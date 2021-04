Nuori iski toista alaikäistä teräaseella kauppakeskuksessa Tikkurilassa – Poliisi: Uhrin tila on vakaa

Alaikäinen epäilty on poliisin mukaan myöntänyt väkivallanteon.

Vantaalla kauppakeskus Tikkurissa tapahtui maanantai-iltapäivällä 5. huhtikuuta väkivallanteko, jossa alaikäistä nuorta epäillään toisen alaikäisen vahingoittamisesta teräaseella.

Poliisi antoi uhrille ensiapua ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon. Asianomistajan tila on vakaa, kertoi tutkinnanjohtaja Aura Lehtinen Itä-Uudenmaan poliisista tiistaina.

Väkivallanteosta epäilty on poliisin mukaan myöntänyt teon.

”Olemme jatkaneet tapahtumien selvittämistä ja teko näkyy valvontatallenteella. Tapauksella on myös ulkopuolisia todistajia. Epäilty on puhutettu rikollisen teon johdosta ja hän on myöntänyt teon”, kertoo Lehtinen tiedotteessa.

”Jatkamme asiassa yhteistyötä eri viranomaisten ja asianosaisten kanssa.”

Poliisi tiedotti maanantaina, että tekijöitä oli yksi, ja poliisi oli tavoittanut tämän pian ilmoituksen jälkeen. Myös epäilty tekoväline oli löytynyt lähialueelta.

Sekä uhri että epäilty ovat nuoria. Tapaus on poliisin mukaan aiheuttanut suurta huolta nuorten keskuudessa erityisesti Vantaalla. Poliisi pyytää yleisöä välttämään huhupuheiden levittämistä ja hakemaan tarvittaessa keskusteluapua ja tukea koulujen tai terveydenhuollon kautta.