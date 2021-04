Myös toinen helsinkiläinen kuntosali on tarkastajien syynissä, mutta sen ovet ovat toistaiseksi pysyneet viranomaisilta kiinni.

Poliisi antoi virka-apua, kun Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen tarkastajat sulkivat perjantaina kuntosali Töölö Gymin Helsingissä.

Kuntosalin omistaja Juha-Pekka Tuovinen sanoi jo torstaina Taloussanomille, ettei hän aio noudattaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) keskiviikkoista päätöstä, jonka mukaan muiden muassa kuntosalien on pidettävä ovensa suljettuina koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi.

Avin päätös koskee Uuttamaata, Päijät-Hämettä, Kanta-Hämettä ja Etelä-Karjalaa. Määräys tuli voimaan 1. huhtikuuta, ja se kestää kaksi viikkoa.

Töölö Gymin lisäksi päätöstä on avoimesti vastustanut muutama muukin kuntosali, joiden mielestä avi on määritellyt epäselvästi sen, keille kuntosalin käyttö on rajoitusten aikana sallittua. Avi on maininnut tällaiseksi ryhmäksi ammattiurheilijat.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen yksikönpäällikkö Riikka Åberg kertoo HS:lle saaneensa tiedon toiminnan jatkumisesta Töölö Gymissä tartuntatautilääkärin kautta.

”Poliisi kävi paikalla torstai-iltana mutta ei ryhtynyt yksin toimenpiteisiin. Tänään perjantaina meidän kaksi tarkastajaamme lähti paikan päälle tarkastamaan, rikkooko kuntosali avin määräämää kieltoa”, Åberg kertoo.

”Kävi ilmi, että avin päätöstä rikottiin selkeästi. Salilla oli kuntoilijoita, ja toiminta oli täydessä käynnissä.”

Åbergin mukaan osalla salilla olleista oli näyttää todistus siitä, että he ovat ammattiurheilijoita.

”Mutta paljon oli myös sellaisia, jotka eivät tätä määritelmää täytä.”

Åbergin mukaan väki poistettiin poliisin avustuksella salista, ja ympäristöterveysyksikön edustajat olivat käyneet salin omistajan kanssa puhelimitse läpi avin päätöksen sisältöä siltä osin, mitä ammattiurheilija tarkoittaa.

Åberg kertoo, että Töölö Gymin tyhjentäminen sujui lopulta rauhallisesti.

”Tarkastajien mukaan paikan omistaja alkoi vähitellen ymmärtää lain vaatimuksia.”

Åbergin mukaan tapaus ei kuitenkaan välttämättä jää tähän.

”Ainakin vakavasti harkitsemme tutkintapyynnön tekemistä. Tämä oli niin poikkeuksellinen tapaus.”

Avin päätöstä vastaan avoimesti protestoineista muista Helsingin ympäristöpalvelujen alueella sijaitsevista kuntosaleista tarkkailussa on Åbergin mukaan Kaisaniemen Fitness Village, jonne tarkastajat ovat yrittäneet päästä sisälle siinä onnistumatta.

”Sinne pääsee vain kulkukortilla, koska mitään vastaanottoa ei ole. Kukaan ei tullut avaamaan ovea, kun tarkastajamme sisälle yrittivät. Poliisi seuraa tilannetta, josta ei siis tällä hetkellä ole varmaa tietoa.”

Åbergin mukaan rajoitusten sisällön mahdollinen selventäminen kuuluu aville.

”Virasto on hyvin tietoinen tilanteesta.”

Åberg peräänkuuluttaa yrittäjiltä vastuuta, jonka suurin osa heistä onkin hänen mukaansa sisäistänyt.

”Ymmärrän hyvin, että myös yrittäjät voivat olla väsyneitä tähän koronatilanteeseen, mutta meidän kaikkien on tunnettava vastuumme ja noudatettava annettuja määräyksiä.”