaisesti jo useiden vuosien ajan, mutta rajoitusten vuoksi yhä suurempi osa asunnottomista joutuu viettämään yönsä taivasalla, Lehtonen kertoo.

”Meillä ei ole noin kymmeneen vuoteen ollut niin paljon ihmisiä kaduilla samaan aikaan kuin nyt, ilman mitään yöpymispaikkaa. Kaikki julkiset käymälät olivat keväällä täynnä öisin. Nyt kova talvi ja hätämajoituspaikkojen lisääminen ovat vähentäneet käymälöissä nukkumista.”

Tällä hetkellä Helsingissä on Lehtosen arvion mukaan noin 300–500 kadulla olevaa asunnotonta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi syyskuussa selvityksen, jonka mukaan koronarajoitukset ovat uhanneet asunnottomien perusedellytyksiä elämään. Kevään aikana lisääntyivät mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä yksinäisyyden tai turvattomuuden kokemukset.

Koronarajoitukset ovat sulkeneet osan asunnottomien palveluista, ja auki olevatkin toimivat rajoitetusti. Tämä on ajanut ulos kaduille, puistoihin ja yleisiin käymälöihin kaikki ne, jotka eivät ole saaneet yösijaa muualta.

Rajoitukset ovat kaventaneet asunnottomien mahdollisuuksia myös muuten, Lehtonen kertoo.

”Vuorokausi on näille ihmisille hyvin pitkä, kun lepohetkiä ei ole. Kirjastot ovat olleet useille tärkeitä levähdyspaikkoja, mutta nyt nekin ovat kiinni.”

Samalla toimintaa on rajoitettu monissa päivätoimintaa tarjoavissa paikoissa. Mahdollisuudet peseytymiseen, oleskeluun ja ruokailuun ovat yhä vähäisemmät. Lehtosen mukaan tämä on ajanut asunnottomia yhä enemmän yhteiskunnan muun toiminnan ulkopuolelle. Rajaa asunnottomien ja muun väestön välillä on entisestään korostanut muuten hyvin tyhjä kaupunki.

”Luulen, että osa asunnottomista on myös kadottanut ne vähäiset yhteydet muuhun väestöön, joita heillä kenties on ollut. Se lisää syrjäytyneisyyttä entisestään.”

Helsingissä on nähty tilanteen seurauksena ilmiö, joka on ollut täällä aiemmin verrattain vieras: asunnottomien pieni ryhmäytyminen. Samaan aikaan kaduilla yöpyvät ihmiset ovat löytäneet toisistaan seuraa, Lehtonen kertoo.

Päätökset liikkumisrajoituksista ovat vasta valmisteilla, ja on epäselvää, missä muodossa ne voisivat toteutua.

Mahdollisten liikkumisrajoitusten pelätään entisestään vaikeuttavan tilannetta. Helsinki suunnitteleekin parhaillaan hätämajoitusta noin 300 asunnottomalle. Näiden hätämajoituspaikkojen lisäksi kaupunki varaa paikkoja mahdollisten koronatapausten varalle eristykseen ja karanteeniin, Tamminen kertoo.

Paikat järjestetään muuttamalla nykyisiä hätämajoituspaikkoja ympärivuorokautisiksi asumisyksiköiksi ja lisäämällä asumisyksiköiden soluasuntoja asunnottomien käyttöön. Suunnitteilla ovat Tammisen mukaan omat paikkansa sekä päihteettömille että päihteiden käyttäjille.

”Näissä tarjotaan ruokaa, tarvittaessa lääkitystä, terveysneuvontaa ja -palveluita, esimerkiksi neulojenvaihtomahdollisuus.”

Paikat tulevat käyttöön vain jos mahdolliset liikkumisrajoitukset toteutuvat, Tamminen kertoo.

Tilanne kaduilla on Tammisen mukaan hankala.

”Siellä ollaan likaisia, väsyneitä ja aiempaa huonommassa kunnossa.”

Asunnottomien keski-ikä on tasaisesti laskenut Helsingissä. Kun aiemmin asunnoton oli tavallisesti noin 40–50-vuotias, nyt keski-ikä on laskenut noin 30 vuoteen.

Joukossa on samaan aikaan myös yhä nuorempia. Alle 25-vuotias pitkäaikaisasunnoton ei ole enää harvinaisuus, Lehtonen sanoo.

”Monella jo alle 30-vuotiaana kadulle pitkäaikaisasunnottomaksi ajautuneella ihmisellä on pitkä syrjäytymishistoria, joka kytkeytyy usein lastensuojeluun. Suomalainen koululaitos on jo pitkään epäonnistunut tarttumisessa huonoimmin pärjäävään viidennekseen oppilaista, ja nämä oppilaat ovat pääosin poikia.”

Lehtosen mukaan tutkimuksissakin on todettu, että osalla peruskoulun läpäisseistä on puutteita kirjoitus- ja lukutaidossa.

”Tämä korreloi vahvasti myöhemmän syrjäytymiskehityksen kanssa.”

Koronarajoitusten vaikutus alkaa näkyä Helsingissä myös leipäjonoissa ja muussa ruoka-avussa.

Jaetun ruoan hakijoiden määrä on koronavuoden aikana pienentynyt Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla mutta kasvanut koko maassa.

Helsingissä jaetaan noin 7 000 ruokakassia viikossa, arvioi Stadin safka -palvelun johtaja Anni Heinälä.

”Tämä on karkea arvio.”

Vielä ennen koronavirusta määrä oli 11 000 ruokakassia. Määrän pienenemisen arvioidaan johtuvan koronarajoituksista, mutta syyt ovat moninaiset, Heinälä sanoo.

”Ruoka-apua käyttää moni ikäihminen, ja osa heistä on ehkä jäänyt koronan pelossa kotiin. Meidän huolemme on nyt, miten he pärjäävät ilman tätä apua.”

Samaan aikaan ruokajonoihin on myös ilmestynyt uutta väkeä: opiskelijoita, lapsiperheitä, työttömiä ja lomautettuja.

Mahdolliset liikkumisrajoitukset hankaloittavat ruoka-apupisteiden toimintaa. Suurin kysymys on, miten vapaaehtoisten liikkuminen pisteille sallitaan.

Se olisi välttämätöntä, sillä moni paikka toimii kokonaan vapaaehtoisvoimin.

”Olemme tulkinneet nyt niin, että ruoka-apua saa hakea, sillä se on usein välttämätöntä oman pärjäämisen kannalta, mutta vapaaehtoisten liikkuminen on iso kysymys. Toivomme, että asia otetaan huomioon”, Heinälä sanoo.

Yksi koronarajoitusten mukanaan tuoma ilmiö on yhä suurempi kanssakäymisen tarve. Ruokajonoissa näkyy ihmisten nälän lisäksi kaiken muun avun tarve, sanoo Sininauhaliiton suunnittelija Anne Hyyrynen.

”Ihmisillä on suuri tarve tulla kohdatuiksi ja päästä toimimaan osana jotain yhteistä. Korona-aikana tämän toteuttaminen on ollut vaikeaa, ja sen puute alkaa nyt näkyä.”

Monissa ruoka-apupisteissä on annettu hakijoille mahdollisuus varata aika ruokakassin hakemiselle. Tässä lyhyessä kohtaamisessa ei ehditä keskustella, saati tarjota muuta apua, Hyyrynen kertoo.

Vielä vaikeampi tilanne on niillä, jotka eivät esimerkiksi mielenterveysongelmien tai päihteiden käytön vuoksi kykene suunnittelemaan elämäänsä kovin pitkälle eivätkä pysty siksi varaamaan aikaa. Silloin vähäinenkin mahdollisuus kohtaamiseen ja ruoka-avun saamiseen jää väliin. Tämä on alkanut näkyä nyt joissain ruoka-apupisteissä uhkaavana käytöksenä.

”Se näkyy jo nyt, mutta pelkään sen lisääntyvän vielä tulevaisuudessa.”

Ongelmien kasaantuminen tietyille väestöryhmille näkyy monissa tuoreissa tutkimuksissa. Viime kesänä julkistettu sosiaalibarometri osoitti, että moni erittäin heikossa asemassa oleva ei kykene hakeutumaan avun ja palveluiden pariin itse.

Palveluiden siirtäminen verkkoon koronaepidemian vuoksi tarkoittaa usein sitä, että eniten palvelua tarvitseva ei löydä tai saa palvelua.