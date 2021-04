”He ovat olleet iloisia ja tyytyväisiä uusista tiloista”, kertoo Päivi Malmivaara Sininauhasäätiöstä.

Asunnottomien nuorten uusi tilapäis­majoituspaikka aloitti Helsingissä Sturenkadulla 1. huhtikuuta, ja nuoret ovat heti löytäneet paikalle, kertoo Sininauhasäätiön Nuoli-hankkeen projektipäällikkö Päivi Malmivaara.

”He ovat olleet iloisia ja tyytyväisiä uusista tiloista”, hän sanoo.

Uuden majoituskohteen takana ovat Diakonissalaitos ja Sininauhasäätiö.

Päivi Malmivaara­

Diakonissalaitos vuokraa hostellin asunnottomille nuorille pahimman koronatilanteen ajaksi, mahdollisesti kesäkuun loppuun asti.

Sininauhasäätiön rooli on siinä, että se siirsi Nuoli-toimintansa tilapäismajoitukseen, joka on auki joka päivä kello 21–15. Nuoli on nuorten kohtaamis- ja tukipiste.

Nuolen vanhassa majoituskohteessa Mäkelänkadulla oli yöksi tilaa viidelle nuorelle, mutta uudessa Sturenkadun kohteessa paikkoja on 20.

Nyt kun Sturenkadun majoituksessa on takana kolme yötä, on nuoria ollut 6–8 yötä kohti, Malmivaara kertoo. Joukossa oli myös nuoria, jotka eivät koskaan yöpyneet vanhassa majoituskohteessa Mäkelänkadulla.

”Voi olla, että ensi viikolla on jo lähes täyttä”, Malmivaara arvioi. Pääsiäiseksi osa asunnottomista nuorista on lähtenyt pois Helsingistä.

Sturenkadun kohteessa majoitutaan kahden hengen huoneisiin, kun taas vanhassa Mäkelänkadun kohteessa oli yksi yhteinen avoin tila.

”Huoneiden etuna on, että ne tarjoavat turvallisemman majoituksen. On seinät ympärillä, ei tule ulkopuolisia. Kukaan ei yllätä ja vaikkapa varasta jotain”, Malmivaara sanoo.

Lue lisää: Jonna ja Nikke ovat asunnottomia ja nukkuneet noin vuoden verran öitä Helsingin yleisissä käymälöissä – ”Vessat ovat ainoa paikka, jossa saamme nukkua yhdessä”

Majoitustiloissa nuorille on tarjolla myös ruokaa ja asioimisapua esimerkiksi Kelaan tai terveyteen liittyvien asioiden hoitamisessa.

Paikassa on tarjolla myös ruokaa, suihkuunkin pääsee ja pyykkiäkin voi pestä.

Malmivaara luonnehtii Sturenkadun kohteen aloitusta sanomalla, että on ollut hyvin rauhallista.

”Naapurustolle ei ole ollut mitään ongelmia. Ainakaan minulle tai Nuolen työntekijöille ei ole kantautunut valituksia”, Malmivaara sanoo.

Korona-aika on koetellut asunnottomia nuoria, ja rajoitusten aikana heidän tilanteensa on heikentynyt. Malmivaara sanoo, että he ovat nyt likaisempia, nälkäisempiä ja huonokuntoisempia kuin ennen. Monen psyykkinen vointi on romahtanut.

Alle 25-vuotiaita asunnottomia on pääkaupunkiseudulla alle 400.