Takaisin elämään ja Joosua Missio eivät ole maksaneet vuokraa varastotilasta. Muilla ruoka-apua tarjoavilla järjestöillä ei ole samaa etua.

Urpiaisentien varastotilat ovat Vantaan kaupungin omistuksessa. Kaupunki on suunnitellut huonokuntoisen varaston purkamista.­

Vantaalla on noussut kärhämä ruoka-avun jakelusta Korsossa.

Vantaan vapaa-ajan lautakunta päätti pari viikkoa sitten sanoa irti vuokrasopimuksen Urpiaisentien varastosta.

Kaupungin tilakeskuksen tarkastuksessa ilmeni, että Takaisin elämään -yhdistyksen lisäksi samaan varastohalliin oli majoittunut myös Joosua Missio, jolloin tilankäyttö oli tuplaantunut.

Joosua Missiolla ei ole vuokrasopimusta kaupungin kanssa, mutta järjestössä on ollut ymmärrys, että heidän läsnäolonsa on kaupungin tiedossa.

Apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand perustelee vuokrasopimuksen purkua järjestöjen tasapuolisella kohtelulla.

”Yhdenkään toisen ruoka-aputoimijan vuokratiloja kaupunki ei ole maksanut”, sanoo Åstrand.

Järjestöt, myös Takaisin elämään, saavat kaupungin toiminta-avustusta, joka on tarkoitettu nimensä mukaisesti järjestöjen toimintaan. Järjestöillä on mahdollisuus hakea vuokratukea.

Kaupunki sanoo irti Urpiaisentien vuokrasopimuksen vuoden lopussa, jonka jälkeen järjestöt voivat neuvotella vuokrasta tilakeskuksen kanssa.

Vantaan kaupunginhallitus lisäsi vuokrasopimuksen purkupäätökseen kirjauksen, että kaupunki huolehtii ruoka-avun jakamisen Korsossa jatkuvan keskeytyksettä.

Järjestöjen avustukset ja vuokrasopimukset siirtyivät vapaa-ajan toimialalle viime vuonna. Sen jälkeen toimialalla on selvitetty, onko vuokranalennusten muodossa annettu piilotukia.

Åstrandin mukaan kaupunki on maksanut tilavuokran 19 järjestön puolesta joko kokonaan tai osittain. Näitä sopimuksia setvitään nyt.

”Jos järjestön käyttämä kohde on kulttuurihistoriallisesti arvokas, ja järjestö pitää siitä huolta, kaupungin vuokratuki voi olla perusteltua”, Åstrand sanoo.

Urpiaisentiellä sijaitseva varastotila on luokiteltu huonokuntoiseksi, ja kaupunki on kaavaillut sen purkamista.

Korson ruokajakelu kerää useita kymmeniä jonottajia Urpiaisentielle viikottain.­

Ruoanjakelun aloitti Urpiaisentien varastolla Joosua Missio. Takaisin elämään on käyttänyt varastoa kahdeksan ruokapakastimen säilytykseen, mutta jakanut ruokaa Koivukylässä.

Takaisin elämään -järjestön yksi perustajista on vantaalaisvaltuutettu ja perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko. Järjestön toiminnanjohtaja on Niikon poika Sami Niikko.

Joosua Missio on kristillinen avustusjärjestö, jonka toiminnanjohtajana on Niikon entinen vaalipäällikkö Timo Valtonen. Molemmat ovat ehdolla Vantaan kuntavaalissa perussuomalaisten listoilla. Sami Niikko on kuntavaaliehdokkaana Helsingissä.

Valtonen pitää vuokrasopimuksesta katkaisemista poliittisesti masinoituna. Hän esiintyy Mika Niikon Facebookissa julkaisemalla videolla, jossa Niikko yksintein tulkitsee, että toiminta mielletään liian perussuomalaiseksi.

Korson ruokajakelua on myös syytetty varastohallin käyttämisestä majoitukseen, ja rahan keräämisestä ruoanjakelun yhteydessä.

Joosua Mission toiminnanjohtaja Timo Valtonen jäljittää yöpymispuheet vuodenvaihteeseen, jolloin ruokalähetyksiä jaoteltiin aamuyön tunteihin saakka. Hän myöntää keräyslippaan olemassaolon, mutta sanoo varmistaneensa, että lipas saa olla jakelupaikalla.

”Meistä puhutaan kaikenlaista. Valheellisista juoruista olen joutunut jo aiemmin tekemään kaksi rikosilmoitusta”, Valtonen sanoo.

Valtonen on kysynyt, millaista vuokraa kaupunki jatkossa pyytäisi Urpiaisentien varastosta. Hänelle ilmoitettu kahdeksan euron neliövuokra on Valtosen mukaan liian kova.

Vapaa-ajan lautakunnassa perussuomalaiset jäivät alakynteen, kun lautakunta Sirkka-Liisa Kähärän (sd) johdolla päätti purkaa vuokrasopimuksen.

Blogissaan Kähärä perustelee, että yhdeksään kuukauteen lyhennetty irtisanomisaika on Vantaan kaupungin mittapuulla jopa normaalia pitempi.

Takaisin elämään -yhdistys on muuttamassa uusiin tiloihin Nikinmäessä vasta vuonna 2022. Nyt on epäselvää, mitä järjestön kahdeksalle kylmäaltaalle tapahtuu ylimenokaudella.

Sami Niikko on yrittänyt selvittää, voisiko vuokrasopimuksen siirtää Joosua Mission nimiin. Hänen yllätyksekseen tilahallinnosta ei löydy vuokrasopimusta ollenkaan.

”Ilmeisesti kaupunki on aikanaan vain osoittanut tilan yhdistyksen käyttöön”, Niikko hymähtää.

Sami Niikon mukaan tilojen käyttö on ollut väljää. Kaupunki on luovuttanut ja teettänyt tiloihin avaimia toisille toimijoille, ja avaimet ovat kiertäneet toimijoiden keskuudessa.

”Minun aikanani tiloissa on toiminut viisi eri järjestöä, joilla on ollut omat avaimet. Tila ei ole missään vaiheessa ollut yksinomaan Takaisin elämään ry:n hallinnoima.”