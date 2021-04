Keravalla ilmaantuvuusluku ohitti Helsingin, Espoon ja Vantaan luvut.

Koronavirus on sairastuttanut ihmisiä Keravalla niin tiuhaan, että kaupunki on juuri nyt yksi maan pahimmin epidemian koettelemista paikkakunnista. Vain Koski TL:ssä on suurempi ilmaantuvuusluku kuin Keravalla.

Ilmaantuvuusluku kertoo, paljonko covid-19-tapauksia on kahdessa viikossa sataatuhatta ihmistä kohti.

Koski TL:ssä tuorein ilmaantuvuusluku lauantailta oli 607,4, kun Keravalla se oli 371,6. Perjantailta Keravan luku pieneni jonkin verran, sillä silloin kaupungin ilmaantuvuusluku oli peräti yli 390. Helsingin ilmaantuvuusluku oli lauantaina 364.

Koski TL:n asukasluku on kuitenkin vain alle 2 300, joten pienikin määrä sairastuneita korottaa ilmaantuvuusluvun hyvin suureksi. Keravan asukasluku on 37 000:n paikkeilla, joten muutama sairastunut ei nosta ilmaantuvuuslukua niin jyrkästi.

Keravan tilanne on sikälikin huolestuttava, että siellä epidemia on selvästi pahentunut kun taas monissa muissa kaupungeissa suunta näyttää olevan jo parempaan päin.

Covid-19-tapausten määrä on kasvanut jyrkästi Keravalla yli viikon, kun Suomessa yleensä tapausten määrä on vähentynyt. Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa uusien tartuntojen määrä on pienentynyt hyvin selvästi.

Lauantaina 3. huhtikuuta Helsingin ilmaantuvuusluku oli 364, kun se vielä torstaina 25. maaliskuuta oli 480,3.

Koko maassa sairaalahoidossa – myös tehohoidossa – olevien määrä on alkanut pienentyä.

”Tilanne yllätti meidät pahasti. Käyrät olivat jo menossa alaspäin, kun yhtäkkiä ne kääntyivät jyrkästi ylöspäin”, Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu sanoo.

Tartuntaluvut ryöpsähtivät kaupungissa yhden tartuntaketjun vuoksi.

Rontu kuitenkin uskoo, että muun muassa tehokkaan jäljityksen ansiosta tilanne saadaan paranemaan. Lauantaina Keravalta raportoitiinkin enää vain kolme uutta tartuntaa, mikä tietää epidemian lievittymistä, jos tämä suunta jatkuu.

Keravan johtava ylilääkäri Olli Huuskonen kertoo, että kahdessa viikossa Keravalla on todettu 137 tartuntatapausta, joista yli 50 oli peräisin samasta tartuntaketjusta.

Huuskosen mukaan ketju sai alkunsa vapaa-ajalla saadusta tartunnasta. ”Se tarttui perheenjäseniin, joista ketju eteni lähiperheisiin, ystäviin ja sukulaisiin”, Huuskonen kertoo.

”Kyseessä on viruksen herkästi tarttuva brittimuunnos.”

Huuskosen mukaan Keravalla epidemian torjunta on kuitenkin tehokasta, sillä jäljitys toimii hyvin.

”Eilen tuli tietoon kymmenen tartuntatapausta ja kaikki altistuneet saatiin tavoitettua jo samana päivänä.”

”Yleensä Keravalla saadaan selville 80–90 prosenttia tartuntojen alkuperästä. Kahdessa viikossa on ollut vajaat 20 tapausta, joiden alkuperää ei ole saatu selville.”

Huuskonen huomauttaa, että keravalaiset käyvät valtavan paljon töissä pääkaupunkiseudulla ja sieltä tuodaan runsaasti tartuntoja työpaikoilta.

Keravallakin epidemian hillintää näyttää Huuskosen mukaan vaikeuttavan se, että toiset viivyttelevät testiin menoa, kun oireet alkavat.

”On tapauksia, että oireita on ollut jo useita päivä ennen testiin menoa. Sitten kun testitulos on positiivinen, tiedetään, että tartuttaminen on jatkunut jo pitkään, sillä tartuttaminen alkaa jo kaksi päivää ennen oireita.”

”Lievienkin covid-19-tautiin viittaavien oireiden alettua testiin on mentävä heti”, Huuskonen kehottaa.

Huuskonen sanoo korona-ajan yleisohjeeksi, että kenenkään tapaamista ei voi pitää turvallisena. ”Tartunnan voi saada mistä vaan.”