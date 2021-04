Pääkaupunkiseudun vesi- ja jätehuollosta vastaavan kuntayhtymän hallitus antoi toimitusjohtaja Raimo Inkiselle epäluottamuslauseen.

Diplomi-insinööri Raimo Inkinen on johtanut HSY:tä runsaat 11 vuotta. Ennen toimitusjohtajan pestiä hän toimi pitkään vihreiden valtuutettuna Espoossa.­

Helsingin seudun ympäristön (HSY) toimitusjohtajan Raimo Inkisen jatko kuntayhtymän johdossa on vaakalaudalla.

Toimitusjohtajan nimitys- ja tiedotuspolitiikkaa kritisoivat viime vuoden lopulla HSY:n kolmen ammattijärjestön pääluottamusmiehet. Pääluottamusmiesten kirje oli osoitettu sekä toimitusjohtajalle että HSY:n hallitukselle, joka ryhtyikin selvittämään toimitusjohtajan toimintaa.

Hallitus päätyi kokouksessaan ennen pääsiäistä äänestämään Inkisen luottamuksesta. Hallituksen kokouksessa enemmistö totesi epäluottamuksen äänin 10–4.

Inkisen luottamuksen puolesta äänestivät vihreät, joiden joukosta hän aikoinaan nousi HSY:n johtoon. Epäluottamusäänestyksestä uutisoi ensimmäisenä Verkkouutiset.

HSY:n hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola (kok) sanoo, että Inkisen tilanteen käsittely on vielä kesken, ja toivoo työrauhaa valmistelulle.

”Meillä hallituksessa on tässä asiassa työnantajan rooli ja vastuu. Me tiedotamme asiasta, kun on tiedotettavaa. Asian politisoiminen ei tähän yhteyteen kuulu.”

Nygård-Peltonen arvioi, että asia ratkeaa tällä viikolla.

HS:n tietojen mukaan hallituksessa toivotaan tilanteen selkiintyvän, jos Inkinen sanoo itsensä irti vapaaehtoisesti. HS ei tiistaina tavoittanut Inkistä kommenttia varten.

Diplomi-insinööri Inkinen on johtanut pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärikuntayhtymää sen perustamisesta lähtien. Kuntayhtymään keskitettiin vuonna 2009 Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kunnalliset vesilaitokset sekä pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan hoitama jätehuolto.

Pääluottamusmiehet kritisoivat toimitusjohtajaa omavaltaisuudesta, kun hän oli nimittänyt muun muassa johtavan lakimiehen ja henkilöstöjohtajan virkoihinsa ilman että tehtävät oli pantu avoimeen hakuun. Myös muita sijaisuuksia oli vakinaistettu ilman avointa hakua.

Tapahtuneista nimityksistä on myös tiedotettu huomattavan paljon myöhemmin kuin ne ovat tapahtuneet, pääluottamusmiehet kritisoivat.

Vastauksessaan pääluottamusmiehille Inkinen kirjoitti, että johtavaksi lakimieheksi nimitetty henkilö oli hoitanut tehtävää väliaikaisesti lähes pari vuotta. Viime vuoden marraskuussa Inkinen nimitti henkilöstöjohtajaksi HSY:n palvelusuhdepäällikön, joka oli hoitanut henkilöstöjohtajan tehtävää vuoden verran.

Inkisen mukaan molemmat nimitetyt viranhaltijat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset: heillä oli soveltuva työkokemus ja koulutus. Tuolloin valmisteilla olleessa organisaatiouudistuksessa palvelussuhdejohtajan tehtävät oltiin lakkauttamassa.

Inkinen vetosi kirjeessään kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin, jonka mukaan määräaikaisena viranhaltijana tehtävää hoitanut työntekijä voidaan ottaa virkaan toiminnan uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

”Molemmat virkapäätökset on tehty muodollisesti oikein, ja olleet hallituksen otto-oikeuden alaisena, eikä niistä ole valitettu”, Inkinen huomauttaa vastauksessaan.

Inkisen asemaa vaikeuttaa se, että HSY:n henkilöstökyselyssä oli jo aiemmin tullut näkyviin laajempi tyytymättömyys sekä kuntayhtymän henkilöstöpolitiikkaa että sen johtoa kohtaan.