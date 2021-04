Uusi linjaus Helsingin kouluihin ja päiväkoteihin: johtajat saavat kertoa heti, missä ryhmässä tartunta on ollut

Altistuneiden kartoittaminen saattaa edelleen kestää jopa yli viikon.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) ja kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen (kok) avasivat kaupunginvaltuuston koronainfossa keskiviikkona koulujen ja päiväkotien koronatilannetta.

Viesti oli, että tartunnanjäljityksen ruuhkaa pyritään purkamaan voimallisesti ja altistumisista tiedottamista kohdennetaan ja nopeutetaan. Omaehtoisessa karanteenissa olevat saavat jatkossa etäopetusta.

Lisäksi molemmat apulaispormestarit painottivat, etteivät koulut ja päiväkodit edelleenkään ole merkittäviä tartuntapaikkoja.

Vesikansan mukaan Helsinki panostaa tällä hetkellä huomattavasti koulujen ja päiväkotien tartunnanjäljityksen ruuhkien purkamiseen. Altistuneiden kartoittaminen saattaa edelleen kestää jopa yli viikon. Tilanne on jatkunut maaliskuun alusta.

Lisäksi ongelmia on aiheuttanut se, että koulujen korona-altistumisiin liittyvissä ensitiedotteissa ei ole kerrottu, millä luokalla altistuminen on tapahtunut. Tämä on aiheuttanut hämmennystä vanhemmissa, jotka eivät ole tienneet, olisiko heidän lapsensa syytä jäädä karanteeniin.

”Jäljitykseen on syntynyt jonoa siksi, että tartuntojen määrät kasvoivat viime aikoihin asti voimakkaasti. Kun tartunnat ovat vähentyneet, se on helpottanut myös jäljityksen tilannetta”, Vesikansa sanoi.

”Jonojen purku on nyt asia, johon todella panostamme. Eristyssoitot teemme jo alle vuorokaudessa eli tavoiteajoissa. Alamme ilmoittaa altistumisista tekstiviestillä, mikä nopeuttaa altistuneiden tavoittamista. Lisäksi jatkossa koulujen rehtorit ilmoittavat ensitiedotteissaan, mitä luokkaa tai ryhmää altistuminen koskee.”

Vesikansa painotti, ettei tutkimus tue sitä, että kouluissa kannattaisi asettaa ”massiivisia ja laaja-alaisia karanteeneja”.

”Kun altistuneet saadaan rajattua paikallisesti, lasten oikeus perusopetukseen säilyy paremmin.”

Pia Pakarinen kertoi, että karanteeniin asetettujen lisäksi omaehtoisessa karanteenissa olevat saavat jatkossa etäopetusta. Aiemmin näin ei ole ollut.

”Etäopetus voi tarkoittaa esimerkiksi tunnin striimausta tai muuta etäopetuksen tapaa, kuten Teamsia”, Pakarinen sanoi.

HS kertoi keskiviikkona, että kaikista Uudenmaan koronatartunnoista 14 prosenttia todetaan tällä hetkellä 0–9-vuotiailla. Vesikansan ja Pia Pakarisen mukaan syypää tilanteeseen eivät kuitenkaan olemassa olevan tiedon mukaan ole koulut ja päiväkodit.

”Koulujen ja päiväkotien koronatartuntatilanne herättää monissa huolta, mutta koulut ja päiväkodit eivät ole epidemiaa pyörittäviä ympäristöjä. Etäopetus ei ole vähentänyt koronatartuntoja niissä ikäluokissa, jotka ovat olleet etäopetuksessa. Tartunnat leviävät pääosin perhe- ja kaveripiirissä”, Pakarinen sanoi.

Sama viesti oli Vesikansalla.

”Koulujen ja päiväkotien jatkotartunnat ovat edelleen hyvin harvinaisia. Molemmissa myös testaamista on lisätty huomattavasti”, hän sanoi.

Pakarinen puhui myös laajemmin pitkittyneen etäopetuksen haitallisista vaikutuksista erityisesti toisen asteen oppilaitoksissa eli lukioissa ja ammattikouluissa.

”Ammattikouluissa 70 prosenttia oppilaista on kyselyssä kertonut, että oppiminen on heikentynyt paljon tai jonkin verran. Lukioiden oppilaiden keskuudessa yksinäisyys ja alakulo ovat kasvaneet voimakkaasti ja oppimistulokset ovat heikentyneet.”

Vastaukset herättivät hiukan epäilyjä muissa kaupunginvaltuutetuissa. Esimerkiksi Johanna Sydänmaa (vihr) kertoi saaneensa kouluista ja päiväkodeista paljon viestejä.

”Siellä koetaan, että tartuntoja ja niiden määriä näissä paikoissa väheksytään”, Sydänmaa sanoi.

Vesikansa totesi vastauksessaan, että kansallisen ja kansainvälisen tiedon sekä Helsingin tartunnanjäljityksestä saadun tiedon mukaan tartunnat ovat lähtöisin pääosin aikuisista.

”Se, että lapsi tartuttaa aikuisen, on paljon harvinaisempaa. Joka tapauksessa on hyvin tärkeää, että maskia käyttävät kaikki ne, jotka eivät työnsä puolesta voi estää lähikontakteja.”

Laura Rissanen (kok) kysyi myös, onko Helsingissä harkittu alle 12-vuotiaiden maskipakkoa lasten pahentuneen tartuntatilanteen vuoksi.

”Maskeista on ollut paljon keskustelua puolesta ja vastaan, mutta tällä hetkellä niitä ei ole tulossa. Toki tilannetta seurataan”, Pakarinen sanoi.